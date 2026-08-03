Sicherer Fernzugriff leicht gemacht

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Splashtop20 years of trust
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EU-Hauptsitz Splashtop BV (Niederlande) - EU-Daten werden in Deutschland gehostet - DSGVO - ISO 27001 - SOC 2 — Angebot im ersten Jahr 1 € für Einzelnutzer.

Erstklassige Software für Fernzugriff, Support und Endpunktverwaltung

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Logo for TrustRadius — stylized “TrustRadius” wordmark (blue-toned) with five gold stars below to denote a five-star rating badge.
Logo for Capterra — stylized “Capterra” wordmark (deep-blue) to the right of a multi-colored triangular “arrow/compass” icon; with five gold stars below to indicate a five-star badge.
Logo for G2 — a stylized “G2” mark above five gold stars (5-star rating badge)
Logo for GetApp — stylized “GetApp” wordmark above five gold stars (5-star rating badge)
A woman sits at a desk in a modern office with large windows, working on a laptop and holding a pen while looking at the screen thoughtfully. City skyscrapers are visible in the background.

Für Einzelpersonen und Teams

Mit Splashtop Remote Access können Sie von jedem beliebigen Gerät aus auf Ihre Computer zugreifen, egal wo Sie sich befinden. Ideal für die Arbeit von zu Hause aus.

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A man wearing a headset sits at a desk in front of a laptop, speaking and gesturing with his hand during a video call in a modern office setting.

Für IT-Abteilungen, Helpdesks und Managed Service Provider (MSPs)

Mit Splashtop AEM oder Splashtop Remote Support können Sie Endpunkte fernüberwachen und verwalten, Fernsupport leisten und Endbenutzern Fernzugriff ermöglichen.

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Entdecken Sie unsere beliebtesten Lösungen

Fernzugriff

Sicherer und leistungsstarker Zugriff auf Ihre Computer von jedem Gerät und von überall. Arbeiten Sie mit Splashtop Remote Access aus der Ferne genauso wie Sie es vor Ort tun würden.

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Fernsupport

Unterstützen Sie Computer und mobile Geräte aus der Ferne mit einer sicheren, einfach zu bedienenden, unbeaufsichtigten und auf Abruf verfügbaren Fernwartungslösung: Splashtop Remote Support.

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Endpunkt- und Patch-Management

Überwachen, verwalten und aktualisieren Sie Geräte mit Echtzeit-Patch-Management, Softwareverwaltung, Bereitstellung, Richtlinien und mehr mit Splashtop AEM.

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Enterprise

Enterprise-zertifizierter Fernzugriff und Fernsupport mit SSO sowie fortschrittliche Verwaltung mit Splashtop Enterprise. On-premises-Version verfügbar.

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30 Millionen Benutzer und 85 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf uns

Harvard University logo
UPS logo
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Blue background with thin, light, abstract curved lines forming loops and arcs on the right side, leaving the left side mostly empty.
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A small line-drawn icon of a house with a padlock and a Wi-Fi signal appears in the top right corner of a solid blue background.
Neues Produkt

Verwalten, unterstützen und sichern – alles an einem Ort

Optimieren Sie Ihre IT-Abläufe mit Splashtop Autonomous Endpoint Management. Sorgen Sie mit Endpoint-Management und Patch-Management für IT-Abteilungen und Managed Service Provider (MSPs) dafür, dass Ihre Endgeräte aktuell, konform und sicher sind. Vereinbaren Sie eine Demo oder kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

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Blue background with a column of light blue technology-themed line icons on the right, including symbols for cloud, security, data, graphs, and connectivity. The left side is empty with ample space.
Neuer Forschungsbericht

Splashtop-Forschung ergibt, dass die Wartung von Endpunkten die Hälfte der IT-Kapazität verbraucht

Holen Sie sich den Bericht: Steckt in der Mitte fest: Warum die meisten IT-Teams das Reactive Endpoint Management nicht überwinden.

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A solid green background with two simple white outlined icons in the upper right corner: one of a padlock and another of a document with a checkmark.
Blog

Beste Remote-Desktop-Software für Unternehmen

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Wir befassen uns mit Remote-Desktop-Lösungen für Unternehmen. Dabei gehen wir auf die Herausforderungen ein, mit denen Unternehmen bei der Auswahl eines Remote-Desktop-Tools konfrontiert sind, und warum Splashtop Enterprise die beste Lösung ist.

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Erweiterter Datenschutz und Sicherheit

Sicherheit auf höchstem Niveau. Maximale Sorgenfreiheit.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Sichere Infrastruktur

    Sicheres Cloud- und On-Prem-Hosting mit Intrusion Detection rund um die Uhr und SOC 2 & 3 Zertifizierungen bedeutet, dass Ihre Computer, Nutzer und Daten geschützt bleiben.

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  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Erweiterte Sicherheitsfunktionen

    Mit Funktionen wie 2FA, Endpunkt-MFA, Sitzungsprotokollierung und E2E-Verschlüsselung haben Ihre IT-Teams die volle Kontrolle über den sicheren Fernzugriff.

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  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standards und Compliance

    Ein ständiger Fokus auf die Einhaltung der höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards (wie ISO/IEC 27001, SOC2 und DSGVO) gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie geschützt sind und die Vorschriften einhalten.

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Warner Bros Logo

Fallstudie

Warner Bros. nutzt Splashtop, um die Postproduktion von überall aus zu erledigen

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) in Neuseeland setzte Splashtop als Geschäftskontinuitätslösung ein, um die Postproduktions-Workflows während COVID-19 aus der Ferne aufrechtzuerhalten. Nach dem Testen anderer Fernzugriffslösungen entschied sich das Unternehmen für Splashtop, um seine Anforderungen an Sicherheit und hochleistungsfähige Fernproduktivität zu erfüllen.

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Fernzugriff

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Foxpass

Foxpass Cloud RADIUS und Cloud PKI vereinfachen den Schutz Ihres WLANs und Ihrer Netzwerke durch identitäts- und zertifikatsbasierte Authentifizierung.

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Von unseren zufriedenen Kunden

Die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Splashtop sind unübertroffen. Unser IT-Support kann jetzt mehr Zeit für die Benutzer aufwenden.

John Williams, International IT Director at GE

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Von unseren zufriedenen Kunden

Ich bin von der Hilfsbereitschaft des Support-Teams von Splashtop begeistert. Das ist für Menschen, die in der Technologiebranche tätig sind, besonders wichtig. Ich weiß das wirklich zu schätzen, weil es mir die Arbeit erleichtert – vielen Dank.

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

Logo for St. Joseph's School for the Deaf

Von unseren zufriedenen Kunden

Splashtop bietet die Funktionen, die wir benötigen, und der Preis entsprach eher unseren Vorstellungen.

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

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