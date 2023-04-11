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Teacher in classroom using Splashtop Whiteboard in front of students

Splashtop Whiteboard

Une solution d’annotation hautement performante qui permet aux enseignants, aux vendeurs, aux formateurs, etc. de transformer leurs tablettes en tableaux blancs interactifs

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Teacher using Splashtop Whiteboard on tablet to enhance classroom

Transformer n'importe quelle tablette en tableau blanc interactif

Surlignez, dessinez ou écrivez facilement sur vos présentations à l’aide de votre tablette. Avec Whiteboard, vous pouvez augmenter l’interactivité lors de vos présentations, formations ou cours.

  • Annoter sur n'importe quoi – Utilisez des gestes pour dessiner, mettre en évidence ou écrire sur n'importe quel contenu.

  • Attirez l’attention à l’aide du pointeur laser

  • Prenez des clichés de l'écran et enregistrez-les dans la galerie, puis partagez-les.

  • Enregistrez et partagez les leçons


A teacher in front of a whiteboard, holding a tablet with Splashtop Whiteboard software displayed

Optimiser vos cours en classe

Utilisez Whiteboard sur Splashtop Classroom pour renforcer la participation de vos élèves. Partagez l’écran de votre Mac/PC avec l’appareil de vos élèves et permettez-leur de contrôler le tableau pendant les cours sans qu’ils aient à quitter leur siège.

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Pour les enseignants et les formateurs

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Solution de partage d’écran et d’annotation pour les enseignants et les formateurs qui souhaitent faire participer l’ensemble de la salle

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Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu

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Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

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Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance

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Caractéristiques

  • Collaborez avec les étudiants sur le contenu
  • Annotez tout type de contenu en utilisant vos mains pour dessiner, surligner ou écrire
  • Prenez des captures d’écran, enregistrez-les dans la galerie, puis partagez-les
  • Lecture sans latence de contenu Adobe Flash, de musique iTunes, de DVD, de CD, etc.
  • Laissez votre PC allumé et utilisez-le à distance confortablement depuis votre domicile
  • Profitez d’une restitution authentique : toutes les vidéos et tous les sons sont lus en haute définition sur votre tablette

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