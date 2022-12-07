Transfert de fichiers de bureau à distance dans Splashtop
Transférez facilement et en toute sécurité des fichiers entre votre appareil local et un ordinateur distant
Vous n’êtes qu’à quelques clics d’accéder à n’importe quel fichier sur votre ordinateur distant.
La fonction de transfert de fichiers à distance de Splashtop permet de transférer facilement des fichiers entre ordinateurs, via une connexion à distance. C’est aussi plus sûr que d’envoyer des fichiers par e-mail.
Utilisez les méthodes suivantes pour transférer des fichiers
Le transfert de fichiers par glisser-déposer
Il suffit de faire un clic prolongé sur le ou les fichiers que vous souhaitez transférer, de les faire glisser de la fenêtre de l’ordinateur source vers l’écran de l’autre appareil et de les déposer pour réaliser l’opération. Vous pouvez même transférer des fichiers entre des ordinateurs Windows et Mac.
Fenêtre du gestionnaire de fichiers
La fenêtre du gestionnaire de fichiers vous permet de parcourir facilement les dossiers sur chaque ordinateur et de transférer des fichiers de l’un à l’autre.
Transfert de fichiers par copier-coller
Copiez le fichier dans votre presse-papiers, accédez au dossier de l’ordinateur vers lequel vous souhaitez le transférer et utilisez la fonction coller. (Sur Windows uniquement)
Transfert de fichiers hors session
Transférez des fichiers d’un ordinateur à l’autre sans avoir besoin de lancer une connexion à distance.
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Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité