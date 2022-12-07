Démarrage à distance avec Splashtop (Wake-on-LAN)
Démarrez votre ordinateur à distance pour y accéder
Vous avez besoin d’accéder à distance à un ordinateur en mode veille ?
Avec la fonction wake-on-LAN de Splashtop, vous pouvez démarrer à distance votre ordinateur Windows ou Mac tant qu’un autre ordinateur sur le même réseau est en service.
Vous pouvez démarrer les ordinateurs Windows à partir de l’état d’arrêt, de veille et de mise en veille prolongée, et les ordinateurs Mac à partir de l’état de veille. Il suffit d’envoyer une commande de réveil à l’ordinateur distant et de lancer la connexion pour commencer à contrôler à distance la machine en un rien de temps.
Disponible avecVoir les produits
Pour les personnes et les équipes
Splashtop Remote Access
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité