Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen
Wenn die Cloud keine Option ist
Splashtop On-Prem ist die preiswerteste On-Premise-Lösung für Sicherer Fernzugriff, Fernsteuerung und Fernsupport auf jedem Gerät. Diese All-in-One-Lösung bietet sowohl unbeaufsichtigten Zugriff zu jeder Zeit als auch beaufsichtigte On-Demand-Verbindungen und ist damit die perfekte Lösung für alle Ihre Anforderungen an den Fernzugriff. Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern den Zugriff auf Arbeitscomputer von überall aus sowie IT- und Helpdesks, um Computer und Geräte effizient zu unterstützen.
Wie Splashtop On-Prem Ihrer Organisation zugutekommt
Leistungsstark
Die fortschrittliche Leistungsarchitektur ermöglicht blitzschnellen Fernzugriff auf PCs mit interaktiven HD-Video- und Audiositzungen und Bildraten von bis zu 60 FPS.
Unbeaufsichtigte Fernsteuerung und -zugriff
Ortsunabhängiges Arbeiten. Erhalten Sie jederzeit unbeaufsichtigten Fernzugriff auf all Ihre Windows-, Mac-, Android- und Linux-Endgeräte.
Beaufsichtigter Fernsupport
Der On-Demand-Support für Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräte wird ganz einfach über einen 9-stelligen Code bereitgestellt. Erhalten Sie beaufsichtigten Zugriff auf Computer, Tablets und Mobilgeräte.
Clustering mit hoher Verfügbarkeit
Eliminieren Sie Ausfallzeiten und optimieren Sie die Leistung mit Lastausgleich und hochverfügbaren Server-Clustern.
Erweiterte Sicherheit
Sicherheit steht im Mittelpunkt der Abläufe und Architektur von Splashtop. Alle Anmeldungen erfolgen über eine obligatorische Geräteauthentifizierung und eine optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Sitzungen sind mit TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt.
Vor-Ort
Sie können das Gateway von Splashtop On-Prem in Ihrer DMZ oder hinter Ihrer Firewall installieren. Remote-Sitzungen können Peer-to-Peer über lokale oder routingfähige Netzwerke oder über Splashtop On-Prem-Gateway für den netzwerkübergreifenden Zugriff durchgeführt werden.
Splashtop On-Prem Funktionen
Benutzerzugriff und Gruppenverwaltung
Weise Benutzerrollen zu, organisiere Endpunkte in Gruppen und lege Zugriffsberechtigungen auf Einzel- oder Gruppenebene fest.
Modul für zeitlich geplanten Zugriff
Verwalten Sie anhand von Zeitplänen und Richtlinien, wann Benutzer und Benutzergruppen auf bestimmte Endpunkte zugreifen können.
Dateiübertragung
Dateien einfach zwischen Computern übertragen , ohne eine Remote-Sitzung starten zu müssen. Per Drag & Drop oder direkt im Dateiübertragungsfenster können Sie Dateien zwischen Ihrem lokalen und dem Remote-Computer verschieben.
Chat
Chatten mit dem Benutzer am entfernten Computer während einer Sitzung oder außerhalb einer Sitzung.
Erweiterung der Administratorrechte
Erhöhen Sie die Sitzungsberechtigung auf Admin, wenn Sie auf eine Windows-Standardbenutzersitzung zugreifen, um mit der Benutzerkontensteuerung zu interagieren, Operationen auf Admin-Ebene durchzuführen und den Neustart und die erneute Verbindung zu unterstützen.
USB-Gerät und Stylus-Umleitung
Leite ein USB-Gerät (Smartcard, Sicherheitsschlüssel, Eingabestift, Gaming-Controller, Drucker, HID-Gerät) von deinem lokalen Computer auf den Remote-Computer um. Das umgeleitete Gerät funktioniert genauso, als wäre es an den Remote-Computer angeschlossen.
Sitzungsaufzeichnung
Zeichnen Sie Ihre Fernzugriffssitzungen für Demos sowie Trainings- und Auditzwecke auf. Verwenden Sie die Bildschirmaufzeichnungsschaltfläche in Ihrer Sitzungssteuerungsleiste, um die Aufzeichnung zu starten und zu beenden. Aufzeichnungen werden auf Ihrem lokalen Computer gespeichert.
SPLASHTOP CONNECTOR
Stellenn Sie RDP-Verbindungen zu Windows-Computern und -Servern sicher über Splashtop her, ohne VPN zu verwenden oder einen Fernzugriffs-Agenten zu installieren.Erfahren Sie mehr.
IP-Whitelisting
IP-Adressen auf die Whitelist setzen, um einen Perimeter zu erstellen, von dem aus Fernzugriff erlaubt ist.
Syslog-Integration
Exportieren Sie Protokolldaten auf einen Syslog-Server, damit sie von einem SIEM-System (Security Information and Events Management) abgerufen und analysiert werden können.
Active Directory Integration
Splashtop On-Prem lässt sich in den bestehenden Active Directory-Dienst Ihres Unternehmens integrieren, um die Effizienz, Produktivität und Sicherheit zu steigern.
Remote-Reboot und Wake-on-LAN
Starten Sie Ihren Computer per Fernzugriff neu oder wecken Sie ihn. Sie können den Ferncomputer über die Splashtop-App oder die Webkonsole neu starten. Um Ihren Computer aus der Ferne zu wecken, muss der Zielcomputer Wake-on-LAN unterstützen und über ein LAN-Kabel verbunden sein (und ein anderer Computer im selben Netzwerk muss eingeschaltet sein, um das WoL-Paket zu übermitteln).
Sprachanruf
Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Support-Sitzungen mit einem Sprachanruf während der Sitzung. Dies bietet den Benutzern eine zusätzliche Möglichkeit, während der Fernunterstützungssitzungen zu kommunizieren. Ähnlich wie bei VoIP (Voice over Internet Protocol) können Benutzer an beiden Enden der Fernsitzung kommunizieren, indem sie miteinander sprechen.
Benutzerdefiniertes Branding
Erstellen Sie eine individuelle SOS-App mit Ihrem eigenen Logo und Branding, die Ihre Kunden herunterladen können. Mehr erfahren.
Fernsupport-Funktion
Hintergrundaktionen
Greife auf Systemtools wie Task-Manager, Registrierungseditor, Geräte-Manager, Service-Manager und Remote-Befehl zu, ohne den Endbenutzer zu unterbrechen.