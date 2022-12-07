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Remote desktop used in an audio studio

Son du bureau à distance avec Splashtop

Écoutez le son de l’ordinateur distant pendant vos sessions d’accès à distance

Écoutez le son d’un ordinateur distant en temps réel sur votre ordinateur local, tablette ou appareil mobile avec Splashtop. 

Effectuez vos travaux créatifs où que vous soyez en accédant à distance à des fichiers audio de haute qualité depuis Adobe Creative Cloud ou d’autres outils de traitement du son.

Splashtop prend également en charge le flux audio des ordinateurs Mac à distance.

Disponible avec tous les produits

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Splashtop Remote Access

Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu

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Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

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Ressources

Comment configurer le son sur l’appareil distant ou l’appareil local →

Article sur le dépannage du son →

Splashtop pour les professionnels des médias et du divertissement →

Meilleur bureau à distance pour les logiciels Adobe →

Splashtop permet l’accès à distance aux applications vidéo Adobe Creative Cloud →