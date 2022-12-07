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Devices being used for remotely accessing Adobe Premiere

Partager mon écran avec l’accès à distance Splashtop

Partagez votre écran avec l’appareil distant lors d’une session d’accès à distance

Partagez l’écran de votre ordinateur avec des utilisateurs tout en accédant à distance à un autre appareil. Cette fonction est idéale pour les démonstrations, les instructions et le partage d’informations.

Vous pouvez toujours partager votre écran, même si vous n’accédez pas à distance à un autre appareil. Les observateurs distants n’ont pas non plus à télécharger de logiciel pour voir votre écran. Il suffit de partager l’écran de votre ordinateur Windows avec un lien (disponible uniquement sur Windows).

Man reading about the benefits of remote software for companies

Enseigner ou former à distance

Partagez votre écran à l’aide d’un simple lien et les utilisateurs distants pourront suivre le déroulement de la session d’accès à distance comme s’ils regardaient votre écran en personne.

Woman using two screens to review giant spreadsheet

Montrer plutôt que dire

Il peut être difficile d’expliquer une tâche à quelqu’un par téléphone ou par chat. Partagez votre écran pour lui montrer exactement ce que vous voulez qu’il voie.

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Remote Access Pro

Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu

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Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

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Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance

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Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.

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Ressources

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Mirroring360 Pro – partagez l’écran de votre ordinateur avec jusqu’à 40 personnes →

Partager votre écran dans la salle de classe →