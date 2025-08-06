Fernzugriffs- und Fernunterstützungssoftware für MSPs

Skalierbarer Fernsupport und Endpoint Management für MSPs
Unterstützen Sie mehrere Client-Umgebungen, lösen Sie Probleme schneller und verwalten Sie Endpunkte effizient, um Ihre Services ohne zusätzliche Kosten und Komplexität zu erweitern.
Bereitstellung von erstklassigem Endbenutzer-Support
Erhalten Sie unbeaufsichtigten und beaufsichtigten Fernzugriff auf jedes verwaltete oder unverwaltete Gerät, einschließlich BYOD und mobilen Geräten, um Kunden nahtlose Fernsupport-Dienste zu bieten. Nutzen Sie Anpassungen, um Ihre Marke zu betonen.
Vereinfachte Fernüberwachung und -verwaltung
Verfolgen, überwachen und verwalten Sie Kundenendpunkte einfach mit Patch-Management-Lösungen, Warnungen, Inventarverwaltungs- und Fehlerbehebungstools, die manuelle Aufgaben reduzieren, Endpunkte sichern und die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten – ohne die Kosten und Komplexität herkömmlicher RMM-Tools.
Aktivieren des Endbenutzer-Remotezugriffs für Remote-Arbeit
Verbessern Sie Ihr Serviceangebot, indem Sie leistungsstarke Fernzugriff-Software für Kunden bereitstellen und ihnen ermöglichen, von überall genauso zu arbeiten wie vor Ort.
Vereinheitlichung der Abläufe
Passen Sie sich den wachsenden Kundenbedürfnissen mit flexiblen Lizenzoptionen und Unterstützung für eine wachsende Anzahl von Endpunkten an, um sicherzustellen, dass Ihre Dienstleistungen mit Ihrem Unternehmen skalieren. Fügen Sie eine Integration mit PSA- und Ticketing-Systemen sowie Antivirus- und EDR-Lösungen hinzu, um eine einzige Plattform für Fernsupport, Endpunktverwaltung und Sicherheit zu erhalten.
Die Tools, die MSPs benötigen, um schnellen, skalierbaren Support zu leisten
Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter ZugriffMehr erfahren
Bieten Sie 24/7-Support ohne Kundenbeteiligung und Ad-hoc-beaufsichtigten Support für BYOD und mobile Geräte.
Fernüberwachung und -verwaltungMehr erfahren
Proaktives Überwachen, Verwalten und Sichern von Client-Geräten in Echtzeit. Umfasst KI-gestützte CVE-Transparenz, Patch-Management für Betriebssystem- und Drittanbietersoftware, Dashboards, Bestandsverfolgung und Tools zur Fehlerbehebung.
Erweiterte Sicherheit und VerwaltbarkeitMehr erfahren
Verbessern Sie Ihre Abläufe mit Sicherheit auf Unternehmensniveau und besserer Verwaltbarkeit mit SSO, Service Desk, granularer Zugriffskontrolle, IP-Whitelisting, Cloud-Sitzungsaufzeichnung, unbeaufsichtigtem Android-Fernsupport und mehr.
Endbenutzer-Fernzugriff ermöglichenMehr erfahren
Ermöglichen Sie Endbenutzern den sicheren Zugriff auf ihre Arbeitscomputer von überall aus, ohne dass VPNs oder zusätzliche Hardware erforderlich sind.
Von unseren zufriedenen Kunden
Splashtop ist das beste Werkzeug in meinem Werkzeugkasten. Ich habe es für die Fernsteuerung, den Endbenutzer-Support, das Patchen aller meiner Apps und die Bestandsverwaltung verwendet. Es ist die kostengünstigste und einfachste Lösung mit dem besten Kundensupport. Zweifellos würde ich Splashtop jedem empfehlen, der nach Fernsupport und Endpunktmanagement sucht. Früher habe ich bis zu 20 Minuten pro Aufgabe gebraucht, um Probleme zu beheben, und jetzt dauert es mit Splashtop weniger als 5 Minuten
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC
Von unseren zufriedenen Kunden
Wir haben uns für Splashtop entschieden, weil es ein besseres Erlebnis zu einem günstigeren Preis bietet. Splashtop hat den besten Kundensupport und wir haben eine tolle, direkte Beziehung zu unserem Account Manager.
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
Erweiterter Datenschutz und Sicherheit
Sicherheit auf höchstem Niveau. Maximale Sorgenfreiheit.
Sichere InfrastrukturMehr erfahren
Sicheres Cloud- und On-Prem-Hosting mit Intrusion Detection rund um die Uhr und SOC 2 & 3 Zertifizierungen bedeutet, dass Ihre Computer, Nutzer und Daten geschützt bleiben.
Erweiterte SicherheitsfunktionenMehr erfahren
Mit Funktionen wie 2FA, Endpunkt-MFA, Sitzungsprotokollierung und E2E-Verschlüsselung haben Ihre IT-Teams die volle Kontrolle über den sicheren Fernzugriff.
Standards und ComplianceMehr erfahren
Ein ständiger Fokus auf die Einhaltung der höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards (wie ISO/IEC 27001, SOC2 und DSGVO) gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie geschützt sind und die Vorschriften einhalten.
Wählen Sie einen Plan, der Ihren Bedürfnissen entspricht
SOS
Beaufsichtigte und unbeaufsichtigt Fernsupport-Lösung für Computer und mobile Geräte.
Enterprise
Fernsupport und Fernzugriffslösung der Enterprise-Klasse mit SSO, erweiterter Sicherheit, Service Desk mit erweiterten Workflows und Verwaltbarkeit. On-Prem-Version verfügbar.
Autonomes Endpunktmanagement
Optimieren Sie den IT-Betrieb, automatisieren Sie Routineaufgaben und stellen Sie sicher, dass Ihre Endpunkte sicher, aktuell und konform sind.