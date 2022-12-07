Accès à distance multiplateforme avec Splashtop
Utilisez n’importe quel appareil pour l’accès à distance
Flexibilité illimitée
Accédez à distance à votre poste de travail professionnel depuis votre Chromebook, votre tablette ou votre smartphone à la maison avec Splashtop.
Obtenez un accès à distance aux ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Obtenez un accès à distance sans surveillance aux appareils Android à partir de n’importe quel autre appareil.
Obtenez un accès à distance sous surveillance à n’importe quel appareil Windows, Mac ou Android (ou consultez à distance les écrans iOS et Chrome OS) à partir de n’importe quel appareil.
Quel que soit l’appareil auquel vous accédez et l’appareil à partir duquel vous vous connectez, vous bénéficierez d’une expérience fluide avec des connexions hautes performances, ainsi qu’un streaming et un son de qualité HD.
Disponible avec tous les produitsVoir les produits
Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité