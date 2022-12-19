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Person using video editing software on a laptop and monitor

Connexions à distance hautes performances

Accès à distance rapide et sécurisé aux postes de travail haut de gamme

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Accédez à distance à des postes de travail gourmands en ressources

Grâce aux fonctionnalités performantes de Splashtop, les professionnels peuvent accéder à distance à des postes de travail gourmands en ressources comme s’ils étaient assis en face.

Les fonctionnalités incluent...

  • La prise en charge multi-moniteurs vous permet d’afficher les différents écrans connectés à votre poste de travail

  • Streaming 4K à 40 images par seconde (fps) et streaming iMac Pro Retina 5K, à faible latence 

  • Réduction de l'utilisation de l'unité centrale, offrant une plus grande marge de manœuvre pour le traitement des applications

  • Possibilité d’affiner les paramètres de Splashtop pour des performances optimales

  • Moteur de codage et de décodage optimisé pour tirer parti des dernières accélérations matérielles d'Intel, de NVIDIA et d'AMD

  • Couleurs 4:4:4 et audio haute-fidélité pour une précision des couleurs et une qualité de son optimales.

Close-up of video editing software on a computer screen

Critères de performance de Splashtop

  • Résolution Windows 1080, 60 fps 

  • Résolution Mac 1080, 60 fps 

  • Résolution Windows 4K, 60 fps  

  • Résolution Mac 4K, 41 fps 


Disponible avec tous les produits

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Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu

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Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

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Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.

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Suggestions pour obtenir les meilleures performances de Splashtop →.