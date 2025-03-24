Schedule Remote Computer Access using Splashtop

Programmez l'accès à distance à un ordinateur à l'aide de Splashtop
Pour les étudiants qui souhaitent accéder à distance aux ordinateurs du campus pendant les plages horaires prévues
Planifiez des heures d’accès aux salles informatiques et des sessions spécialisées où différents groupes d’étudiants peuvent accéder à distance à la même salle informatique grâce à Splashtop.
Utilisez une console d’administration centralisée pour mettre en place, gérer et surveiller un calendrier permettant l’accès aux ordinateurs autorisés sur site à des heures prédéterminées.
Accordez un accès temporaire ou restreint aux employés et gérez les horaires de travail des employés.
Utilisez des paramètres flexibles, comme la possibilité de forcer les utilisateurs à se déconnecter des ordinateurs distants à la fin de la période programmée. Ou encore le « mode exclusif », qui empêche des utilisateurs distants de se connecter lorsque quelqu’un utilise physiquement l’ordinateur.
D’un client satisfait
La possibilité de planifier l’accès aux salles informatiques distantes a changé la donne. Nous sommes ravis que Splashtop nous offre désormais les outils nécessaires pour répondre aux besoins des établissements d’enseignement supérieur et primaire et secondaire afin de garantir le bon déroulement du semestre d’enseignement à distance. Les plannings sont prêts, nous sommes opérationnels.
Chris Gilbert, analyste technique applicatif, College of Fine Arts, Performing and Communication Arts, Wayne State University