Impression à distance avec Splashtop
Imprimez des fichiers à partir de votre ordinateur distant sur votre imprimante locale
Imprimer à partir de votre session à distance
Travaillez sur un ordinateur distant et imprimez sur une imprimante locale ! Lancez l’impression à partir de votre session à distance et sélectionnez le pilote Splashtop Remote Printer pour la confier à un appareil local. Plus besoin de transférer des fichiers ou de vous envoyer un document par e-mail.
Avec l’impression à distance, vous pouvez :
Accéder à distance aux fichiers stockés sur votre ordinateur de travail et les imprimer où que vous soyez
Accéder aux ordinateurs des salles informatiques du campus pour imprimer des documents sur votre imprimante locale
Imprimer des fichiers directement sans partager des informations sensibles sur le cloud ou par e-mail
Disponible avecVoir les produits
Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité