Accès à distance sous surveillance avec Splashtop
Offrez un support à distance ad hoc
Accédez aux appareils de vos utilisateurs au moment où ils ont besoin d’aide
Avec un simple code de session à 9 chiffres, les techniciens peuvent accéder à distance aux appareils de leurs utilisateurs et apporter une assistance pour résoudre rapidement les problèmes.
L’accès sous surveillance Splashtop vous permet de contrôler à distance des appareils Windows, Mac et Android. Vous pouvez également consulter à distance l’écran des appareils iOS et Chromebook en temps réel.
Caractéristiques
Service Desk
Expérience avancée de support à la demande : regroupement de techniciens, gestion des canaux de service et liens d’invitation, demandes de support via SOS Call et widgets de formulaire web, routage des sessions, et plus encore.
Intégrations
Splashtop intègre de nombreux systèmes PSA et de ticketing tels que ServiceNow, FreshDesk, FreshService, etc. De cette manière, les utilisateurs peuvent facilement lancer des sessions d’accès sous surveillance depuis la plateforme/console de ces solutions.
Marque personnalisée
Générez une application SOS personnalisée avec votre propre logo et votre propre image de marque que vos clients pourront télécharger. En savoir plus.
Disponible avecVoir les produits
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité