In der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft kennt Kreativität keine Grenzen. Kreative Profis, von Künstlern bis hin zu Designern und darüber hinaus, suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr künstlerisches Potenzial freizusetzen und ihre Visionen zum Leben zu erwecken. Doch das sich ständig weiterentwickelnde Arbeitsumfeld erfordert Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, insbesondere wenn es um Fernarbeit geht.
Im Kern geht es bei der Splashtop-Wacom-Zusammenarbeit darum, die nahtlose Nutzung Ihrer Wacom-Geräte auf jedem Computer zu ermöglichen. Egal, ob Sie ein digitaler Künstler sind, der komplexe Designs skizziert, ein Fotograf, der Bilder retuschiert, oder ein Grafikdesigner, der atemberaubende Visuals erstellt, Splashtops Fähigkeit, lokale Wacom-Tablets so zu nutzen, als wären sie mit dem Remote-Computer verbunden, stellt sicher, dass Ihr kreativer Prozess ununterbrochen bleibt, unabhängig vom Standort.
Kreativität ohne Grenzen: Verwenden Sie Ihr Wacom-Tablet überall, als ob es mit Ihrem Remote-Arbeitscomputer verbunden wäre.
3 Möglichkeiten, Wacom-Tablets mit Splashtop zu verwenden
Wacom Bridge
UMLEITUNG VON USB-GERÄTEN
Fernbedienungsstift (Remote Stylus)
Beschreibung
Erlebe die exklusive Technologie, die Wacom und Splashtop gemeinsam entwickelt haben und die jederzeit und überall eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Wacom-Geräten und deinem digitalen Arbeitsplatz ermöglicht.
Leite ein USB-Gerät wie ein Wacom-Tablet auf deinem lokalen Computer auf den Remote-Computer um.
Verwenden Sie Ihren Stift oder Ihr Zeichentablett während einer Remote-Sitzung und nutzen Sie die Stifteingabe-Injektionsfähigkeit von Windows 10.
Betriebssystemunterstützung
Windows 10 oder höher
Windows 10, 11 oder Win Server 2016/2019 (für lokal und remote)
MacOS 11 oder höher (für lokal), MacOS 12 oder höher (für remote)
Nur verfügbar, wenn eine Verbindung zu Windows 10 von Windows 10, iPad iOS 13, Android 4.0 oder neuer hergestellt wird
Latenz
Sehr niedrig
Hoch
Sehr niedrig
Tablet-Nutzung
Sowohl lokal als auch remote
Entweder lokal oder remote
Nur remote
Synchronisation von App-Einstellungen
Automatisch
N/V
N/V
Inkline-Funktion zur Überbrückung potenzieller Latenzzeiten
Ja
Nein
Nein
Unterstützung für Stiftereignisse wie Druck, Ausrichtung, Neigung und mehr
Umfassend
Umfassend
Begrenzt
Verfügbarkeit
Splashtop Remote Access Performance und Splashtop Enterprise
Splashtop Remote Access Performance und Splashtop Enterprise
Splashtop Remote Access Performance und Splashtop Enterprise
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Wir haben Splashtop eingesetzt und sofort erhalten wir E-Mails von unseren Künstlern – Wow, das ist großartig, jetzt kann ich wirklich arbeiten, ich kann meine Arbeit wirklich (aus der Ferne) erledigen. Sie fangen also an, diese Benutzerzufriedenheit zu erreichen.
Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Nach der Verwendung von Splashtop gaben die Benutzer das Feedback, dass die Bildrate weitaus besser war und sie ein reaktionsschnelleres Erlebnis hatten. Mit Splashtop erleben unsere Redakteure wenig oder gar keine Verzögerungen, genau so, als ob sie im Büro wären.
Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand