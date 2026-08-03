Sicherer Fernzugriff leicht gemacht

Erstklassige Software für Fernzugriff, Support und Endpunktverwaltung
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Für Einzelpersonen und Teams
Mit Splashtop Remote Access können Sie von jedem beliebigen Gerät aus auf Ihre Computer zugreifen, egal wo Sie sich befinden. Ideal für die Arbeit von zu Hause aus.
Für IT-Abteilungen, Helpdesks und Managed Service Provider (MSPs)
Mit Splashtop AEM oder Splashtop Remote Support können Sie Endpunkte fernüberwachen und verwalten, Fernsupport leisten und Endbenutzern Fernzugriff ermöglichen.
Entdecken Sie unsere beliebtesten Lösungen
Fernzugriff
Sicherer und leistungsstarker Zugriff auf Ihre Computer von jedem Gerät und von überall. Arbeiten Sie mit Splashtop Remote Access aus der Ferne genauso wie Sie es vor Ort tun würden.
Fernsupport
Unterstützen Sie Computer und mobile Geräte aus der Ferne mit einer sicheren, einfach zu bedienenden, unbeaufsichtigten und auf Abruf verfügbaren Fernwartungslösung: Splashtop Remote Support.
Endpunkt- und Patch-Management
Überwachen, verwalten und aktualisieren Sie Geräte mit Echtzeit-Patch-Management, Softwareverwaltung, Bereitstellung, Richtlinien und mehr mit Splashtop AEM.
Enterprise
Enterprise-zertifizierter Fernzugriff und Fernsupport mit SSO sowie fortschrittliche Verwaltung mit Splashtop Enterprise. On-premises-Version verfügbar.
30 Millionen Benutzer und 85 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf uns
20 Jahre Splashtop – wir feiern
Erfahren Sie die Geschichte hinter 20 Jahren Splashtop
Erfahren Sie, wie sich Splashtop entwickelt hat – und wie Kundenbedürfnisse das prägen, was wir entwickelt haben.
Verwalten, unterstützen und sichern – alles an einem Ort
Optimieren Sie Ihre IT-Abläufe mit Splashtop Autonomous Endpoint Management. Sorgen Sie mit Endpoint-Management und Patch-Management für IT-Abteilungen und Managed Service Provider (MSPs) dafür, dass Ihre Endgeräte aktuell, konform und sicher sind. Vereinbaren Sie eine Demo oder kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Splashtop-Forschung ergibt, dass die Wartung von Endpunkten die Hälfte der IT-Kapazität verbraucht
Holen Sie sich den Bericht: Steckt in der Mitte fest: Warum die meisten IT-Teams das Reactive Endpoint Management nicht überwinden.
Beste Remote-Desktop-Software für Unternehmen
40%speichern
Wir befassen uns mit Remote-Desktop-Lösungen für Unternehmen. Dabei gehen wir auf die Herausforderungen ein, mit denen Unternehmen bei der Auswahl eines Remote-Desktop-Tools konfrontiert sind, und warum Splashtop Enterprise die beste Lösung ist.
Erweiterter Datenschutz und Sicherheit
Sicherheit auf höchstem Niveau. Maximale Sorgenfreiheit.
Sichere InfrastrukturMehr erfahren
Sicheres Cloud- und On-Prem-Hosting mit Intrusion Detection rund um die Uhr und SOC 2 & 3 Zertifizierungen bedeutet, dass Ihre Computer, Nutzer und Daten geschützt bleiben.
Erweiterte SicherheitsfunktionenMehr erfahren
Mit Funktionen wie 2FA, Endpunkt-MFA, Sitzungsprotokollierung und E2E-Verschlüsselung haben Ihre IT-Teams die volle Kontrolle über den sicheren Fernzugriff.
Standards und ComplianceMehr erfahren
Ein ständiger Fokus auf die Einhaltung der höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards (wie ISO/IEC 27001, SOC2 und DSGVO) gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie geschützt sind und die Vorschriften einhalten.
Fallstudie
Warner Bros. nutzt Splashtop, um die Postproduktion von überall aus zu erledigen
Warner Bros. International Television Production (WBITVP) in Neuseeland setzte Splashtop als Geschäftskontinuitätslösung ein, um die Postproduktions-Workflows während COVID-19 aus der Ferne aufrechtzuerhalten. Nach dem Testen anderer Fernzugriffslösungen entschied sich das Unternehmen für Splashtop, um seine Anforderungen an Sicherheit und hochleistungsfähige Fernproduktivität zu erfüllen.
Entdecken Sie diese beliebten Lösungen
Fernzugriff
Sicherer und leistungsstarker Zugriff auf Ihre Computer von jedem Gerät und von überall. Arbeiten Sie mit Splashtop Remote Access aus der Ferne genauso wie Sie es vor Ort tun würden.
Fernsupport
Unterstützen Sie Computer und mobile Geräte aus der Ferne mit einer sicheren, einfach zu bedienenden, unbeaufsichtigten und auf Abruf verfügbaren Fernwartungslösung: Splashtop Remote Support.
Endpunkt- und Patch-Management
Überwachen, verwalten und aktualisieren Sie Geräte mit Echtzeit-Patch-Management, Softwareverwaltung, Bereitstellung, Richtlinien und mehr mit Splashtop AEM.
Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS und Cloud PKI vereinfachen den Schutz Ihres WLANs und Ihrer Netzwerke durch identitäts- und zertifikatsbasierte Authentifizierung.
Von unseren zufriedenen Kunden
Die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Splashtop sind unübertroffen. Unser IT-Support kann jetzt mehr Zeit für die Benutzer aufwenden.
John Williams, International IT Director at GE
Von unseren zufriedenen Kunden
Ich bin von der Hilfsbereitschaft des Support-Teams von Splashtop begeistert. Das ist für Menschen, die in der Technologiebranche tätig sind, besonders wichtig. Ich weiß das wirklich zu schätzen, weil es mir die Arbeit erleichtert – vielen Dank.
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
Von unseren zufriedenen Kunden
Splashtop bietet die Funktionen, die wir benötigen, und der Preis entsprach eher unseren Vorstellungen.
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group