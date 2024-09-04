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Researching remote access options for businesses

Accès à distance sous surveillance avec Splashtop

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Accès à distance sous surveillance avec Splashtop
Accès à distance sous surveillance avec Splashtop


Accédez aux appareils de vos utilisateurs au moment où ils ont besoin d’aide

Avec un simple code de session à 9 chiffres, les techniciens peuvent accéder à distance aux appareils de leurs utilisateurs et apporter une assistance pour résoudre rapidement les problèmes.

L’accès sous surveillance Splashtop vous permet de contrôler à distance des appareils Windows, Mac et Android. Vous pouvez également consulter à distance l’écran des appareils iOS et Chromebook en temps réel.

Caractéristiques

Support headset icon

Service Desk

Expérience avancée de support à la demande : regroupement de techniciens, gestion des canaux de service et liens d’invitation, demandes de support via SOS Call et widgets de formulaire web, routage des sessions, et plus encore.

Connected dots icon

Intégrations

Splashtop intègre de nombreux systèmes PSA et de ticketing tels que ServiceNow, FreshDesk, FreshService, etc. De cette manière, les utilisateurs peuvent facilement lancer des sessions d’accès sous surveillance depuis la plateforme/console de ces solutions.

Custom branding icon

Marque personnalisée

Générez une application SOS personnalisée avec votre propre logo et votre propre image de marque que vos clients pourront télécharger. En savoir plus.

Disponible avec

Voir les produits

Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

Splashtop Remote Support

Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance

En savoir plusEssai gratuit

Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.

Splashtop Enterprise

Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés

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Pour les besoins particuliers en matière de conformité

Splashtop On-Prem

Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité

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Ressources

Tutoriel pour l’assistance sous surveillance à la demande →

Assistance à distance pour iPhone et iPad →

Assistance à distance des appareils Android →

Assistance à distance des Chromebooks →