Connexions à distance hautes performances
Accès à distance rapide et sécurisé aux postes de travail haut de gamme
Accédez à distance à des postes de travail gourmands en ressources
Grâce aux fonctionnalités performantes de Splashtop, les professionnels peuvent accéder à distance à des postes de travail gourmands en ressources comme s’ils étaient assis en face.
Les fonctionnalités incluent...
La prise en charge multi-moniteurs vous permet d’afficher les différents écrans connectés à votre poste de travail
Streaming 4K à 40 images par seconde (fps) et streaming iMac Pro Retina 5K, à faible latence
Réduction de l'utilisation de l'unité centrale, offrant une plus grande marge de manœuvre pour le traitement des applications
Possibilité d’affiner les paramètres de Splashtop pour des performances optimales
Moteur de codage et de décodage optimisé pour tirer parti des dernières accélérations matérielles d'Intel, de NVIDIA et d'AMD
Couleurs 4:4:4 et audio haute-fidélité pour une précision des couleurs et une qualité de son optimales.
Critères de performance de Splashtop
Résolution Windows 1080, 60 fps
Résolution Mac 1080, 60 fps
Résolution Windows 4K, 60 fps
Résolution Mac 4K, 41 fps
Disponible avec tous les produitsVoir les produits
Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité