Enregistrement vidéo des sessions de bureau à distance avec Splashtop
Enregistrez votre session de bureau à distance en un clic
Créez facilement des vidéos pour les présentations, les formations et les audits
Splashtop permet d’enregistrer et de sauvegarder facilement votre session de bureau à distance directement sur votre ordinateur local. Plus besoin d’utiliser un logiciel d’enregistrement d’écran.
Vous pouvez enregistrer vos sessions d’assistance à distance pour montrer aux utilisateurs comment effectuer une tâche ou indiquer à d’autres techniciens comment résoudre certains problèmes. Les enregistrements sont également utiles à des fins d’archivage et d’audit.
Disponible surVoir les produits
Pour les personnes et les équipes
Remote Access Pro
Accès à distance sécurisé et performant permettant de travailler en tout lieu
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des terminaux en temps réel est disponible en option.
Splashtop Remote Support
Solution d’assistance à distance avec et sans surveillance
Pour un accès à distance et une téléassistance de niveau entreprise avec SSO (authentification unique) et une facilité de gestion avancée.
Splashtop Enterprise
Accès et assistance à distance pour répondre à vos besoins métier et de sécurité avancés
Pour les besoins particuliers en matière de conformité
Splashtop On-Prem
Accès et assistance à distance auto-hébergés pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de conformité