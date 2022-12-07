Utiliser plusieurs moniteurs dans une session de bureau à distance
Visualisez les différents écrans des ordinateurs Windows et Mac auxquels vous accédez
Accédez à distance à vos ordinateurs et visualisez plusieurs moniteurs comme vous le feriez en personne.
La fonction de bureau à distance multi-moniteurs de Splashtop vous permet de visualiser plusieurs moniteurs sur un seul écran lorsque vous contrôlez un ordinateur distant.
Compatible avec les appareils Windows, Mac et Chromebook.
Options d’affichage multi-moniteurs
Vue multi-moniteurs (plusieurs à plusieurs)
La véritable expérience multi-moniteurs. Visualisez les différents écrans de votre poste de travail distant sur votre système multi-moniteurs local.
Vue d’un seul moniteur
Sélectionnez l’écran distant que vous souhaitez afficher sur votre moniteur local. Passez facilement d’un écran à l’autre en un seul clic.
Vue multi-moniteurs (fenêtre unique)
Visualisez tous les écrans de votre poste de travail distant dans une seule fenêtre sur votre ordinateur local.
Disponible avec tous les produitsVoir les produits
Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité