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Remote desktop printing with Splashtop

Impression à distance avec Splashtop

Imprimez des fichiers à partir de votre ordinateur distant sur votre imprimante locale

Imprimer à partir de votre session à distance

Travaillez sur un ordinateur distant et imprimez sur une imprimante locale ! Lancez l’impression à partir de votre session à distance et sélectionnez le pilote Splashtop Remote Printer pour la confier à un appareil local. Plus besoin de transférer des fichiers ou de vous envoyer un document par e-mail.

Avec l’impression à distance, vous pouvez :

  • Accéder à distance aux fichiers stockés sur votre ordinateur de travail et les imprimer où que vous soyez

  • Accéder aux ordinateurs des salles informatiques du campus pour imprimer des documents sur votre imprimante locale

  • Imprimer des fichiers directement sans partager des informations sensibles sur le cloud ou par e-mail



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Splashtop Remote Access

Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu

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Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

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Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.

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Ressources

Impression à distance avec Splashtop →

Article d’aide sur l’impression à distance →

Comment configurer l’impression à distance sur Splashtop On-Prem →

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