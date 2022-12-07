Son du bureau à distance avec Splashtop
Écoutez le son de l’ordinateur distant pendant vos sessions d’accès à distance
Écoutez le son d’un ordinateur distant en temps réel sur votre ordinateur local, tablette ou appareil mobile avec Splashtop.
Effectuez vos travaux créatifs où que vous soyez en accédant à distance à des fichiers audio de haute qualité depuis Adobe Creative Cloud ou d’autres outils de traitement du son.
Splashtop prend également en charge le flux audio des ordinateurs Mac à distance.
Disponible avec tous les produitsVoir les produits
Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité