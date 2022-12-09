Erfahren Sie mehr über unsere Funktionen
Hervorragend bewertete Funktionen für den Fernzugriff und alle Bedürfnisse
Splashtop Funktionen
Beaufsichtigter Zugriff
Splashtop Attended Access ermöglicht es Ihnen, Windows-, Mac- und Android-Geräte fernzusteuern. Sie können die Bildschirme von iOS- und Chromebook-Geräten auch aus der Ferne in Echtzeit betrachten.
Chat
Senden und empfangen Sie Nachrichten an und von Remote-Computern vor, während oder nach Fernzugriffssitzungen.
Plattformübergreifender Fernzugriff
Ganz gleich, auf welches Gerät Sie aus der Ferne zugreifen und von welchem Gerät aus Sie eine Verbindung herstellen – Sie werden in den Genuss eines nahtlosen Erlebnisses mit leistungsstarken Verbindungen, Streaming und Sound in HD-Qualität kommen.
Dateiübertragung
Die Remote-Desktop-Dateiübertragungsfunktion von Splashtop macht es einfach und unkompliziert, Dateien zwischen Computern über eine Fernverbindung zu übertragen. Es ist auch sicherer als das Versenden von Dateien per E-Mail.
Spitzenleistung
Mit den leistungsstarken Funktionen von Splashtop können Profis aus der Ferne auf ressourcenintensive Arbeitsplätze zugreifen, als ob sie vor ihnen sitzen würden.
Protokollierung
Prüfen Sie Protokolle von Remote-Desktop-Verbindungen, Dateiübertragungen, Chats und anderen Verlaufsdaten
Remote-Desktop mit mehreren Monitoren
Mit dem Multi-Monitor-Fernzugriff von Splashtop können Sie mehrere Monitore auf einem Bildschirm sehen und gleichzeitig einen Remote-Computer steuern.
Remote-Desktop mit Audio
Mit Splashtop hören Sie den Sound von einem Remote-Computer in Echtzeit auf Ihrem lokalen Computer, Tablet oder Mobilgerät.
Ferndruck
Drucken Sie mit Ihrem lokalen Drucker alles von dem Remote-Computer aus, auf den Sie zugreifen.
Neustart aus der Ferne
Starten Sie Ihren Remote-Computer von der Splashtop-Webkonsole oder von der Splashtop Business-App aus neu
Aufwecken aus der Ferne (Wake-on-LAN)
Mit der Remote-Wake-on-LAN-Funktion von Splashtop können Sie den Ruhezustand Ihres Windows- oder Mac-Computer aus der Ferne beenden, solange ein anderer Computer im selben Netzwerk aktiv ist.
Geplanter Fernzugriff
Verwenden Sie eine zentralisierte Administratorkonsole, um ein Zeitfenster einzurichten, zu verwalten und zu überwachen, in dem der Zugriff auf zugelassene Computer vor Ort zu festgelegten Zeiten möglich ist.
Meinen Bildschirm freigeben
Geben Sie Ihren Desktop-Bildschirm für Remote-Zuschauer frei, während Sie per Fernzugriff ein anderes Gerät steuern. Diese Funktion eignet sich hervorragend für Präsentationen, Anleitungen und den Austausch von Informationen.
Single Sign-On-Anmeldung
Splashtop SSO basiert auf dem SAML-2.0-Standard und der Integration mit allen wichtigen Identitätsanbietern.
Mehrere Benutzer an einem Computer
Ermöglichen Sie den simultanen Fernzugriff dreier Benutzer auf einen Computer
Unbeaufsichtigter Android-Fernzugriff
Fernzugriff und Fernsteuerung von Android-Geräten von Ihrem PC (Windows oder Mac), iOS oder Android-Gerät aus, ohne dass ein Endbenutzer anwesend ist. Sie können Android-Telefone und -Tablets von Ihrem Computer aus fernsteuern, um Ihre IT- und Supportaufgaben mühelos zu erledigen.
Computerverwaltung für Benutzer
Mit Splashtop können Sie Benutzer einladen, Berechtigungen festlegen, Sicherheitseinstellungen anpassen, den Zugriff planen und Ihre Benutzer und Computer in Gruppen organisieren.
Aufzeichnung von Videositzungen
Zeichnen Sie Ihre Fernunterstützungssitzungen auf, um Endbenutzern zu zeigen, wie sie eine Aufgabe ausführen, oder anderen IT-Technikern beizubringen, wie sie bestimmte Probleme beheben können.
Whiteboard
Mit Ihrem Tablet können Sie Ihre Präsentationen ganz einfach markieren, zeichnen oder überschreiben. Mit Whiteboard können Sie während einer Präsentation, einer Schulung oder einer Unterrichtsklasse die Interaktivität erhöhen.