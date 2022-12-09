Obtenez plus d’informations sur nos fonctionnalités
Fonctionnalités d’accès et d’assistance à distance très populaires pour tous les besoins
Caractéristiques de Splashtop
Accès surveillé
L’accès sous surveillance Splashtop vous permet de contrôler à distance des appareils Windows, Mac et Android. Vous pouvez également consulter à distance l’écran des appareils iOS et Chromebook en temps réel.
Chat
Envoyez et recevez des messages à un ordinateur distant avant, pendant ou après les sessions d’accès à distance.
Accès à distance multiplateforme
Quel que soit l’appareil auquel vous accédez et l’appareil à partir duquel vous vous connectez, vous bénéficierez d’une expérience fluide avec des connexions hautes performances, ainsi qu’un streaming et un son de qualité HD.
Transfert de fichiers
La fonction de transfert de fichiers à distance de Splashtop permet de transférer facilement des fichiers entre ordinateurs, via une connexion à distance. C’est aussi plus sûr que d’envoyer des fichiers par e-mail.
Haute performance
Grâce aux fonctionnalités performantes de Splashtop, les professionnels peuvent accéder à distance à des postes de travail gourmands en ressources comme s’ils étaient assis en face.
Enregistrement
Consultez les journaux des connexions d’accès à distance, des transferts de fichiers, des sessions de chat et d’autres historiques.
Bureau à distance multi-moniteurs
La fonction de bureau à distance multi-moniteurs de Splashtop vous permet de visualiser plusieurs moniteurs sur un seul écran lorsque vous contrôlez un ordinateur distant.
Son du bureau à distance
Écoutez le son d’un ordinateur distant en temps réel sur votre ordinateur local, tablette ou appareil mobile avec Splashtop.
Impression à distance
Imprimez sur votre imprimante locale tout ce qui se trouve sur l’ordinateur distant auquel vous accédez.
Redémarrage à distance
Redémarrez votre ordinateur distant à partir de la console Web Splashtop ou de l’application Splashtop Business.
Réveil à distance
Avec la fonction wake-on-LAN de Splashtop, vous pouvez démarrer à distance votre ordinateur Windows ou Mac tant qu’un autre ordinateur sur le même réseau est en service.
Accès à distance programmé
Utilisez une console d’administration centralisée pour mettre en place, gérer et surveiller un calendrier permettant l’accès aux ordinateurs autorisés sur site à des heures prédéterminées.
Partager mon écran
Partagez l’écran de votre ordinateur avec des utilisateurs tout en accédant à distance à un autre appareil. Cette fonction est idéale pour les démonstrations, les instructions et le partage d’informations.
Authentification unique
La fonction SSO de Splashtop utilise la norme SAML 2.0 et prend en charge tous les principaux fournisseurs d’identité.
Plusieurs utilisateurs sur un seul ordinateur
Permettez à trois utilisateurs d’accéder à distance à un ordinateur simultanément
Accès à distance Android sans surveillance
Accédez et contrôlez à distance les appareils Android depuis votre PC (Windows ou Mac), iOS ou appareil Android, même sans la présence d'un utilisateur final. Vous pouvez contrôler à distance les téléphones et les tablettes Android depuis votre ordinateur afin de mener à bien vos tâches informatiques et d'assistance en toute simplicité.
Gestion des ordinateurs d’utilisateurs
Splashtop vous donne les outils nécessaires pour inviter des utilisateurs, définir les autorisations, ajuster les paramètres de sécurité, planifier les accès et organiser vos utilisateurs et ordinateurs en groupes.
Enregistrement vidéo des sessions
Enregistrez vos sessions d’assistance à distance pour montrer aux utilisateurs comment effectuer une tâche ou indiquer à d’autres techniciens comment résoudre certains problèmes.
Whiteboard
Surlignez, dessinez ou écrivez facilement sur vos présentations à l’aide de votre tablette. Avec Whiteboard, vous pouvez augmenter l’interactivité lors de vos présentations, formations ou cours.