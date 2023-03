Compliance bei Splashtop

SOC 2 umfasst mehrere Standards, die messen, wie gut eine Serviceorganisation ihre Informationen verwaltet und reguliert. Splashtop ist SOC 2 Typ 2-konform. Unsere Richtlinien gewährleisten die Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität und Vertraulichkeit der Kundendaten. Fordern Sie eine Kopie des Berichts unseres unabhängigen SOC 3-Auditors an – hierbei handelt es sich um einen öffentlichen Bericht über Kontrollen in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit. Fordern Sie zusätzliche Informationen zur Splashtop SOC 2-Konformität an