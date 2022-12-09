Redémarrage à distance dans Splashtop Remote Access
Redémarrez et reconnectez votre ordinateur distant
La fonction de redémarrage à distance est idéale pour le télétravail et le support informatique.
Vous pouvez redémarrer votre ordinateur distant à partir de la console Web Splashtop ou de l’application Splashtop Business. Vous avez le choix entre plusieurs options : redémarrage en mode sans échec, redémarrage normal et redémarrage de Splashtop Streamer (sans redémarrage de l’ordinateur).
Si vous utilisez la fonction de Splashtop Remote Support pour fournir une assistance à distance à la demande (sous surveillance), vous pouvez redémarrer l’ordinateur distant sur lequel vous travaillez, puis vous reconnecter automatiquement une fois que l’ordinateur a terminé le processus de redémarrage.
Disponible avecVoir les produits
Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité