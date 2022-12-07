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Using Splashtop to manage cross platform devices

Accès à distance multiplateforme avec Splashtop

Utilisez n’importe quel appareil pour l’accès à distance

Flexibilité illimitée

Accédez à distance à votre poste de travail professionnel depuis votre Chromebook, votre tablette ou votre smartphone à la maison avec Splashtop.

  • Obtenez un accès à distance aux ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n’importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

  • Obtenez un accès à distance sans surveillance aux appareils Android à partir de n’importe quel autre appareil.

  • Obtenez un accès à distance sous surveillance à n’importe quel appareil Windows, Mac ou Android (ou consultez à distance les écrans iOS et Chrome OS) à partir de n’importe quel appareil.

Quel que soit l’appareil auquel vous accédez et l’appareil à partir duquel vous vous connectez, vous bénéficierez d’une expérience fluide avec des connexions hautes performances, ainsi qu’un streaming et un son de qualité HD.

Disponible avec tous les produits

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Pour les personnes et les équipes

Splashtop Remote Access

Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu

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Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

Splashtop Remote Support

Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance

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Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.

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Ressources

Assistance à distance sans surveillance pour Android →

Accéder aux appareils Android →

Accès à distance pour Linux →

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