Démarrage à distance avec Splashtop (Wake-on-LAN)

Avec la fonction wake-on-LAN de Splashtop, vous pouvez démarrer à distance votre ordinateur Windows ou Mac tant qu’un autre ordinateur sur le même réseau est en service.

Vous pouvez démarrer les ordinateurs Windows à partir de l’état d’arrêt, de veille et de mise en veille prolongée, et les ordinateurs Mac à partir de l’état de veille. Il suffit d’envoyer une commande de réveil à l’ordinateur distant et de lancer la connexion pour commencer à contrôler à distance la machine en un rien de temps.