Partager mon écran avec l’accès à distance Splashtop
Partagez votre écran avec l’appareil distant lors d’une session d’accès à distance
Partagez l’écran de votre ordinateur avec des utilisateurs tout en accédant à distance à un autre appareil. Cette fonction est idéale pour les démonstrations, les instructions et le partage d’informations.
Vous pouvez toujours partager votre écran, même si vous n’accédez pas à distance à un autre appareil. Les observateurs distants n’ont pas non plus à télécharger de logiciel pour voir votre écran. Il suffit de partager l’écran de votre ordinateur Windows avec un lien (disponible uniquement sur Windows).
Enseigner ou former à distance
Partagez votre écran à l’aide d’un simple lien et les utilisateurs distants pourront suivre le déroulement de la session d’accès à distance comme s’ils regardaient votre écran en personne.
Montrer plutôt que dire
Il peut être difficile d’expliquer une tâche à quelqu’un par téléphone ou par chat. Partagez votre écran pour lui montrer exactement ce que vous voulez qu’il voie.
Disponible avecVoir les produits
Pour les personnes et les équipes
Remote Access Pro
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés