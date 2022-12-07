Journaux du bureau à distance Splashtop
Consultez les journaux des connexions d’accès à distance, des transferts de fichiers, des sessions de chat et d’autres historiques
La fonction de journalisation de l’accès à distance Splashtop vous permet de consulter l’historique des sessions, du chat, des transferts de fichiers et autres.
La journalisation permet de plus facilement :
Assurer la conformité lors des audits
Facturer les clients en fonction du temps passé lors des sessions
Les administrateurs et les responsables d’équipe auront accès aux journaux de tous les membres. Ces derniers pourront uniquement voir leurs propres journaux. Les journaux peuvent être consultés et exportés dans la console Web de Splashtop.
Journaux de session
Les journaux de session vous permettent de consulter la liste de toutes les connexions à distance. Vous y trouverez les adresses IP des deux appareils concernés, les heures de début et de fin, la durée de la session, les appareils utilisés et l’utilisateur impliqué. Vous verrez également si la connexion à distance était sur le même réseau ou sur des réseaux différents. Le nom des fichiers transférés au cours de la session est également indiqué.
Journaux de transfert de fichiers
Les journaux de transfert de fichiers vous donnent des renseignements complets sur les transferts de fichiers, qu’ils aient lieu pendant ou en dehors des sessions. Ils indiquent l’adresse IP et le nom des appareils concernés, l’heure à laquelle le transfert a eu lieu, l’utilisateur responsable, ainsi que le nom et la taille du fichier. Les journaux indiquent également si le fichier a été transféré de l’appareil local vers l’appareil distant (chargement), ou s’il a été transféré de l’appareil distant vers l’appareil local (téléchargement). Les journaux ne comprennent pas le contenu des fichiers transférés.
Journaux de session de chat
Toutes les sessions de chat, qu’elles aient eu lieu pendant ou en dehors des sessions, sont enregistrées dans les journaux correspondants. Le contenu des sessions de chat n’est pas inclus dans le journal.
Journaux d’historique
Les journaux d’historique révèlent toutes les actions de gestion, telles que l’ajout ou la suppression d’un ordinateur, et les modifications des paramètres ou des autorisations de groupe. Comme les autres journaux, les journaux d’historique indiquent l’heure, le compte et l’adresse IP de l’utilisateur qui a effectué l’action.
Journaux d'événements
SRS Premium donne aux MSP plus de possibilités avec les journaux d’événements. Pour plus de détails, consultez les fonctionnalités de surveillance et de gestion de SRS Premium.
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Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité