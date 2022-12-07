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Démarrage à distance avec Splashtop (Wake-on-LAN)

Démarrez votre ordinateur à distance pour y accéder

Vous avez besoin d’accéder à distance à un ordinateur en mode veille ?

Avec la fonction wake-on-LAN de Splashtop, vous pouvez démarrer à distance votre ordinateur Windows ou Mac tant qu’un autre ordinateur sur le même réseau est en service.

Vous pouvez démarrer les ordinateurs Windows à partir de l’état d’arrêt, de veille et de mise en veille prolongée, et les ordinateurs Mac à partir de l’état de veille. Il suffit d’envoyer une commande de réveil à l’ordinateur distant et de lancer la connexion pour commencer à contrôler à distance la machine en un rien de temps.

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Splashtop Remote Access

Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu

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Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

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Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.

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Ressources

Comment effectuer un démarrage à distance (Wake-on-LAN) avec l’application Splashtop Business ?

Comment démarrer à distance mes ordinateurs sur lesquels le streamer est installé ? (On-Prem)

Qu'est-ce que le Wake-on-Lan (WoL) ?