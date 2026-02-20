Plusieurs utilisateurs sur un seul ordinateur - Splashtop
Permettre à un maximum de trois utilisateurs d'accéder à distance à un ordinateur en même temps
Pour un accès sans surveillance
Jusqu'à trois utilisateurs distincts (sous le même compte) pourront se connecter à l'ordinateur distant souhaité comme ils le feraient normalement à partir de l'application Splashtop. À partir de là, les utilisateurs pourront voir l'écran de l'ordinateur distant en temps réel et le contrôler comme s'ils étaient assis devant lui.
Pour un accès sous surveillance (assistance à la demande)
Jusqu'à trois utilisateurs peuvent utiliser le même code de session à 9 chiffres pour se connecter à l'ordinateur distant.
