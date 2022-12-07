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Transferring from the local computer to a remote computer via Splashtop

Transfert de fichiers de bureau à distance dans Splashtop

Transférez facilement et en toute sécurité des fichiers entre votre appareil local et un ordinateur distant

Vous n’êtes qu’à quelques clics d’accéder à n’importe quel fichier sur votre ordinateur distant. 

La fonction de transfert de fichiers à distance de Splashtop permet de transférer facilement des fichiers entre ordinateurs, via une connexion à distance. C’est aussi plus sûr que d’envoyer des fichiers par e-mail.

Utilisez les méthodes suivantes pour transférer des fichiers

  • Le transfert de fichiers par glisser-déposer

    Il suffit de faire un clic prolongé sur le ou les fichiers que vous souhaitez transférer, de les faire glisser de la fenêtre de l’ordinateur source vers l’écran de l’autre appareil et de les déposer pour réaliser l’opération. Vous pouvez même transférer des fichiers entre des ordinateurs Windows et Mac.

  • Fenêtre du gestionnaire de fichiers

    La fenêtre du gestionnaire de fichiers vous permet de parcourir facilement les dossiers sur chaque ordinateur et de transférer des fichiers de l’un à l’autre. 

  • Transfert de fichiers par copier-coller

    Copiez le fichier dans votre presse-papiers, accédez au dossier de l’ordinateur vers lequel vous souhaitez le transférer et utilisez la fonction coller. (Sur Windows uniquement)

  • Transfert de fichiers hors session

    Transférez des fichiers d’un ordinateur à l’autre sans avoir besoin de lancer une connexion à distance.

Disponible avec tous les produits

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Ressources

Article d’aide sur le transfert de fichiers dans Splashtop →

Transfert de fichiers par glisser-déposer entre différentes plateformes dans Splashtop →