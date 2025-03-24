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An IT technician using a single sign-on security system

Connectez-vous à Splashtop avec vos identifiants Single Sign-On

Authentifiez votre compte Splashtop avec l'intégration SSO en utilisant votre identifiant et votre mot de passe uniques. L'authentification unique est disponible sur un grand nombre d'appareils, notamment Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.

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La fonction SSO de Splashtop utilise la norme SAML 2.0 et prend en charge tous les principaux fournisseurs d’identité :

Microsoft Active Directory Logo
Onelogin Logo
VMware logo
Jumpcloud Logo
Okta Logo
Shibboleth Logo
Trustlogin Logo
Azure Active Directory Logo
Pass Logic Logo
IT tech using single sign on security

Une sécurité de qualité professionnelle

Splashtop offre une sécurité de premier ordre en combinant l’authentification des appareils et l’authentification à deux facteurs au sein de la fonction SSO.

Ressources

Demander une nouvelle méthode SSO →

Se connecter en utilisant un compte SSO →

Inviter un compte SSO dans l’équipe →

Associer un compte SSO à un administrateur/membre d’équipe existant →

Utilisation et limites de la SSO →

Configuration de l’authentification unique avec ADFS (SAML 2.0) →

Configuration de l’authentification unique avec Azure AD (SAML 2.0) →

Configuration de l’authentification unique avec Okta (SAML 2.0) →

Configuration de l’authentification unique avec JumpCloud (SAML 2.0) →

Disponible exclusivement avec Splashtop Enterprise

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