Splashtop Whiteboard
Une solution d’annotation hautement performante qui permet aux enseignants, aux vendeurs, aux formateurs, etc. de transformer leurs tablettes en tableaux blancs interactifs
Transformer n'importe quelle tablette en tableau blanc interactif
Surlignez, dessinez ou écrivez facilement sur vos présentations à l’aide de votre tablette. Avec Whiteboard, vous pouvez augmenter l’interactivité lors de vos présentations, formations ou cours.
Annoter sur n'importe quoi – Utilisez des gestes pour dessiner, mettre en évidence ou écrire sur n'importe quel contenu.
Attirez l’attention à l’aide du pointeur laser
Prenez des clichés de l'écran et enregistrez-les dans la galerie, puis partagez-les.
Enregistrez et partagez les leçons
Optimiser vos cours en classe
Utilisez Whiteboard sur Splashtop Classroom pour renforcer la participation de vos élèves. Partagez l’écran de votre Mac/PC avec l’appareil de vos élèves et permettez-leur de contrôler le tableau pendant les cours sans qu’ils aient à quitter leur siège.
Disponible surVoir les produits
Pour les enseignants et les formateurs
Classroom
Solution de partage d’écran et d’annotation pour les enseignants et les formateurs qui souhaitent faire participer l’ensemble de la salle
Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les particuliers
Splashtop Personal
Accès à distance à un ordinateur pour un usage domestique et personnel
Caractéristiques
- Collaborez avec les étudiants sur le contenu
- Annotez tout type de contenu en utilisant vos mains pour dessiner, surligner ou écrire
- Prenez des captures d’écran, enregistrez-les dans la galerie, puis partagez-les
- Lecture sans latence de contenu Adobe Flash, de musique iTunes, de DVD, de CD, etc.
- Laissez votre PC allumé et utilisez-le à distance confortablement depuis votre domicile
- Profitez d’une restitution authentique : toutes les vidéos et tous les sons sont lus en haute définition sur votre tablette