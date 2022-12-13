Gestion des utilisateurs et des ordinateurs dans Splashtop
Gérez et organisez facilement vos utilisateurs et appareils
Gérer votre compte Splashtop avec plusieurs utilisateurs, appareils et ordinateurs distants est un jeu d’enfant grâce à la console Web Splashtop
Splashtop vous donne les outils nécessaires pour inviter des utilisateurs, définir les autorisations, ajuster les paramètres de sécurité, planifier les accès et organiser vos utilisateurs et ordinateurs en groupes.
La fonction de regroupement est particulièrement utile pour les administrateurs en leur permettant de régler les paramètres des utilisateurs et des ordinateurs pour des groupes entiers plutôt qu’au cas par cas.
Fonctionnalités de gestion
- Inviter des utilisateurs et définir leur rôle
- Choisir une méthode d’authentification pour les utilisateurs
- Définir les autorisations d'accès
- Planifiez l’accès à distance avec des plages horaires prédéterminées
- Gérez les appareils que vous et vos utilisateurs utilisez pour accéder à distance aux ordinateurs de votre compte
- Consultez l’historique et l’activité des sessions dans votre compte
- Activez les outils de sécurité et les fonctionnalités disponibles
- Gérer les contrôles granulaires des fonctionnalités (Enterprise uniquement)
Disponible avecVoir les produits
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité