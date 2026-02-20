Accéder au contenu principal
Plusieurs utilisateurs sur un seul ordinateur - Splashtop

Permettre à un maximum de trois utilisateurs d'accéder à distance à un ordinateur en même temps

Pour un accès sans surveillance

Jusqu'à trois utilisateurs distincts (sous le même compte) pourront se connecter à l'ordinateur distant souhaité comme ils le feraient normalement à partir de l'application Splashtop. À partir de là, les utilisateurs pourront voir l'écran de l'ordinateur distant en temps réel et le contrôler comme s'ils étaient assis devant lui. 

Pour un accès sous surveillance (assistance à la demande)

Jusqu'à trois utilisateurs peuvent utiliser le même code de session à 9 chiffres pour se connecter à l'ordinateur distant. 

Pour les personnes et les équipes

Remote Access Pro

Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu

En savoir plus

Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

Splashtop Remote Support

Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance

En savoir plus

Pour les services informatique et les MSP

Remote Support Premium

Accès et assistance à distance, ainsi que surveillance et gestion des terminaux

En savoir plus

Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.

Splashtop Enterprise

Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés

En savoir plus

Pour les besoins particuliers en matière de conformité

Splashtop On-Prem

Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité

En savoir plus

