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Using Splashtop remote computer access with multiple monitors

Utiliser plusieurs moniteurs dans une session de bureau à distance

Visualisez les différents écrans des ordinateurs Windows et Mac auxquels vous accédez

Accédez à distance à vos ordinateurs et visualisez plusieurs moniteurs comme vous le feriez en personne.  

La fonction de bureau à distance multi-moniteurs de Splashtop vous permet de visualiser plusieurs moniteurs sur un seul écran lorsque vous contrôlez un ordinateur distant. 

Compatible avec les appareils Windows, Mac et Chromebook. 

Options d’affichage multi-moniteurs

Vue multi-moniteurs (plusieurs à plusieurs)

La véritable expérience multi-moniteurs. Visualisez les différents écrans de votre poste de travail distant sur votre système multi-moniteurs local.

Vue d’un seul moniteur

Sélectionnez l’écran distant que vous souhaitez afficher sur votre moniteur local. Passez facilement d’un écran à l’autre en un seul clic.

Vue multi-moniteurs (fenêtre unique)

Visualisez tous les écrans de votre poste de travail distant dans une seule fenêtre sur votre ordinateur local.

Disponible avec tous les produits

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Pour les personnes et les équipes

Splashtop Remote Access

Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu

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Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

Splashtop Remote Support

Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance

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Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.

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Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés

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Pour les besoins particuliers en matière de conformité

Splashtop On-Prem

Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité

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Ressources

Article de blog sur l’accès à distance multi-moniteurs →

Article d’aide sur la fonction multi-moniteurs →

Vidéo : Visualisation de plusieurs moniteurs avec Splashtop →