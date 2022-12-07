Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
Using the chat feature in Splashtop

Messagerie instantanée dans le logiciel d’accès à distance Splashtop

Profitez du chat pour envoyer et recevoir des messages entre vous et l’utilisateur de l’ordinateur distant

Avant. Pendant. Après.

Envoyez et recevez des messages à un ordinateur distant avant, pendant ou après les sessions d’accès à distance.

Les MSP, les équipes informatiques et les services d’assistance peuvent utiliser la fonction de chat pour communiquer rapidement et facilement avec l’utilisateur lorsqu’ils fournissent une assistance à distance à la demande.

Si vous travaillez à domicile ou à distance, la fonction de chat vous offre un moyen pratique de communiquer avec les utilisateurs sur leur ordinateur.

Toutes les sessions de chat sont enregistrées dans la console Web de Splashtop.

Disponible avec

Voir les produits

Pour les personnes et les équipes

Remote Access Pro

Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu

En savoir plusEssai gratuit

Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

Splashtop Remote Support

Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance

En savoir plusEssai gratuit

Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.

Splashtop Enterprise

Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés

En savoir plusContactez-nous

Pour les besoins particuliers en matière de conformité

Splashtop On-Prem

Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité

En savoir plus

Ressources

Article d’aide sur le chat dans Splashtop Business →

Article d’aide sur le chat dans Splashtop On-Prem →