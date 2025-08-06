Fernzugriffs- und Fernunterstützungssoftware für MSPs

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IT professional researching remote access support for MSPs

Skalierbarer Fernsupport und Endpoint Management für MSPs

Unterstützen Sie mehrere Client-Umgebungen, lösen Sie Probleme schneller und verwalten Sie Endpunkte effizient, um Ihre Services ohne zusätzliche Kosten und Komplexität zu erweitern.

Erste SchritteKontakt
An IT tech support technician using Splashtop to provide remote support.

Bereitstellung von erstklassigem Endbenutzer-Support

Erhalten Sie unbeaufsichtigten und beaufsichtigten Fernzugriff auf jedes verwaltete oder unverwaltete Gerät, einschließlich BYOD und mobilen Geräten, um Kunden nahtlose Fernsupport-Dienste zu bieten. Nutzen Sie Anpassungen, um Ihre Marke zu betonen.

Female IT professional researching remote access support for MSPs

Vereinfachte Fernüberwachung und -verwaltung

Verfolgen, überwachen und verwalten Sie Kundenendpunkte einfach mit Patch-Management-Lösungen, Warnungen, Inventarverwaltungs- und Fehlerbehebungstools, die manuelle Aufgaben reduzieren, Endpunkte sichern und die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten – ohne die Kosten und Komplexität herkömmlicher RMM-Tools.

A young woman using Splashtop's remote access software for remote work in 2024.

Aktivieren des Endbenutzer-Remotezugriffs für Remote-Arbeit

Verbessern Sie Ihr Serviceangebot, indem Sie leistungsstarke Fernzugriff-Software für Kunden bereitstellen und ihnen ermöglichen, von überall genauso zu arbeiten wie vor Ort.

A team of IT Pros using remote management tools in the office.

Vereinheitlichung der Abläufe

Passen Sie sich den wachsenden Kundenbedürfnissen mit flexiblen Lizenzoptionen und Unterstützung für eine wachsende Anzahl von Endpunkten an, um sicherzustellen, dass Ihre Dienstleistungen mit Ihrem Unternehmen skalieren. Fügen Sie eine Integration mit PSA- und Ticketing-Systemen sowie Antivirus- und EDR-Lösungen hinzu, um eine einzige Plattform für Fernsupport, Endpunktverwaltung und Sicherheit zu erhalten.

Die Tools, die MSPs benötigen, um schnellen, skalierbaren Support zu leisten

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Zugriff

    Bieten Sie 24/7-Support ohne Kundenbeteiligung und Ad-hoc-beaufsichtigten Support für BYOD und mobile Geräte.

    Mehr erfahren
  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    Fernüberwachung und -verwaltung

    Proaktives Überwachen, Verwalten und Sichern von Client-Geräten in Echtzeit. Umfasst KI-gestützte CVE-Transparenz, Patch-Management für Betriebssystem- und Drittanbietersoftware, Dashboards, Bestandsverfolgung und Tools zur Fehlerbehebung.

    Mehr erfahren
  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    Erweiterte Sicherheit und Verwaltbarkeit

    Verbessern Sie Ihre Abläufe mit Sicherheit auf Unternehmensniveau und besserer Verwaltbarkeit mit SSO, Service Desk, granularer Zugriffskontrolle, IP-Whitelisting, Cloud-Sitzungsaufzeichnung, unbeaufsichtigtem Android-Fernsupport und mehr.

    Mehr erfahren
  • Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

    Endbenutzer-Fernzugriff ermöglichen

    Ermöglichen Sie Endbenutzern den sicheren Zugriff auf ihre Arbeitscomputer von überall aus, ohne dass VPNs oder zusätzliche Hardware erforderlich sind.

    Mehr erfahren

Von unseren zufriedenen Kunden

Splashtop ist das beste Werkzeug in meinem Werkzeugkasten. Ich habe es für die Fernsteuerung, den Endbenutzer-Support, das Patchen aller meiner Apps und die Bestandsverwaltung verwendet. Es ist die kostengünstigste und einfachste Lösung mit dem besten Kundensupport. Zweifellos würde ich Splashtop jedem empfehlen, der nach Fernsupport und Endpunktmanagement sucht. Früher habe ich bis zu 20 Minuten pro Aufgabe gebraucht, um Probleme zu beheben, und jetzt dauert es mit Splashtop weniger als 5 Minuten

Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC

Von unseren zufriedenen Kunden

Wir haben uns für Splashtop entschieden, weil es ein besseres Erlebnis zu einem günstigeren Preis bietet. Splashtop hat den besten Kundensupport und wir haben eine tolle, direkte Beziehung zu unserem Account Manager.

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

Erweiterter Datenschutz und Sicherheit

Sicherheit auf höchstem Niveau. Maximale Sorgenfreiheit.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Sichere Infrastruktur

    Sicheres Cloud- und On-Prem-Hosting mit Intrusion Detection rund um die Uhr und SOC 2 & 3 Zertifizierungen bedeutet, dass Ihre Computer, Nutzer und Daten geschützt bleiben.

    Mehr erfahren
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Erweiterte Sicherheitsfunktionen

    Mit Funktionen wie 2FA, Endpunkt-MFA, Sitzungsprotokollierung und E2E-Verschlüsselung haben Ihre IT-Teams die volle Kontrolle über den sicheren Fernzugriff.

    Mehr erfahren
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standards und Compliance

    Ein ständiger Fokus auf die Einhaltung der höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards (wie ISO/IEC 27001, SOC2 und DSGVO) gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie geschützt sind und die Vorschriften einhalten.

    Mehr erfahren

Wählen Sie einen Plan, der Ihren Bedürfnissen entspricht

SOS

Beaufsichtigte und unbeaufsichtigt Fernsupport-Lösung für Computer und mobile Geräte.

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Enterprise

Fernsupport und Fernzugriffslösung der Enterprise-Klasse mit SSO, erweiterter Sicherheit, Service Desk mit erweiterten Workflows und Verwaltbarkeit. On-Prem-Version verfügbar.

Kostenlos testenMehr erfahren

Autonomes Endpunktmanagement

Optimieren Sie den IT-Betrieb, automatisieren Sie Routineaufgaben und stellen Sie sicher, dass Ihre Endpunkte sicher, aktuell und konform sind.

Mehr erfahrenKontakt