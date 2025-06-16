Splashtop-Auszeichnungen
Splashtop erhält eine lobende Erwähnung
Splashtop-CEO als Finalist zum Unternehmer des Jahres gewählt
ChannelVision Magazin
Visionary Spotlight Award – 2026
Splashtop erhielt den Visionary Spotlight Award 2026 des ChannelVision Magazine für seine einheitliche AEM-Plattform, die MSPs dabei unterstützt, das Endpunktmanagement zu vereinfachen, die Tool-Spreading zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und die Abläufe zu skalieren. Mehr erfahren
G2
Beste Schätzung ROI – Sommer 2026
Splashtop wurde in den G2 Summer Reports über mehrere Produktkategorien hinweg immer wieder für seinen überdurchschnittlichen ROI auf Basis von Kundenfeedback ausgezeichnet.
G2
Beste Ergebnisse – Sommer 2026
Die Foxpass-Cloud-PKI- und -RADIUS-Lösung von Splashtop wurde in den G2 Summer Reports für die besten Ergebnisse ausgezeichnet.
G2
Grid Leader – Sommer 2026
Splashtop wurde in den G2 Summer Reports als Grid Leader in den Kategorien Fernsupport, Remote Desktop Zugriff und Netzwerkzugriffskontrolle ausgezeichnet.
G2
Hochleister – Sommer 2026
Die Autonomes-Endpunkt-Management-Lösung von Splashtop wurde in den G2 Summer Reports in den Kategorien Endpoint-Management und Patch-Management als „High Performer“ ausgezeichnet.
Fuji Chimera Forschungsinstitut
Splashtop sichert sich Marktanteil Nr. 1 in Japan
Splashtop KK hält den größten Marktanteil an Fernzugriffsdiensten in Japan für das Jahr 2024, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach Fernsupport, Sicherheit und Hybrides Arbeiten, wobei eine weitere Expansion geplant ist. Mehr erfahren
PC Mag
Premium-Fernzugriff, optimiert für Kreative.
PCMag, eine führende Publikation für Technologie-Testberichte, verlieh Splashtop die Bewertung 4.0 „Exzellent“, eine Auszeichnung für Lösungen, die sich durch Leistung, Funktionen oder Preis-Leistungs-Verhältnis bei minimalen Nachteilen auszeichnen. Diese Auszeichnung spiegelt die Fähigkeit von Splashtopwider, ein zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Fernzugriff-Erlebnis mit leistungsstarken Funktionen zu bieten, die die Produktivität in einer Vielzahl von Anwendungsfällen unterstützen. Mehr erfahren
Capterra
Beste Benutzerfreundlichkeit – 2026
Splashtop wurde von Capterra für seine hervorragende Benutzerfreundlichkeit in den Bereichen IT Management, Managed Service Provider (MSP), Fernsupport und Remote-Arbeit ausgezeichnet. Dies unterstreicht, wie einfach Teams die Software in großem Umfang einsetzen, verwalten und nutzen können. Diese Auszeichnung spiegelt die einfache Benutzerführung, die schnelle Einrichtung und die intuitiven Arbeitsabläufe von Splashtop wider und hilft IT-Teams und Serviceanbietern, Benutzer schneller zu unterstützen, die Komplexität zu reduzieren und den reibungslosen Ablauf von Remote-Operationen ohne unnötige Reibungsverluste zu gewährleisten.
Capterra
Auswahlliste – 2026
Splashtop wurde als Gewinner der Capterra Shortlist 2026 in der Kategorie Remote-Desktop, IT Management und Managed Service-Anbieter (MSP) ausgezeichnet. Dies bestärkt die Position des Unternehmens als vertrauenswürdige Plattform für sicheren Fernzugriff und Fernsupport. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Kundenzufriedenheit und die hervorragende Gesamtleistung des Produkts von Splashtop und macht es zu einer bevorzugten Lösung für IT-Teams und Managed Service Provider (MSPs), die Benutzer unterstützen, Endpunkte verwalten und die Servicebereitstellung effizient skalieren müssen.
Software Advice
FrontRunner – 2026
Splashtop wurde sowohl in der Kategorie IT Management als auch in der Kategorie Managed Service-Anbieter (MSP) als FrontRunner im Bereich Software Advice ausgezeichnet. Dies unterstreicht die starke Leistung und die zunehmende Akzeptanz bei Teams, die einen sicheren und zuverlässigen Fernzugriff und Support benötigen. Diese Auszeichnung spiegelt die Fähigkeit von Splashtop wider, praktische Funktionen, hohe Benutzerzufriedenheit und einen soliden Mehrwert für IT-Abteilungen und Managed Service Provider (MSPs) zu bieten, die Geräte und Endbenutzer in großem Umfang verwalten.
TrustRadius
Buyer's Choice 2026
Splashtop wurde mit dem TrustRadius Buyer's Choice Award 2026 ausgezeichnet. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Kunden die Plattform als äußerst wertvoll, leistungsstark und mit reaktionsschnellem Support in den Anwendungsfällen Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktmanagement bewerten. Die Auszeichnung unterstreicht die einfache Bereitstellung, den hohen ROI und die zuverlässige Benutzerfreundlichkeit von Splashtop
G2
Best Estimated ROI – Winter 2026
Die Plattform „Autonomes Endpunktmanagement (AEM)“ von Splashtop erhielt von G2 die Auszeichnung „Best Estimated ROI“ für Winter 2026, nachdem Kunden von einer Amortisationszeit von nur 4–5 Monaten berichteten. Die Rezensenten hoben die Automatisierung, das Echtzeit-Patching und die optimierten Endpunkt-Workflows als Gründe dafür hervor, dass IT-Teams von einem ungewöhnlich schnell erzielten Mehrwert und messbarer Kosteneffizienz profitieren.
Capterra
Beste Benutzerfreundlichkeit - 2025
Von Capterra anerkannt für die beste Benutzerfreundlichkeit. Eine Auszeichnung, die anhand von verifizierten Nutzerbewertungen vergeben wird, die die unkomplizierte Einrichtung, intuitive Navigation und minimale Lernkurve von Splashtop loben.
Capterra
Nominiert - 2025
Nominiert in den Kategorieberichten 2025 von Capterra für Fernsupport-, IT-Management- und Remote-Desktop-Software, was die starke Leistung und die Nutzerbewertungen widerspiegelt, die Splashtop zu den Top-Lösungen in jedem Marktsegment zählen lassen.
GetApp
Leader - 2025
Von GetApp als Leader in den Kategorien Fernsupport, IT-Management, Remote-Desktop, Remote Work und Managed Service-Anbieter (MSP) ausgezeichnet. Die Leader-Listen von GetApp ordnen die Top-Software in jeder Kategorie anhand einer proprietären Bewertung in Bezug auf Benutzerzufriedenheit, Funktionalität und Marktpräsenz ein.
Software Advice
Front Runner - 2025
Von Software Advice als Front Runner in den Kategorien Fernsupport, IT-Management, Remote-Desktop, Remote Work und Managed Service-Anbieter (MSP) ausgezeichnet. Das Front Runner-Programm zeichnet die am besten bewerteten Produkte in jedem Softwaremarkt auf der Grundlage von Benutzerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit von echten Benutzern aus.
TrustRadius
Top Rated Award 2025
Mit dem Top Rated Award wird die beste Software ausgezeichnet, die durchweg außergewöhnliches Feedback zu Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerzufriedenheit erhält. Splashtop hat in vier wichtigen Kategorien Bestnoten erhalten: Fernsupport, Remote Monitoring and Management (RMM), Unified Endpoint Management (UEM) und Remote Access.
Nucleus Research
ROI-Auszeichnung 2025
Splashtop wurde gemeinsam mit dem Kunden pb2 Architecture + Engineering als Gewinner der ROI Awards 2025 ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt den Einsatz der Lösungen für integrierten Fernzugriff, Fernsupport und Autonomes Endpunktmanagement von Splashtop durch pb2, die einen verifizierten Return on Investment von 458 % und eine Amortisationszeit von nur 11 Wochen lieferten. Weitere Informationen
Intellyx
Preis für digitale Innovatoren 2025
Splashtop wurde mit dem Intellyx Digital Innovator Award 2025 für seine Lösung Autonomes Endpunktmanagement (AEM) ausgezeichnet, die es IT Teams ermöglicht, Sicherheit, Patching und Gerätetransparenz für kleine und mittelständische Unternehmen und Managed Service-Anbieter zu automatisieren. Weitere Informationen
TrustRadius
Vertrauenswürdiger Verkäufer – 2025
Wir bei Splashtop sind stolz auf die Auszeichnung als TrustRadius Trusted Seller 2025, was unser Engagement für Transparenz, Kundenzufriedenheit und die Bereitstellung außergewöhnlicher Fernzugriffslösungen widerspiegelt. Weitere Informationen
ZDNet
Beste Fernzugriffssoftware: Von Experten getestet
Splashtop wurde von ZDNet als eine der besten Fernzugriffs-Softwarelösungen ausgezeichnet und für ihre Vielseitigkeit, Kompatibilität mit mehreren Geräten, robuste Sicherheit und benutzerfreundliche Erfahrung gelobt. Mit leistungsstarken Funktionen wie Remote-Drucken und nahtlosem Zugriff auf Windows, MacOS, iOS und Androidist Splashtop die erste Wahl für Unternehmen und Profis. Weitere Informationen
Gartner Peer Insights
Voice of the Customer
Splashtop wurde im Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer Report für Remote-Desktop-Software als „Strong Performer“ ausgezeichnet. Die Kunden lobten Splashtop für seine intuitive Benutzeroberfläche, Interoperabilität, Sicherheit und seinen vorbildlichen Kundensupport. Weitere Informationen
TrustRadius
Buyer's Choice Auszeichnungen
Splashtop wurde mit dem TrustRadius Buyer's Choice Award 2025 ausgezeichnet, der seine herausragenden Leistungen bei Remote-Desktop- und Fernsupport-Lösungen würdigt.
TrustRadius
2025 am besten bewertet
Splashtop wurde mit dem TrustRadius Top Rated Award ausgezeichnet, was die hohe Kundenzufriedenheit und die starke Leistung widerspiegelt. Weitere Informationen
Capterra
Beste Benutzerfreundlichkeit - 2024
Von Capterra für die beste Benutzerfreundlichkeit ausgezeichnet. Die Rankings basieren auf konsistentem Kundenfeedback zu einfachem Onboarding, optimierten Arbeitsabläufen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche.
Capterra
Nominiert - 2024
Nominiert in den Kategorieberichten 2024 von Capterra für Remote Work, IT-Management und Remote-Desktop-Softwarelösungen, was die wettbewerbsfähigen Funktionen und hohen Zufriedenheitswerte von Splashtop in verschiedenen Anwendungsfällen belegt.
GetApp
Leader - 2024
Von GetApp als Leader in den Kategorien Fernsupport, IT-Management, Remote-Desktop und Remote Work ausgezeichnet, was die hohen Kundenbewertungen und die Stärke der Wettbewerbsfunktionen widerspiegelt.
Software Advice
Front Runner - 2024
Von Software Advice in den Kategorien Fernsupport, IT-Management, Remote-Desktop und Remote Work als Front Runner ausgezeichnet, was die starke Leistung in Bezug auf die Benutzererfahrung und das Preis-Leistungs-Verhältnis hervorhebt.
Secure-Campus-Auszeichnungen
Gewinner im Bereich Campussicherheit - 2024
Splashtop wurde bei den Secure Campus Awards 2024 für seine Foxpass Cloud RADIUS-Lösung mit dem Platin-Award ausgezeichnet, die für herausragende Leistungen in den Bereichen Zugriffskontrolle und cloudbasiertes Management ausgezeichnet wurde.
TrustRadius
Gewinner des Most Loved Awards – 2024
Splashtop wurde bei den TrustRadius Awards 2024 mit dem „Most Loved Award“ ausgezeichnet. Gefeiert für Produkte, die die Nutzer stark beeindrucken und zufrieden stellen und die dem Unternehmen in ihren jeweiligen Kategorien hohes Ansehen eingebracht haben. Weitere Informationen
Globee Awards
Gold-Gewinner 2024 – Securing the Remote Workforce
Splashtop wurde im Rahmen der Globee Awards als Gold-Gewinner 2024 in der Kategorie „Securing the Remote Workforce“ ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt die herausragenden Leistungen von Splashtop bei der Bereitstellung sicherer, effizienter Fernzugriffslösungen und unterstreicht seine zentrale Rolle bei der sicheren Verwaltung der Remote-Mitarbeitenden von Unternehmen. Weitere Informationen
Globee Awards
Silber-Gewinner 2024 – Zero Trust Security
Splashtop, ein renommierter Anbieter von Lösungen für Fernzugriff und Fernsupport, sicherte sich einen Globee Award in Silber für seine außergewöhnliche Zero-Trust-Sicherheitsimplementierung. Diese Auszeichnung, die Teil der prestigeträchtigen Globee Business Awards ist, unterstreicht das Engagement und die Exzellenz von Splashtop bei der Verbesserung von Cybersicherheitsmaßnahmen durch einen Zero-Trust-Ansatz. Weitere Informationen
EdTech-Zusammenfassung
Cool Tool Award Finalist
Die Cloud-RADIUS-Lösung von Splashtop von wurde bei den EdTech Awards 2024 als „Cool Tool“-Finalist in der Kategorie Sicherheitslösung ausgezeichnet, was ihre herausragenden Leistungen im Bereich Cybersicherheit für Bildungseinrichtungen unterstreicht. Diese Lösung bietet eine sichere Zugangskontrolle für Wi-Fi-Netzwerke, die sicherstellt, dass nur autorisierte Benutzer und Geräte eine Verbindung herstellen können, wodurch die Sicherheit der Schüler und der Datenschutz verbessert werden. Weitere Informationen
SDC
Sicherheitsanbieter des Jahres 2023
Splashtop wurde für die Bereitstellung einer modernen Lösung für den Anwendungs-, Netzwerk- und Ressourcenzugriff ausgezeichnet, die moderne Frameworks von Zero Trust Network Access, Privileged Access Management und Secure Access Service Edge zusammenführt.
TrustRadius
Bester Funktionsumfang 2023
Zum dritten Mal in Folge gewann Splashtop die Best Of Awards 2023 für den besten Funktionsumfang in der Kategorie Remote-Desktop.
TrustRadius
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis 2023
Zum dritten Mal in Folge gewann Splashtop die Best Of Awards 2023 für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Kategorie Remote-Desktop.
TrustRadius
Beste Beziehung 2023
Zum dritten Mal in Folge gewann Splashtop die Best Of Awards 2023 für die beste Beziehung in der Kategorie Remote-Desktop.
Capterra
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis 2023
Im Jahr 2023 sicherte sich Splashtop die „Best Value“-Auszeichnung von Capterra in der Kategorie IT-Management. Mit den „Best Of“-Auszeichnungen von Capterra werden Produkte gewürdigt, die in ihren spezifischen Kategorien herausragen.
Capterra
Beste Benutzerfreundlichkeit 2023
Im Jahr 2023 sicherte sich Splashtop die Auszeichnung „Best Ease of Use“ (Beste Benutzerfreundlichkeit) von Capterra in der Kategorie IT-Management.Mit den „Best Of“-Auszeichnungen von Capterra werden Produkte gewürdigt, die in ihren spezifischen Kategorien herausragen.
Capterra
Shortlist 2023
Splashtop wurde von Capterra als Top-Remote-Desktop-Tool ausgewählt. Die Capterra Shortlist 2023 verwendet exklusive Daten und Bewertungen, um die am besten bewerteten und beliebtesten Produkte für jede Shortlist-Kategorie zu ermitteln.
GetApp
Remote-Desktop-Marktführer 2023
Die Einstufung als Remote-Desktop-Marktführer basiert auf Bewertungen von Endbenutzern in fünf Schlüsselbereichen: Benutzerfreundlichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Funktionalität, Kundensupport und Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit. Splashtop wurde 2023 mit dem Abzeichen „Remote Work Leader“ (Marktführer für Remote-Arbeit) ausgezeichnet.
G2 Crowd
Marktführer KMU Sommer 2023
Splashtop Business Access wird seit Frühjahr 2019 auf Basis von Nutzerbewertungen als „Leader“ im Kleinunternehmersegment in der Kategorie „Remote Desktop“ geführt.
G2 Crowd
Marktführer Europa Sommer 2023
Splashtop Business Access wurde als europäischer Marktführer ausgezeichnet und erhielt von G2-Benutzern hohe Anerkennung für seine außergewöhnlichen Zufriedenheitswerte und seine bedeutende Marktpräsenz.
G2 Crowd
Marktführer Herbst 2023
Splashtop Business Access wird seit Frühling 2019 auf Basis von Nutzerbewertungen als „Leader“ in der Kategorie „Remote Desktop“ geführt.
G2 Crowd
Marktführer KMU Herbst 2023
Splashtop Business Access wird seit Frühjahr 2019 auf Basis von Nutzerbewertungen als „Leader“ im Kleinunternehmersegment in der Kategorie „Remote Desktop“ geführt.
Security Today
New Product of the Year Award 2023
Dieses Programm würdigt die herausragenden Produktentwicklungsleistungen von Herstellern von Sicherheitstechnologien und -lösungen, deren Produkte aufgrund ihrer Fähigkeit zur Verbesserung der Sicherheit als besonders bemerkenswert betrachtet werden. Die Splashtop Secure Workspace-Lösung gewann in der Kategorie Convergence & Integrated Software and Solutions (Konvergenz und integrierte Software und Lösungen).
RemoteTech
Hybrid Work Solution Provider of the Year 2023
Im Rahmen des RemoteTech Breakthrough Award 2023 wurde Splashtop zum führenden Anbieter von Softwarelösungen für leistungsstarke hybride Arbeitsumgebungen gewählt.
Software Advice
Remote Work Software 2023 Frontrunners
Splashtop Business Access wurde von Software Advice in seinem jüngsten Frontrunners Report als eine der am besten bewerteten Fernarbeitslösungen (Remote Work Solutions) ausgezeichnet.
EdTech
EdTech Breakthrough Awards 2023
Splashtop wurde bei den EdTech Breakthrough Awards zum Anbieter des Jahres für Fernunterrichtslösungen gekürt. Mit den Auszeichnungen werden innovative Lösungen und Unternehmen hervorgehoben, die einen echten Bedarf decken, ein komplexes oder kritisches Problem lösen oder eine Chance ergreifen und einen neuen Markt oder eine neue Branche schaffen oder revolutionieren.
IT Europa Channel
IT Europa Highly Commended – Vertical Application Solution of the Year 2023
Splashtop wurde bei den IT Europa Channel Awards 2023 als „Highly Commended Vendor“ in der Kategorie „Vertical Application Solution of the Year“ ausgezeichnet.
NAB Show
NAB Show Product of the Year 2023
Die NAB Show Product of the Year Awards würdigen und feiern die bedeutendsten und vielversprechendsten neuen Produkte und Technologien für Medien und Rundfunk.
Crozscore
Crozscore: Beste IT-Management-Lösungen des Jahres 2023
Die besten IT-Management-Softwareprodukte im Jahr 2023, ermittelt durch den Crozscore-Ranking-Algorithmus. Die Produkte wurden auf Relevanz überprüft. Alle anderen Statistiken und Rankings wurden algorithmisch nach der Crozscore-Ranking-Methodik ermittelt.
TrustRadius
Top Rated Award 2023
Splashtop wurde im zweiten Jahr in Folge für eine außergewöhnliche Benutzererfahrung und Kundensupport in den Kategorien Remote-Desktop und Fernunterstützung ausgezeichnet
EdTech Digest
Finalist der EdTech Awards 2023
Die EdTech Awards von EdTech Digest sind das weltweit größte Award-Programm für EdTech und würdigen herausragende Beiträge zur Umgestaltung der Bildung durch Technologie.
IABM
BaM Awards® 2023
Splashtop wurde in der Kategorie „Produce“ für seine leistungsstarken Remote-Produktionslösungen für Rundfunk und Medien nominiert
Software Advice FrontRunners
Top-MSP-Software des Jahres 2023
Splashtop Remote Support wurde im neu veröffentlichten FrontRunners-Bericht von Software Advice in der Kategorie „Top MSP Software 2023“ als erstklassige Softwarelösung ausgezeichnet.
TrustRadius
Best Software List Award 2022
Splashtop wurde von TrustRadius, einer der besten Software-Bewertungsplattformen der Welt, als Gewinner des Best Software List Award 2022 ausgezeichnet. Die Splashtop-Fernzugriffssoftware wurde ausgewählt, da sie für alle Marktsegmente am besten geeignet ist: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Konzerne. Splashtop erhielt über TrustRadius auch mehrere leistungsbasierte Auszeichnungen, darunter Top Rated, Solutions Leader, Best Value und Best Feature Set. Die Auszeichnungen basieren direkt auf dem Feedback von TrustRadius-Nutzern.
ChannelPro SMB Forum
Best Software Solution 2022
Splashtop gewann die Auszeichnung als beste Softwarelösung (Best Software Solution) beim ChannelPro SMB Forum 2022 in Charlotte.
IT Europa Channel Awards
Vertikale Anwendungslösung des Jahres 2022
Splashtop wurde von IT Europa für herausragende Leistungen in der Softwareentwicklung und IT für europäische Kanäle ausgezeichnet und gewann die Auszeichnung als beste vertikale Lösung des Jahres für ein innovatives Kundenprojekt mit Internet of Things (IoT)-Fernunterstützung und Augmented Reality (AR)-Lösungen. Weitere Informationen
TrustRadius
Top Rated Award 2022
Splashtop erhielt zwei „Top Rated“-Auszeichnungen in den Kategorien „Remote Desktop Software“ und „Remote Support Software“ von TrustRadius, einer angesehenen B2B-Softwarebewertungsplattform. Die Auszeichnungen basieren ausschließlich auf dem Feedback von Kunden, die die Bildschirmfreigabe, Remote-Sitzungen über das Internet und die Möglichkeit, die Fernsteuerung von Mobilgeräten aus zu initiieren, sowie den hochwertigen Kundensupport hervorheben. Splashtop erzielte mit über 475 verifizierten Bewertungen einen äußerst wettbewerbsfähigen trScore von 9,5 von 10.
Capterra-Shortlist
Remote Support Software Top Performers 2022 Q1
Splashtop Remote Support und SOS wurden von Capterra als zwei der besten Fernsupporttools aus 161 Produkten ausgewählt. Die Capterra Shortlist 2022 verwendet exklusive Daten und Bewertungen, um die am besten bewerteten und beliebtesten Produkte für jede Shortlist-Kategorie zu ermitteln.
Capterra-Shortlist
Top-Performer im Bereich IT-Management-Software 2022 Q1
Splashtop Remote Support wurde von Capterra als eines der besten IT-Management-Tools aus 367 Produkten ausgewählt. Die Capterra-Shortlist 2022 verwendet exklusive Daten und Bewertungen, um die am besten bewerteten und beliebtesten Produkte für jede Shortlist-Kategorie zu ermitteln.
GetApp
Kategorieführer im Bereich Fernarbeit 2022 Q1
Splashtop Business Access wurde von GetApp als Top-Kategorieführer im Bereich Fernarbeit unter 407 Produkten ausgezeichnet. Es erhielt eine Gesamtbewertung von 98 von 100 Punkten. Die Bewertungen basieren auf den Beurteilungen von Endanwendern in fünf Schlüsselbereichen: Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Weiterempfehlungsbereitschaft und Kundensupport.
GetApp
Category Leaders in Remote Support 2022 Q1
Splashtop SOS und Remote Support wurden von GetApp als Kategorieführer („Category Leaders“) im Bereich Fernsupport unter 113 Produkten ausgezeichnet. Gesamtpunktzahl: 85 bzw. 80 von 100. Die Bewertungen basieren auf Bewertungen von Endbenutzern in fünf Schlüsselbereichen: Benutzerfreundlichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Funktionalität, Kundensupport und Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit.
GetApp
Category Leaders in IT Management 2022 Q1
Splashtop Remote Support wurde von GetApp als einer der Kategorieführer („Category Leaders“) im Bereich IT-Management unter 198 Produkten ausgezeichnet. Es erhielt eine Gesamtbewertung von 83 von 100 Punkten. Die Bewertungen basieren auf den Beurteilungen von Endanwendern in fünf Schlüsselbereichen: Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Weiterempfehlungsbereitschaft und Kundensupport.
Software Advice FrontRunners
Top Remote Support Software 2022 Q1
Splashtop SOS und Remote Support wurden als zwei der Top-Lösungen für Fernsupport im ersten Quartal 2022 ausgewählt. Die FrontRunners von Software Advice basieren auf echten Benutzerbewertungen und heben die am besten bewerteten Softwareprodukte für Fernsupport in Nordamerika hervor.
Software Advice FrontRunners
Top-IT-Management-Software 2022 Q1
Splashtop Remote Support wurde als eine der besten IT-Management-Lösungen des ersten Quartals 2022 ausgewählt. Die FrontRunners von Software Advice basieren auf echten Benutzerbewertungen und heben die am besten bewerteten IT-Management-Softwareprodukte in Nordamerika hervor.
Software Advice FrontRunners
Top Remote Work Software 2022 Q1
Splashtop Business Access wurde als eine der Top-Lösungen für Fernarbeit im ersten Quartal 2022 ausgewählt. Die FrontRunners von Software Advice basieren auf echten Benutzerbewertungen und heben die am besten bewerteten Softwareprodukte für Fernarbeit in Nordamerika hervor.
Digital.com
Die beste IT-Management-Software des Jahres 2021
Splashtop wurde von Digital.com aus über 125 Produkten als eine der besten IT-Management-Lösungen ausgewählt. Kunden bewerten Splashtop häufig besser als die meisten anderen IT-Fernverwaltungslösungen, die sie zuvor genutzt haben.
Digital.com
Die beste Remote-Desktop-Software des Jahres 2021
Splashtop Business Access wurde von Digital.com im Rahmen einer Analyse von mehr als 80 Produkten zu einem der besten Remote-Desktop-Tools des Jahres 2021 gewählt. Die Splashtop-Remote-Desktop-Software wurde dafür ausgezeichnet, dass sie einen nahtlosen Übergang für Remote-Mitarbeiter ermöglicht.
SMB TechFest
Best Innovation 2021 Q3
SMB TechFest ist eine Konferenz, auf der einige der besten Anbieter der Technologiebranche vertreten sind. Mit dem Best Innovation Award wird Splashtop als Konferenzsieger für den Anbieter mit der besten innovativen und kreativen Lösung ausgezeichnet. Die Preisträger werden von den anwesenden Partnern im Rahmen eines Abstimmungsverfahrens ausgewählt.
G2 Crowd
Leader 2021
Splashtop Business Access wird seit Frühling 2019 auf Basis von Nutzerbewertungen als „Leader“ in der Kategorie „Remote Desktop“ geführt.
G2 Crowd
High Performer, Mid-Market, Sommer 2021
Splashtop Business Access wird seit Winter 2021 auf Basis von Nutzerbewertungen als „High Performer“ in der Kategorie „Mid-Market Remote Desktop“ geführt.
G2 Crowd
Leader (Small Business)
Splashtop Business Access wird seit Frühjahr 2019 auf Basis von Nutzerbewertungen als „Leader“ im Kleinunternehmersegment in der Kategorie „Remote Desktop“ geführt.
G2 Crowd
Awards for Business Access – Sommer 2021
Splashtop Business Access (für Einzelpersonen und Teams, die aus der Ferne auf ihre Computer zugreifen möchten), wurde von G2 auf Basis von Benutzerbewertungen und Rezensionen in 13 Kategorien ausgezeichnet. Splashtop erhielt Awards in den folgenden Kategorien: Easiest to Use, Easiest Setup, Easiest Admin, Easiest to do Business With, Best Usability, Best Support, Best Relationship, Best Results, Best Meets Requirements, Best to do Business With, Users Most Likely to Recommend, High Performer, Leader und Momentum Leader.
G2 Crowd
Auszeichnungen für Remote Support – Sommer 2021
Splashtop Remote Support (für MSPs, die Fernzugriffs-, Fernverwaltungs- und Fernüberwachungstools im Rahmen der Tele-Assistenz benötigen) wurde von G2 mit 8 „Summer 2021“-Badges ausgezeichnet. Splashtop Remote Support erhielt Awards in den folgenden Kategorien: Best Estimated ROI, Best Support, Best Meets Requirements, Highest User Adoption, Easiest Admin, Easiest to Use, Momentum Leader und High Performer.
G2 Crowd
Auszeichnungen für SOS – Sommer 2021
Splashtop SOS (für Service-Desk-, IT-Support- und Helpdesk-Profis, die Fernsupport für die Geräte ihrer Kunden leisten müssen) wurde im Sommer 2021 von G2 in 15 Kategorien als führend ausgezeichnet. Splashtop SOS erhielt Badges für Best Estimated ROI, Best Meets Requirements, Best Support, Best Usability, Best Results, Fastest Implementation, Easiest Setup, Easiest to do Business With, Easiest to Use, Easiest Admin, Leader, Momentum Leader, Most Implementable, Highest User Adoption und Users Most Likely to Recommend.
SMB TechFest
Best in Show 2021 Q2
SMB TechFest ist eine Konferenz, auf der einige der besten Anbieter der Technologiebranche vertreten sind. Splashtop wurde durch die teilnehmenden Partner im Rahmen des Abstimmungsprozesses zum Gesamtsieger der Konferenz gewählt. Splashtop erhielt den „Best in Show“-Award für die höchste Gesamtbewertung in den Bereichen Unternehmen, Produkte und Lösungen.
EdTech Digest
Cool Tool Finalist 2021
Splashtop Enterprise for Remote Labs erhielt 2021 den EdTech Cool Tool Finalist Award. Hervorgehoben wurden die herausragenden Beiträge zur Transformation der Bildung durch Technologie. Weitere Informationen
Capterra
Shortlist für Splashtop Remote Support 2021
Splashtop Remote Support wurde auf Capterra für das Jahr 2021 als das Produkt mit der höchsten Punktzahl in Bezug auf Beliebtheit und Benutzerbewertungen ausgezeichnet.
GetApp
Category Leaders 2021
Gewinner der Kategorie „Best in Category“ werden auf Basis von subjektiven Meinungen einzelner Endnutzerrezensionen, Bewertungen und Daten ermittelt, die anhand einer protokollierten Methodik ausgewertet werden. Splashtop wurde 2021 mit dem Abzeichen „Category Leader“ ausgezeichnet.
Software Advice
FrontRunners – Remote Support 2021
Die sogenannten „FrontRunners“ werden auf Basis subjektiver Meinungen einzelner Endnutzerrezensionen, Bewertungen und Daten ermittelt, die anhand einer protokollierten Methodik ausgewertet werden. Splashtop erhielt diese Auszeichnung im Jahr 2021 sowohl für Splashtop Remote Support als auch Splashtop SOS.
SMB TechFest
Bestes Produkt 2020 Q3
SMB TechFest ist eine Konferenz, auf der einige der besten Anbieter der Technologiebranche vertreten sind. Splashtop wurde durch die teilnehmenden Partner im Rahmen des Abstimmungsprozesses zum Gewinner der Kategorie „Best in Category“ gewählt. Der Preis für das beste Produkt stellt eine Anerkennung für den Anbieter dar, der für sein Technologieprodukt die höchste Bewertung erreicht hat. Weitere Informationen
Crozdesk
Happiest Users Badge 2020
Der Splashtop Remote Support wurde mit dem Crozdesk-Abzeichen „Happiest Users“ ausgezeichnet. Das Abzeichen wird an Anbieter mit glücklichen Kunden und vielen positiven Zufriedenheitssignalen vergeben. Nur etwa 10 % aller Lösungen erhalten diese Auszeichnung jemals. Weitere Informationen
Crozdesk
Trusted Vendor Badge 2020
Das „Trusted Vendor“-Abzeichen von Crozdesk wird an Anbieter mit hoher Marktpräsenz und hohem Marktanteil vergeben. Weitere Informationen
GetApp
Best Functionality & Features 2020
Splashtop Business Access erhielt im März� 2020 die Auszeichnung „Best Functionality & Features“ von GetApp. Das Badge wurde auf Grundlage individueller Endbenutzerbewertungen für Splashtop Business Access verliehen, die auf der Website von GetApp veröffentlicht wurden.
Crozdesk
Quality Choice – „Top Ranked Solution 2020“
Das „Quality Choice“-Badge von Crozdesk wird an Anbieter vergeben, die sich vom Rest des Marktes abheben. Weitere Informationen
G2 Crowd
High Performer 2019
Splashtop Business Access wird seit Herbst 2018 auf der Grundlage von Benutzerbewertungen vierteljährlich als „High Performer“ in der Kategorie „Remote Desktop“ anerkannt. Splashtop Remote Support und Splashtop SOS sind seit Sommer 2019 und Frühjahr 2019 als „G2 Crowd High Performers“ in ihren jeweiligen Kategorien anerkannt.
Crozdesk
Was unsere Benutzer denken
Splashtop Remote Access & Support – Bewertung: 4+ Sterne Weitere Informationen
SMB TechFest
Bestes Produkt 2019 Q1
SMB TechFest ist eine Konferenz, auf der einige der besten Anbieter der Technologiebranche vertreten sind. Während jedes Events werden die Gewinner der jeweiligen Kategorien verkündet, die durch die teilnehmenden Partner im Rahmen des Abstimmungsprozesses ermittelt werden. Der Preis für das beste Produkt stellt eine Anerkennung für den Anbieter dar, der für sein Technologieprodukt die höchste Bewertung erzielt hat.
Software Informer
Editor’s Pick
Die Splashtop-Business-App (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) wurde von Software Informer mit dem „Editor’s Pick Good Choice Award 2019“ ausgezeichnet. Weitere Informationen
SourceForge
Benutzerbewertungen
Splashtop Remote Support erhält im „Business Products Directory“ von SourceForge eine hohe Bewertung. Weitere Informationen
Software Informer
100% Clean
Die Splashtop-Business-App (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) erhielt 2019 den „100% Clean Award“ von Software Informer für die Abwesenheit von Spyware, Viren und Adware. Weitere Informationen
G2 Crowd
High Performer (Kleinunternehmen)
Splashtop Remote Support und SOS werden seit Sommer und Frühjahr 2018 vierteljährlich als „High Performer“ im Kleinunternehmersegment anerkannt. Splashtop Business Access wird auf Grundlage von Nutzerbewertungen seit Herbst 2018 vierteljährlich als „High Performer“ im Kleinunternehmersegment im Remote-Desktop-Bereich anerkannt.
G2 Crowd
Users Love Us
Splashtop Remote Support, Splashtop SOS und Splashtop Business Access werden seit Frühjahr 2017 vierteljährlich mit dem „Users Love Us“-Award von G2 Crowd ausgezeichnet. Die Auszeichnung basiert auf Nutzerbewertungen von G2 Crowd.
Capterra
Benutzerbewertungen
Splashtop Business Access, Remote Support und SOS – Bewertung: 4+ Sterne.
NVIDIA
5 Hot Startups Take Awards
Splashtop ist das erste Unternehmen, das zwei Jahre in Folge den „Emerging Companies Award“ von NVIDIA erhalten hat.
Zeitschrift „Tech & Learning“
Awards of Excellence 2012
Splashtop Whiteboard, die Remote-Desktop-Anwendung mit Zeichenwerkzeug, wurde vom Tech & Learning Magazine als „Outstanding Education Technology Product“ ausgezeichnet.
PC Mag
Editors’ Choice Award
Win8 Metro Testbed wurde mit dem Editors' Choice Award von PCMag ausgezeichnet und erhielt 4,5 von 5 Sternen.
CODiE Awards
Finalist 2012
„Splashtop Whiteboard ist als Finalist der CODiE Awards 2012 für den besten pädagogischen Einsatz einer gerätespezifischen Anwendung (Best Educational Use of a Device-Specific Application) in den Kategorien für Bildungstechnologie nominiert.
CES
Best of CES 2012
„Splashtop Remote Desktop THD gewinnt die Auszeichnung ‚Best Mobile App‘“.
webOS
Best of 2011 Awards
Splashtop gewinnt bei den ‚webOS Nation Best of 2011‘-Awards die Auszeichnungen ‚Best webOS Tablet App of 2011‘ und ‚Best webOS Business/Finance App of 2011‘ auf Basis von über 9.000 Abstimmenden bei Hunderten von nominierten Anwendungen.
Appalooza
The Greatest Apps of All Time
Splashtop Remote Desktop gewinnt den „Appalooza – The Greatest Apps of All Time“-Wettbewerb für mobile Anwendungen. Diese Auszeichnung stellt eine Würdigung des dynamischen iOS-Markts im Rahmen der Macworld | iWorld 2012 dar. Der Sieger wird von Facebook-Fans gewählt.
Tap!
Die 100 besten Apps 2011
Splashtop Remote Desktop wurde in der neuen Ausgabe von „Tap! The iPhone and iPad Magazine “ als eine der 100 besten Apps aller Zeiten aufgeführt.
CES
Best of CES 2011
Splashtop Remote for Android gewinnt „Best of CES“-Award in der Kategorie „Beste App/Software“.
LAPTOP Magazine
Best of CES 2010
Splashtop 2.0 wurde vom LAPTOP Magazine mit dem „Best of 2010 CES“-Award und als „Best Software or Service“ auf der Consumer Electronics Show 2010 ausgezeichnet.
AlwaysON OnDC
Top 100
Die Instant-on-Technologie Splashtop for Business wurde als wegweisend für Regierungseinrichtungen und Organisationen aller Größenordnungen anerkannt.
Popular Science
Best of What’s New
Splashtop erhält die prestigeträchtige Auszeichnung „Best of What’s New“ vom weltgrößten Wissenschafts- und Technologiemagazin.
CEA
Preisträger des „Design and Engineering“-Awards 2009
Die CEA zeichnet Splashtop als eines der innovativsten Produkte der Unterhaltungselektronik (Consumer Electronics; CE) aus.
Under the Radar
Audience Award for Virtualization
Auf Basis der Einschätzungen des anwesenden Publikums im Microsoft Campus in Mountain View (Kalifornien) war DeviceVM das beste Unternehmen in der Kategorie „Virtualisierung“ und war damit sichtbar begeistert von Splashtop.
PC World
Top 25 Most Innovative Products
Splashtop by DeviceVM wurde von PC World als eines der 25 innovativsten Produkte des Jahres 2007 ausgezeichnet.
Hardware Zone
100 Top-Produkte des Jahres 2007
„Die Einführung von Splashtop – einer großartigen Desktop-Umgebung auf Basis einer sicheren und ultraleichten Linux-Distribution – hat DeviceVM im Jahr 2007 zum Durchbruch verholfen. Dabei konnten PCs innerhalb weniger Sekunden mit dem Internet verbunden werden. DeviceVM ermöglichte so den unmittelbaren Zugriff auf webbasierte Anwendungen wie E-Mail, VoIP und sogar Textverarbeitungsprogramme.“
Phoronix
Greatest Linux Innovations Of 2007
„Das Splashtop-Produkt von DeviceVM führte dieses Jahr zweifellos die bedeutendsten Innovationen innerhalb des Linux-Ökosystems an.“ Weitere Informationen