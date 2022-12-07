Messagerie instantanée dans le logiciel d’accès à distance Splashtop
Profitez du chat pour envoyer et recevoir des messages entre vous et l’utilisateur de l’ordinateur distant
Avant. Pendant. Après.
Envoyez et recevez des messages à un ordinateur distant avant, pendant ou après les sessions d’accès à distance.
Les MSP, les équipes informatiques et les services d’assistance peuvent utiliser la fonction de chat pour communiquer rapidement et facilement avec l’utilisateur lorsqu’ils fournissent une assistance à distance à la demande.
Si vous travaillez à domicile ou à distance, la fonction de chat vous offre un moyen pratique de communiquer avec les utilisateurs sur leur ordinateur.
Toutes les sessions de chat sont enregistrées dans la console Web de Splashtop.
Disponible avecVoir les produits
Pour les personnes et les équipes
Remote Access Pro
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité