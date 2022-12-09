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Redémarrage à distance dans Splashtop Remote Access

Redémarrez et reconnectez votre ordinateur distant

La fonction de redémarrage à distance est idéale pour le télétravail et le support informatique.

Vous pouvez redémarrer votre ordinateur distant à partir de la console Web Splashtop ou de l’application Splashtop Business. Vous avez le choix entre plusieurs options : redémarrage en mode sans échec, redémarrage normal et redémarrage de Splashtop Streamer (sans redémarrage de l’ordinateur).

Si vous utilisez la fonction de Splashtop Remote Support pour fournir une assistance à distance à la demande (sous surveillance), vous pouvez redémarrer l’ordinateur distant sur lequel vous travaillez, puis vous reconnecter automatiquement une fois que l’ordinateur a terminé le processus de redémarrage.

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Splashtop Remote Access

Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu

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Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

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Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance

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Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.

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Ressources

Article d’aide sur le redémarrage à distance →

Puis-je redémarrer et me reconnecter à l’ordinateur avec Remote Support ? →