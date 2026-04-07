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Information security analyst on client call working towards security and compliance goals

Vereinfachen Sie die Compliance und stärken Sie Ihre Sicherheitslage

Splashtop unterstützt Sie durch automatisiertes Patchen, verbesserte Transparenz und zentralisierte Berichterstattung bei der Einhaltung von PCI, HIPAA, SOC 2, CIS, GLBA, ACSC und mehr.

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Hands typing on a laptop keyboard.

Vollständige Transparenz über Ihre Endpunkte hinweg

Decken Sie Lücken auf, erkennen Sie ungeschützte Geräte und verfolgen Sie Software in Ihrer gesamten Umgebung. Splashtop bietet Patch-Sichtbarkeit und Bestandsberichte in Echtzeit, um Audits und behördliche Kontrollen zu vereinfachen.

Illustration of remote access compliance with a glowing checkmark, digital icons, and a person holding a tablet.

Vereinfachen und skalieren Sie die Compliance

Richten Sie sich nach PCI, HIPAA, SOC 2 und mehr, indem Sie die Automatisierung, die sicheren Zugriffskontrollen, den robusten Fernzugriff und die detaillierte Berichterstattung von Splashtop nutzen, um Compliance-Anforderungen mühelos zu erfüllen.

Splashtop OS patch dashboard

Automatisierung von Patch-Workflows

Reduzieren Sie Risiken und erfüllen Sie Patch-SLAs mit Echtzeit-Updates für Windows, MacOS, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps. Priorisieren Sie Schwachstellen mithilfe KI-gestützter CVE-Erkenntnisse und erzwingen Sie Endpunktaktualisierungen über Richtlinien, um die Auditbereitschaft und die Anforderungen an die Cyberversicherung zu unterstützen.

Report printouts scattered on a desk.

Vereinfachen Sie Prüfpfade und Compliance-Berichte

Protokollieren Sie automatisch den Zugriff, zeichnen Sie Sitzungen auf und erstellen Sie detaillierte Aktivitätsberichte. Splashtop hilft Ihnen, Auditanforderungen zu erfüllen, ohne die Komplexität zu erhöhen.

Vorteile der Verwendung von Splashtop für die Compliance

  • Security icon

    Minimieren Sie das Risiko Copy

    Sorgen Sie mit automatisierten Patches und Zugriffskontrollen für die Sicherheit und Konformität Ihrer Endpunkte.

  • A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

    Vermeiden Hektik bei Audits in letzter Minute Copy

    Protokollieren Sie Aufgaben, verfolgen Sie den Sitzungsverlauf und exportieren Sie Berichte sofort, um das ganze Jahr über vorbereitet zu sein.

  • A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

    Konsolidieren Sie Compliance-Operationen Copy

    Vereinheitlichen Sie Patching, Zugriffskontrolle und Berichterstellung in einem optimierten Workflow, um den Aufwand und die Komplexität der Tools zu reduzieren.

  • Performance icon

    Schnelle Anpassung an veränderte Anforderungen Copy

    Aktualisieren Sie Richtlinien ganz einfach, stellen Sie Patches bereit und passen Sie die Zugriffskontrollen in Ihrer Umgebung an, wenn sich Compliance-Standards oder Erwartungen der Versicherer weiterentwickeln.

Reduzieren Sie Risiken, bleiben Sie auditbereit und vereinfachen Sie die Compliance an jedem Endpunkt

Kontakt
Von der Skriptbereitstellung bis zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften kann Splashtop Sie bei allem unterstützen. Wenn Sie jemals auf ein Problem stoßen, hilft Ihnen der Kundensupport ebenfalls schnell und ist immer verfügbar. Copy

~Drew E, System Administrator

Es verhindert, dass Menschen mit veralteten Versionen von Windows und anderer Software arbeiten, die möglicherweise ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Es hilft auch bei der Einhaltung von Versicherungsvorgaben, da einige Mitglieder des Teams aus der Ferne arbeiten. Copy

~ Kyle W, Director of IT

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