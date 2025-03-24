Connectez-vous à Splashtop avec vos identifiants Single Sign-On
Authentifiez votre compte Splashtop avec l'intégration SSO en utilisant votre identifiant et votre mot de passe uniques. L'authentification unique est disponible sur un grand nombre d'appareils, notamment Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.
La fonction SSO de Splashtop utilise la norme SAML 2.0 et prend en charge tous les principaux fournisseurs d’identité :
Une sécurité de qualité professionnelle
Splashtop offre une sécurité de premier ordre en combinant l’authentification des appareils et l’authentification à deux facteurs au sein de la fonction SSO.