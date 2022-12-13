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Woman on video call, with a computer screen displaying Splashtop's video recording session feature

Enregistrement vidéo des sessions de bureau à distance avec Splashtop

Enregistrez votre session de bureau à distance en un clic

Créez facilement des vidéos pour les présentations, les formations et les audits

Splashtop permet d’enregistrer et de sauvegarder facilement votre session de bureau à distance directement sur votre ordinateur local. Plus besoin d’utiliser un logiciel d’enregistrement d’écran.

Vous pouvez enregistrer vos sessions d’assistance à distance pour montrer aux utilisateurs comment effectuer une tâche ou indiquer à d’autres techniciens comment résoudre certains problèmes. Les enregistrements sont également utiles à des fins d’archivage et d’audit.

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Pour les personnes et les équipes

Remote Access Pro

Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu

En savoir plusEssai gratuit

Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.

Splashtop Remote Support

Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance

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Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.

Splashtop Enterprise

Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés

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Pour les besoins particuliers en matière de conformité

Splashtop On-Prem

Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité

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Ressources

Article d’aide à l’enregistrement des sessions →

Article d’aide à l’enregistrement des sessions pour On-Prem →