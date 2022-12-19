Accès à distance sans surveillance aux appareils Android

Assistance sans surveillance et accès à distance pour Android
Accédez à distance aux téléphones et tablettes Android depuis votre PC (Windows ou Mac) ou vos appareils iOS et Android, même sans surveillance, afin d'accomplir vos tâches informatiques et d'assistance en toute simplicité.
Splashtop offre plusieurs solutions pour l’accès sans surveillance aux appareils Android
Pour un accès à distance sans surveillance aux téléphones et tablettes Android
Splashtop Enterprise
Splashtop On-Prem
Pour un accès à distance sans surveillance à des appareils Android robustes et IoT
Splashtop Rugged & IoT Remote Support
Accès sans surveillance aux téléphones et tablettes Android
Déployez Splashtop sur vos appareils Android gérés et accédez-y à distance à tout moment pour en assurer la maintenance et l’assistance. Splashtop offre un accès à distance sans surveillance et une assistance complète à distance pour tous les appareils fonctionnant sous Android 8.0 et supérieur.
Une fois que vous aurez déployé le streamer Splashtop sur vos appareils Android, vous pourrez lancer une session d’accès à distance depuis n’importe quel ordinateur d’un simple clic.
Disponible avec
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité
Accès à distance sans surveillance à des appareils Android robustes et IoT
Splashtop Remote Support pour les appareils renforcés et IoT est la meilleure solution si vous avez besoin d’accéder à distance à ce type d’équipements, d’en assurer l’assistance et de les gérer depuis n’importe où. Restez toujours connecté à vos périphériques renforcés et IoT.
Vous pouvez gérer et accéder à distance à vos appareils Android renforcés depuis votre ordinateur Windows ou Mac. Les appareils Android renforcés peuvent comprendre, entre autres, smartphones, tablettes, terminaux de point de vente, bornes et décodeurs.
Voici les marques d’appareils compatibles avec l’accès et le contrôle à distance des systèmes Android grâce aux modules complémentaires sur mesure de Splashtop Rugged & IoT
- Zebra
- Panasonic
- Honeywell
- Sonim
- Kyocera
- Intermec
- NextGen