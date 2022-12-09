Erfahren Sie mehr über unsere Funktionen

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Splashtop20 years of trust
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Two computer users utilizing Splashtop for remote access and support features

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Hervorragend bewertete Funktionen für den Fernzugriff und alle Bedürfnisse

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Splashtop Funktionen

Beaufsichtigter Zugriff

Splashtop Attended Access ermöglicht es Ihnen, Windows-, Mac- und Android-Geräte fernzusteuern. Sie können die Bildschirme von iOS- und Chromebook-Geräten auch aus der Ferne in Echtzeit betrachten.

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Chat

Senden und empfangen Sie Nachrichten an und von Remote-Computern vor, während oder nach Fernzugriffssitzungen.

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Plattformübergreifender Fernzugriff

Ganz gleich, auf welches Gerät Sie aus der Ferne zugreifen und von welchem Gerät aus Sie eine Verbindung herstellen – Sie werden in den Genuss eines nahtlosen Erlebnisses mit leistungsstarken Verbindungen, Streaming und Sound in HD-Qualität kommen.

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Dateiübertragung

Die Remote-Desktop-Dateiübertragungsfunktion von Splashtop macht es einfach und unkompliziert, Dateien zwischen Computern über eine Fernverbindung zu übertragen. Es ist auch sicherer als das Versenden von Dateien per E-Mail.  

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Spitzenleistung

Mit den leistungsstarken Funktionen von Splashtop können Profis aus der Ferne auf ressourcenintensive Arbeitsplätze zugreifen, als ob sie vor ihnen sitzen würden.

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Protokollierung

Prüfen Sie Protokolle von Remote-Desktop-Verbindungen, Dateiübertragungen, Chats und anderen Verlaufsdaten

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Remote-Desktop mit mehreren Monitoren

Mit dem Multi-Monitor-Fernzugriff von Splashtop können Sie mehrere Monitore auf einem Bildschirm sehen und gleichzeitig einen Remote-Computer steuern. 

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Remote-Desktop mit Audio

Mit Splashtop hören Sie den Sound von einem Remote-Computer in Echtzeit auf Ihrem lokalen Computer, Tablet oder Mobilgerät. 

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Ferndruck

Drucken Sie mit Ihrem lokalen Drucker alles von dem Remote-Computer aus, auf den Sie zugreifen.

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Neustart aus der Ferne

Starten Sie Ihren Remote-Computer von der Splashtop-Webkonsole oder von der Splashtop Business-App aus neu

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Aufwecken aus der Ferne (Wake-on-LAN)

Mit der Remote-Wake-on-LAN-Funktion von Splashtop können Sie den Ruhezustand Ihres Windows- oder Mac-Computer aus der Ferne beenden, solange ein anderer Computer im selben Netzwerk aktiv ist.

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Geplanter Fernzugriff

Verwenden Sie eine zentralisierte Administratorkonsole, um ein Zeitfenster einzurichten, zu verwalten und zu überwachen, in dem der Zugriff auf zugelassene Computer vor Ort zu festgelegten Zeiten möglich ist.

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Meinen Bildschirm freigeben

Geben Sie Ihren Desktop-Bildschirm für Remote-Zuschauer frei, während Sie per Fernzugriff ein anderes Gerät steuern. Diese Funktion eignet sich hervorragend für Präsentationen, Anleitungen und den Austausch von Informationen.

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Single Sign-On-Anmeldung

Splashtop SSO basiert auf dem SAML-2.0-Standard und der Integration mit allen wichtigen Identitätsanbietern.

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Mehrere Benutzer an einem Computer

Ermöglichen Sie den simultanen Fernzugriff dreier Benutzer auf einen Computer

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Unbeaufsichtigter Android-Fernzugriff

Fernzugriff und Fernsteuerung von Android-Geräten von Ihrem PC (Windows oder Mac), iOS oder Android-Gerät aus, ohne dass ein Endbenutzer anwesend ist. Sie können Android-Telefone und -Tablets von Ihrem Computer aus fernsteuern, um Ihre IT- und Supportaufgaben mühelos zu erledigen.

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Computerverwaltung für Benutzer

Mit Splashtop können Sie Benutzer einladen, Berechtigungen festlegen, Sicherheitseinstellungen anpassen, den Zugriff planen und Ihre Benutzer und Computer in Gruppen organisieren.

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Aufzeichnung von Videositzungen

Zeichnen Sie Ihre Fernunterstützungssitzungen auf, um Endbenutzern zu zeigen, wie sie eine Aufgabe ausführen, oder anderen IT-Technikern beizubringen, wie sie bestimmte Probleme beheben können.

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Whiteboard

Mit Ihrem Tablet können Sie Ihre Präsentationen ganz einfach markieren, zeichnen oder überschreiben. Mit Whiteboard können Sie während einer Präsentation, einer Schulung oder einer Unterrichtsklasse die Interaktivität erhöhen.

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