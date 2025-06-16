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Splashtop20 years of trust
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Splashtop-Auszeichnungen

A blue background with white text reading 2026 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools next to a screenshot of a software dashboard showing charts, graphs, and statistics.

Splashtop erhält eine lobende Erwähnung

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Mark Lee, CEO and Co-founder of Splashtop, is honored by EY as an Entrepreneur Of The Year 2026 Bay Area finalist for leadership in technology.

Splashtop-CEO als Finalist zum Unternehmer des Jahres gewählt

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ChannelVision Magazin

Visionary Spotlight Award – 2026

Splashtop erhielt den Visionary Spotlight Award 2026 des ChannelVision Magazine für seine einheitliche AEM-Plattform, die MSPs dabei unterstützt, das Endpunktmanagement zu vereinfachen, die Tool-Spreading zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und die Abläufe zu skalieren. Mehr erfahren

G2

Beste Schätzung ROI – Sommer 2026

Splashtop wurde in den G2 Summer Reports über mehrere Produktkategorien hinweg immer wieder für seinen überdurchschnittlichen ROI auf Basis von Kundenfeedback ausgezeichnet.

G2

Beste Ergebnisse – Sommer 2026

Die Foxpass-Cloud-PKI- und -RADIUS-Lösung von Splashtop wurde in den G2 Summer Reports für die besten Ergebnisse ausgezeichnet.

G2

Grid Leader – Sommer 2026

Splashtop wurde in den G2 Summer Reports als Grid Leader in den Kategorien Fernsupport, Remote Desktop Zugriff und Netzwerkzugriffskontrolle ausgezeichnet.

G2

Hochleister – Sommer 2026

Die Autonomes-Endpunkt-Management-Lösung von Splashtop wurde in den G2 Summer Reports in den Kategorien Endpoint-Management und Patch-Management als „High Performer“ ausgezeichnet.

A blue and white logo with a stylized i and P inside an oval, Japanese text above, and the number 10823983 below. This symbol represents privacy protection.

Fuji Chimera Forschungsinstitut

Splashtop sichert sich Marktanteil Nr. 1 in Japan

Splashtop KK hält den größten Marktanteil an Fernzugriffsdiensten in Japan für das Jahr 2024, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach Fernsupport, Sicherheit und Hybrides Arbeiten, wobei eine weitere Expansion geplant ist. Mehr erfahren

The word “PCMag” is centered in bold black text on a light gray background with a thin blue border.

PC Mag

Premium-Fernzugriff, optimiert für Kreative.

PCMag, eine führende Publikation für Technologie-Testberichte, verlieh Splashtop die Bewertung 4.0 „Exzellent“, eine Auszeichnung für Lösungen, die sich durch Leistung, Funktionen oder Preis-Leistungs-Verhältnis bei minimalen Nachteilen auszeichnen. Diese Auszeichnung spiegelt die Fähigkeit von Splashtopwider, ein zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Fernzugriff-Erlebnis mit leistungsstarken Funktionen zu bieten, die die Produktivität in einer Vielzahl von Anwendungsfällen unterstützen. Mehr erfahren

Capterra Best Ease of Use 2026 badge for IT Management

Capterra

Beste Benutzerfreundlichkeit – 2026

Splashtop wurde von Capterra für seine hervorragende Benutzerfreundlichkeit in den Bereichen IT Management, Managed Service Provider (MSP), Fernsupport und Remote-Arbeit ausgezeichnet. Dies unterstreicht, wie einfach Teams die Software in großem Umfang einsetzen, verwalten und nutzen können. Diese Auszeichnung spiegelt die einfache Benutzerführung, die schnelle Einrichtung und die intuitiven Arbeitsabläufe von Splashtop wider und hilft IT-Teams und Serviceanbietern, Benutzer schneller zu unterstützen, die Komplexität zu reduzieren und den reibungslosen Ablauf von Remote-Operationen ohne unnötige Reibungsverluste zu gewährleisten.

Capterra Shortlist 2026 badge for IT Management

Capterra

Auswahlliste – 2026

Splashtop wurde als Gewinner der Capterra Shortlist 2026 in der Kategorie Remote-Desktop, IT Management und Managed Service-Anbieter (MSP) ausgezeichnet. Dies bestärkt die Position des Unternehmens als vertrauenswürdige Plattform für sicheren Fernzugriff und Fernsupport. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Kundenzufriedenheit und die hervorragende Gesamtleistung des Produkts von Splashtop und macht es zu einer bevorzugten Lösung für IT-Teams und Managed Service Provider (MSPs), die Benutzer unterstützen, Endpunkte verwalten und die Servicebereitstellung effizient skalieren müssen.

Software Advice FrontRunners 2026 badge for IT Management

Software Advice

FrontRunner – 2026

Splashtop wurde sowohl in der Kategorie IT Management als auch in der Kategorie Managed Service-Anbieter (MSP) als FrontRunner im Bereich Software Advice ausgezeichnet. Dies unterstreicht die starke Leistung und die zunehmende Akzeptanz bei Teams, die einen sicheren und zuverlässigen Fernzugriff und Support benötigen. Diese Auszeichnung spiegelt die Fähigkeit von Splashtop wider, praktische Funktionen, hohe Benutzerzufriedenheit und einen soliden Mehrwert für IT-Abteilungen und Managed Service Provider (MSPs) zu bieten, die Geräte und Endbenutzer in großem Umfang verwalten.

Teal TrustRadius award badge labeled ‘Buyer’s Choice 2026’ with star icons along the bottom.

TrustRadius

Buyer's Choice 2026

Splashtop wurde mit dem TrustRadius Buyer's Choice Award 2026 ausgezeichnet. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Kunden die Plattform als äußerst wertvoll, leistungsstark und mit reaktionsschnellem Support in den Anwendungsfällen Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktmanagement bewerten. Die Auszeichnung unterstreicht die einfache Bereitstellung, den hohen ROI und die zuverlässige Benutzerfreundlichkeit von Splashtop

G2 award badge labeled ‘Best Estimated ROI – Winter 2026’ with a purple-accented bottom edge

G2

Best Estimated ROI – Winter 2026

Die Plattform „Autonomes Endpunktmanagement (AEM)“ von Splashtop erhielt von G2 die Auszeichnung „Best Estimated ROI“ für Winter 2026, nachdem Kunden von einer Amortisationszeit von nur 4–5 Monaten berichteten. Die Rezensenten hoben die Automatisierung, das Echtzeit-Patching und die optimierten Endpunkt-Workflows als Gründe dafür hervor, dass IT-Teams von einem ungewöhnlich schnell erzielten Mehrwert und messbarer Kosteneffizienz profitieren.

A blue shield-shaped badge with the Capterra logo at the top, text reading Best Ease of Use in the center on a light blue banner, and 2025 at the bottom.

Capterra

Beste Benutzerfreundlichkeit - 2025

Von Capterra anerkannt für die beste Benutzerfreundlichkeit. Eine Auszeichnung, die anhand von verifizierten Nutzerbewertungen vergeben wird, die die unkomplizierte Einrichtung, intuitive Navigation und minimale Lernkurve von Splashtop loben.

A shield-shaped badge with the Capterra logo, the word SHORTLIST on an orange banner, and 2025 below, indicating selection for the Capterra Shortlist 2025.

Capterra

Nominiert - 2025

Nominiert in den Kategorieberichten 2025 von Capterra für Fernsupport-, IT-Management- und Remote-Desktop-Software, was die starke Leistung und die Nutzerbewertungen widerspiegelt, die Splashtop zu den Top-Lösungen in jedem Marktsegment zählen lassen.

A diamond-shaped badge with the GetApp logo and text that reads: GetApp Category Leaders 2025 in white and teal on a dark gray background.

GetApp

Leader - 2025

Von GetApp als Leader in den Kategorien Fernsupport, IT-Management, Remote-Desktop, Remote Work und Managed Service-Anbieter (MSP) ausgezeichnet. Die Leader-Listen von GetApp ordnen die Top-Software in jeder Kategorie anhand einer proprietären Bewertung in Bezug auf Benutzerzufriedenheit, Funktionalität und Marktpräsenz ein.

A dark blue hexagonal badge with an orange border displays the text Software Advice FRONT RUNNERS 2025 in white and orange, with a speech bubble icon and dotted design.

Software Advice

Front Runner - 2025

Von Software Advice als Front Runner in den Kategorien Fernsupport, IT-Management, Remote-Desktop, Remote Work und Managed Service-Anbieter (MSP) ausgezeichnet. Das Front Runner-Programm zeichnet die am besten bewerteten Produkte in jedem Softwaremarkt auf der Grundlage von Benutzerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit von echten Benutzern aus.

A blue hexagonal badge with the TrustRadius logo, the words Top Rated 2025, and five white stars along the bottom.

TrustRadius

Top Rated Award 2025

Mit dem Top Rated Award wird die beste Software ausgezeichnet, die durchweg außergewöhnliches Feedback zu Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerzufriedenheit erhält. Splashtop hat in vier wichtigen Kategorien Bestnoten erhalten: Fernsupport, Remote Monitoring and Management (RMM), Unified Endpoint Management (UEM) und Remote Access.

Image of the Nucleus Research ROI Awards 2025 logo with the word WINNER in bold white text on a red background at the bottom.

Nucleus Research

ROI-Auszeichnung 2025

Splashtop wurde gemeinsam mit dem Kunden pb2 Architecture + Engineering als Gewinner der ROI Awards 2025 ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt den Einsatz der Lösungen für integrierten Fernzugriff, Fernsupport und Autonomes Endpunktmanagement von Splashtop durch pb2, die einen verifizierten Return on Investment von 458 % und eine Amortisationszeit von nur 11 Wochen lieferten. Weitere Informationen

Logo for Intellyx with a brain icon and text reading Digital Innovator 2025 on a gray, yellow, and blue background.

Intellyx

Preis für digitale Innovatoren 2025

Splashtop wurde mit dem Intellyx Digital Innovator Award 2025 für seine Lösung Autonomes Endpunktmanagement (AEM) ausgezeichnet, die es IT Teams ermöglicht, Sicherheit, Patching und Gerätetransparenz für kleine und mittelständische Unternehmen und Managed Service-Anbieter zu automatisieren. Weitere Informationen

A blue shield-shaped badge with the TrustRadius logo at the top, the words TrustRadius Trusted Seller in white text, and a shield with a checkmark in the center.

TrustRadius

Vertrauenswürdiger Verkäufer – 2025

Wir bei Splashtop sind stolz auf die Auszeichnung als TrustRadius Trusted Seller 2025, was unser Engagement für Transparenz, Kundenzufriedenheit und die Bereitstellung außergewöhnlicher Fernzugriffslösungen widerspiegelt. Weitere Informationen

ZDNet logo with bold, black letters spelling ZDNET stacked on a bright lime green background.

ZDNet

Beste Fernzugriffssoftware: Von Experten getestet

Splashtop wurde von ZDNet als eine der besten Fernzugriffs-Softwarelösungen ausgezeichnet und für ihre Vielseitigkeit, Kompatibilität mit mehreren Geräten, robuste Sicherheit und benutzerfreundliche Erfahrung gelobt. Mit leistungsstarken Funktionen wie Remote-Drucken und nahtlosem Zugriff auf Windows, MacOS, iOS und Androidist Splashtop die erste Wahl für Unternehmen und Profis. Weitere Informationen

The image shows the word Gartner in bold black letters centered on a light blue rounded rectangle background.

Gartner Peer Insights

Voice of the Customer

Splashtop wurde im Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer Report für Remote-Desktop-Software als „Strong Performer“ ausgezeichnet. Die Kunden lobten Splashtop für seine intuitive Benutzeroberfläche, Interoperabilität, Sicherheit und seinen vorbildlichen Kundensupport. Weitere Informationen

Teal TrustRadius award badge labeled ‘Buyer’s Choice 2025’ with star icons along the bottom.

TrustRadius

Buyer's Choice Auszeichnungen

Splashtop wurde mit dem TrustRadius Buyer's Choice Award 2025 ausgezeichnet, der seine herausragenden Leistungen bei Remote-Desktop- und Fernsupport-Lösungen würdigt.

Blue TrustRadius award badge labeled ‘Top Rated 2024’ with star icons along the bottom.

TrustRadius

2025 am besten bewertet

Splashtop wurde mit dem TrustRadius Top Rated Award ausgezeichnet, was die hohe Kundenzufriedenheit und die starke Leistung widerspiegelt. Weitere Informationen

A blue badge with the Capterra logo and text that reads Best Ease of Use 2024.

Capterra

Beste Benutzerfreundlichkeit - 2024

Von Capterra für die beste Benutzerfreundlichkeit ausgezeichnet. Die Rankings basieren auf konsistentem Kundenfeedback zu einfachem Onboarding, optimierten Arbeitsabläufen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

A dark blue shield-shaped badge with the Capterra logo and the text SHORTLIST 2024 on an orange banner.

Capterra

Nominiert - 2024

Nominiert in den Kategorieberichten 2024 von Capterra für Remote Work, IT-Management und Remote-Desktop-Softwarelösungen, was die wettbewerbsfähigen Funktionen und hohen Zufriedenheitswerte von Splashtop in verschiedenen Anwendungsfällen belegt.

A dark gray diamond-shaped badge with the GetApp logo and text: GetApp Category Leaders 2024 in white and teal.

GetApp

Leader - 2024

Von GetApp als Leader in den Kategorien Fernsupport, IT-Management, Remote-Desktop und Remote Work ausgezeichnet, was die hohen Kundenbewertungen und die Stärke der Wettbewerbsfunktionen widerspiegelt.

A hexagonal badge with an orange outline reads Software Advice Front Runners 2024 in white and orange text on a dark blue background, with a speech bubble and dotted grid graphic.

Software Advice

Front Runner - 2024

Von Software Advice in den Kategorien Fernsupport, IT-Management, Remote-Desktop und Remote Work als Front Runner ausgezeichnet, was die starke Leistung in Bezug auf die Benutzererfahrung und das Preis-Leistungs-Verhältnis hervorhebt.

A circular badge reads “2024 WINNER CAMPUS SECURITY TODAY SECURE CAMPUS AWARDS” in bold letters, featuring a star and a blue ribbon at the bottom.

Secure-Campus-Auszeichnungen

Gewinner im Bereich Campussicherheit - 2024

Splashtop wurde bei den Secure Campus Awards 2024 für seine Foxpass Cloud RADIUS-Lösung mit dem Platin-Award ausgezeichnet, die für herausragende Leistungen in den Bereichen Zugriffskontrolle und cloudbasiertes Management ausgezeichnet wurde.

A pink hexagonal badge with the text TrustRadius Most Loved 2024 and a heart icon at the bottom.

TrustRadius

Gewinner des Most Loved Awards – 2024

Splashtop wurde bei den TrustRadius Awards 2024 mit dem „Most Loved Award“ ausgezeichnet. Gefeiert für Produkte, die die Nutzer stark beeindrucken und zufrieden stellen und die dem Unternehmen in ihren jeweiligen Kategorien hohes Ansehen eingebracht haben. Weitere Informationen

Gold and black badge reading 2024 Globee Awards Gold Winner - Cybersecurity with a globe, laurel wreath, and the words Globee Awards at the top.

Globee Awards

Gold-Gewinner 2024 – Securing the Remote Workforce

Splashtop wurde im Rahmen der Globee Awards als Gold-Gewinner 2024 in der Kategorie „Securing the Remote Workforce“ ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt die herausragenden Leistungen von Splashtop bei der Bereitstellung sicherer, effizienter Fernzugriffslösungen und unterstreicht seine zentrale Rolle bei der sicheren Verwaltung der Remote-Mitarbeitenden von Unternehmen. Weitere Informationen

Zero Trust Security award

Globee Awards

Silber-Gewinner 2024 – Zero Trust Security

Splashtop, ein renommierter Anbieter von Lösungen für Fernzugriff und Fernsupport, sicherte sich einen Globee Award in Silber für seine außergewöhnliche Zero-Trust-Sicherheitsimplementierung. Diese Auszeichnung, die Teil der prestigeträchtigen Globee Business Awards ist, unterstreicht das Engagement und die Exzellenz von Splashtop bei der Verbesserung von Cybersicherheitsmaßnahmen durch einen Zero-Trust-Ansatz. Weitere Informationen

Logo for The EdTech Awards Cool Tool Finalist 2024, featuring overlapping orange and yellow loops forming a stylized E with the award title in blue, orange, and black text above and below the graphic.

EdTech-Zusammenfassung

Cool Tool Award Finalist

Die Cloud-RADIUS-Lösung von Splashtop von wurde bei den EdTech Awards 2024 als „Cool Tool“-Finalist in der Kategorie Sicherheitslösung ausgezeichnet, was ihre herausragenden Leistungen im Bereich Cybersicherheit für Bildungseinrichtungen unterstreicht. Diese Lösung bietet eine sichere Zugangskontrolle für Wi-Fi-Netzwerke, die sicherstellt, dass nur autorisierte Benutzer und Geräte eine Verbindung herstellen können, wodurch die Sicherheit der Schüler und der Datenschutz verbessert werden. Weitere Informationen

SDC Awards 2023 Winner

SDC

Sicherheitsanbieter des Jahres 2023

Splashtop wurde für die Bereitstellung einer modernen Lösung für den Anwendungs-, Netzwerk- und Ressourcenzugriff ausgezeichnet, die moderne Frameworks von Zero Trust Network Access, Privileged Access Management und Secure Access Service Edge zusammenführt.

TrustRadius Best Feature Set 2023 badge

TrustRadius

Bester Funktionsumfang 2023

Zum dritten Mal in Folge gewann Splashtop die Best Of Awards 2023 für den besten Funktionsumfang in der Kategorie Remote-Desktop.

TrustRadius Best Value for Price 2023 badge

TrustRadius

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis 2023

Zum dritten Mal in Folge gewann Splashtop die Best Of Awards 2023 für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Kategorie Remote-Desktop.

TrustRadius Best Relationship 2023 badge

TrustRadius

Beste Beziehung 2023

Zum dritten Mal in Folge gewann Splashtop die Best Of Awards 2023 für die beste Beziehung in der Kategorie Remote-Desktop.

Capterra Best Value 2023 badge

Capterra

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis 2023

Im Jahr 2023 sicherte sich Splashtop die „Best Value“-Auszeichnung von Capterra in der Kategorie IT-Management. Mit den „Best Of“-Auszeichnungen von Capterra werden Produkte gewürdigt, die in ihren spezifischen Kategorien herausragen.

Capterra Best Ease of Use 2023 badge

Capterra

Beste Benutzerfreundlichkeit 2023

Im Jahr 2023 sicherte sich Splashtop die Auszeichnung „Best Ease of Use“ (Beste Benutzerfreundlichkeit) von Capterra in der Kategorie IT-Management.Mit den „Best Of“-Auszeichnungen von Capterra werden Produkte gewürdigt, die in ihren spezifischen Kategorien herausragen.

Capterra Shortlist 2023 badge

Capterra

Shortlist 2023

Splashtop wurde von Capterra als Top-Remote-Desktop-Tool ausgewählt. Die Capterra Shortlist 2023 verwendet exklusive Daten und Bewertungen, um die am besten bewerteten und beliebtesten Produkte für jede Shortlist-Kategorie zu ermitteln.

GetApp Category Leaders 2023 badge

GetApp

Remote-Desktop-Marktführer 2023

Die Einstufung als Remote-Desktop-Marktführer basiert auf Bewertungen von Endbenutzern in fünf Schlüsselbereichen: Benutzerfreundlichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Funktionalität, Kundensupport und Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit. Splashtop wurde 2023 mit dem Abzeichen „Remote Work Leader“ (Marktführer für Remote-Arbeit) ausgezeichnet.

G2 Leader Small Business Summer 2023 badge

G2 Crowd

Marktführer KMU Sommer 2023

Splashtop Business Access wird seit Frühjahr 2019 auf Basis von Nutzerbewertungen als „Leader“ im Kleinunternehmersegment in der Kategorie „Remote Desktop“ geführt.

G2 Leader Europe Summer 2023 badge

G2 Crowd

Marktführer Europa Sommer 2023

Splashtop Business Access wurde als europäischer Marktführer ausgezeichnet und erhielt von G2-Benutzern hohe Anerkennung für seine außergewöhnlichen Zufriedenheitswerte und seine bedeutende Marktpräsenz.

G2 Leader Fall 2023 Badge

G2 Crowd

Marktführer Herbst 2023

Splashtop Business Access wird seit Frühling 2019 auf Basis von Nutzerbewertungen als „Leader“ in der Kategorie „Remote Desktop“ geführt.

G2 Leader Small Business Fall 2023 Badge

G2 Crowd

Marktführer KMU Herbst 2023

Splashtop Business Access wird seit Frühjahr 2019 auf Basis von Nutzerbewertungen als „Leader“ im Kleinunternehmersegment in der Kategorie „Remote Desktop“ geführt.

Security today's new product of the year 2023

Security Today

New Product of the Year Award 2023

Dieses Programm würdigt die herausragenden Produktentwicklungsleistungen von Herstellern von Sicherheitstechnologien und -lösungen, deren Produkte aufgrund ihrer Fähigkeit zur Verbesserung der Sicherheit als besonders bemerkenswert betrachtet werden. Die Splashtop Secure Workspace-Lösung gewann in der Kategorie Convergence & Integrated Software and Solutions (Konvergenz und integrierte Software und Lösungen).

Splashtop is the winner of the RemoteTech Breakthrough Award 2023.

RemoteTech

Hybrid Work Solution Provider of the Year 2023

Im Rahmen des RemoteTech Breakthrough Award 2023 wurde Splashtop zum führenden Anbieter von Softwarelösungen für leistungsstarke hybride Arbeitsumgebungen gewählt.

Software Advice Front Runners 2023 award badge

Software Advice

Remote Work Software 2023 Frontrunners

Splashtop Business Access wurde von Software Advice in seinem jüngsten Frontrunners Report als eine der am besten bewerteten Fernarbeitslösungen (Remote Work Solutions) ausgezeichnet.

Splashtop is the winner of the EdTech Breakthrough Award 2023.

EdTech

EdTech Breakthrough Awards 2023

Splashtop wurde bei den EdTech Breakthrough Awards zum Anbieter des Jahres für Fernunterrichtslösungen gekürt. Mit den Auszeichnungen werden innovative Lösungen und Unternehmen hervorgehoben, die einen echten Bedarf decken, ein komplexes oder kritisches Problem lösen oder eine Chance ergreifen und einen neuen Markt oder eine neue Branche schaffen oder revolutionieren.

Promotional graphic for ITEuropa Channel Awards

IT Europa Channel

IT Europa Highly Commended – Vertical Application Solution of the Year 2023

Splashtop wurde bei den IT Europa Channel Awards 2023 als „Highly Commended Vendor“ in der Kategorie „Vertical Application Solution of the Year“ ausgezeichnet.

NAB Show Product of the Year 2023 Winner logo

NAB Show

NAB Show Product of the Year 2023

Die NAB Show Product of the Year Awards würdigen und feiern die bedeutendsten und vielversprechendsten neuen Produkte und Technologien für Medien und Rundfunk.

Crozdesk Leader badge in IT Management Software Awards 2023

Crozscore

Crozscore: Beste IT-Management-Lösungen des Jahres 2023

Die besten IT-Management-Softwareprodukte im Jahr 2023, ermittelt durch den Crozscore-Ranking-Algorithmus. Die Produkte wurden auf Relevanz überprüft. Alle anderen Statistiken und Rankings wurden algorithmisch nach der Crozscore-Ranking-Methodik ermittelt.

TrustRadius Top Rated 2023 award emblem

TrustRadius

Top Rated Award 2023

Splashtop wurde im zweiten Jahr in Folge für eine außergewöhnliche Benutzererfahrung und Kundensupport in den Kategorien Remote-Desktop und Fernunterstützung ausgezeichnet

EdTech Awards 2023 Cool Tool Finalist logo

EdTech Digest

Finalist der EdTech Awards 2023

Die EdTech Awards von EdTech Digest sind das weltweit größte Award-Programm für EdTech und würdigen herausragende Beiträge zur Umgestaltung der Bildung durch Technologie.

BaM Awards® 2023 Finalist at the NAB Show for Produce category

IABM

BaM Awards® 2023

Splashtop wurde in der Kategorie „Produce“ für seine leistungsstarken Remote-Produktionslösungen für Rundfunk und Medien nominiert

Software Advice Front Runners 2023 award badge

Software Advice FrontRunners

Top-MSP-Software des Jahres 2023

Splashtop Remote Support wurde im neu veröffentlichten FrontRunners-Bericht von Software Advice in der Kategorie „Top MSP Software 2023“ als erstklassige Softwarelösung ausgezeichnet.

TrustRadius Best Software 2022 award badge

TrustRadius

Best Software List Award 2022

Splashtop wurde von TrustRadius, einer der besten Software-Bewertungsplattformen der Welt, als Gewinner des Best Software List Award 2022 ausgezeichnet. Die Splashtop-Fernzugriffssoftware wurde ausgewählt, da sie für alle Marktsegmente am besten geeignet ist: Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Konzerne. Splashtop erhielt über TrustRadius auch mehrere leistungsbasierte Auszeichnungen, darunter Top Rated, Solutions Leader, Best Value und Best Feature Set. Die Auszeichnungen basieren direkt auf dem Feedback von TrustRadius-Nutzern.

2022 Winner Best Software Solution award with ribbon

ChannelPro SMB Forum

Best Software Solution 2022

Splashtop gewann die Auszeichnung als beste Softwarelösung (Best Software Solution) beim ChannelPro SMB Forum 2022 in Charlotte.

ITEuropa Channel Awards Winner

IT Europa Channel Awards

Vertikale Anwendungslösung des Jahres 2022

Splashtop wurde von IT Europa für herausragende Leistungen in der Softwareentwicklung und IT für europäische Kanäle ausgezeichnet und gewann die Auszeichnung als beste vertikale Lösung des Jahres für ein innovatives Kundenprojekt mit Internet of Things (IoT)-Fernunterstützung und Augmented Reality (AR)-Lösungen. Weitere Informationen

TrustRadius Top Rated 2022 award emblem

TrustRadius

Top Rated Award 2022

Splashtop erhielt zwei „Top Rated“-Auszeichnungen in den Kategorien „Remote Desktop Software“ und „Remote Support Software“ von TrustRadius, einer angesehenen B2B-Softwarebewertungsplattform. Die Auszeichnungen basieren ausschließlich auf dem Feedback von Kunden, die die Bildschirmfreigabe, Remote-Sitzungen über das Internet und die Möglichkeit, die Fernsteuerung von Mobilgeräten aus zu initiieren, sowie den hochwertigen Kundensupport hervorheben. Splashtop erzielte mit über 475 verifizierten Bewertungen einen äußerst wettbewerbsfähigen trScore von 9,5 von 10.

Capterra 2022 Shortlist award badge

Capterra-Shortlist

Remote Support Software Top Performers 2022 Q1

Splashtop Remote Support und SOS wurden von Capterra als zwei der besten Fernsupporttools aus 161 Produkten ausgewählt. Die Capterra Shortlist 2022 verwendet exklusive Daten und Bewertungen, um die am besten bewerteten und beliebtesten Produkte für jede Shortlist-Kategorie zu ermitteln.

Capterra 2022 Shortlist award badge

Capterra-Shortlist

Top-Performer im Bereich IT-Management-Software 2022 Q1

Splashtop Remote Support wurde von Capterra als eines der besten IT-Management-Tools aus 367 Produkten ausgewählt. Die Capterra-Shortlist 2022 verwendet exklusive Daten und Bewertungen, um die am besten bewerteten und beliebtesten Produkte für jede Shortlist-Kategorie zu ermitteln.

GetApp Category Leaders 2022 award emblem

GetApp

Kategorieführer im Bereich Fernarbeit 2022 Q1

Splashtop Business Access wurde von GetApp als Top-Kategorieführer im Bereich Fernarbeit unter 407 Produkten ausgezeichnet. Es erhielt eine Gesamtbewertung von 98 von 100 Punkten. Die Bewertungen basieren auf den Beurteilungen von Endanwendern in fünf Schlüsselbereichen: Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Weiterempfehlungsbereitschaft und Kundensupport.

GetApp Category Leaders 2022 award emblem

GetApp

Category Leaders in Remote Support 2022 Q1

Splashtop SOS und Remote Support wurden von GetApp als Kategorieführer („Category Leaders“) im Bereich Fernsupport unter 113 Produkten ausgezeichnet. Gesamtpunktzahl: 85 bzw. 80 von 100. Die Bewertungen basieren auf Bewertungen von Endbenutzern in fünf Schlüsselbereichen: Benutzerfreundlichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Funktionalität, Kundensupport und Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit.

GetApp Category Leaders 2022 award emblem

GetApp

Category Leaders in IT Management 2022 Q1

Splashtop Remote Support wurde von GetApp als einer der Kategorieführer („Category Leaders“) im Bereich IT-Management unter 198 Produkten ausgezeichnet. Es erhielt eine Gesamtbewertung von 83 von 100 Punkten. Die Bewertungen basieren auf den Beurteilungen von Endanwendern in fünf Schlüsselbereichen: Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Weiterempfehlungsbereitschaft und Kundensupport.

Software Advice Front Runners 2022 award badge

Software Advice FrontRunners

Top Remote Support Software 2022 Q1

Splashtop SOS und Remote Support wurden als zwei der Top-Lösungen für Fernsupport im ersten Quartal 2022 ausgewählt. Die FrontRunners von Software Advice basieren auf echten Benutzerbewertungen und heben die am besten bewerteten Softwareprodukte für Fernsupport in Nordamerika hervor.

Software Advice Front Runners 2022 award badge

Software Advice FrontRunners

Top-IT-Management-Software 2022 Q1

Splashtop Remote Support wurde als eine der besten IT-Management-Lösungen des ersten Quartals 2022 ausgewählt. Die FrontRunners von Software Advice basieren auf echten Benutzerbewertungen und heben die am besten bewerteten IT-Management-Softwareprodukte in Nordamerika hervor.

Software Advice Front Runners 2022 award badge

Software Advice FrontRunners

Top Remote Work Software 2022 Q1

Splashtop Business Access wurde als eine der Top-Lösungen für Fernarbeit im ersten Quartal 2022 ausgewählt. Die FrontRunners von Software Advice basieren auf echten Benutzerbewertungen und heben die am besten bewerteten Softwareprodukte für Fernarbeit in Nordamerika hervor.

Digital Best IT Management Software badge

Digital.com

Die beste IT-Management-Software des Jahres 2021

Splashtop wurde von Digital.com aus über 125 Produkten als eine der besten IT-Management-Lösungen ausgewählt. Kunden bewerten Splashtop häufig besser als die meisten anderen IT-Fernverwaltungslösungen, die sie zuvor genutzt haben.

Digital Best IT Management Software badge

Digital.com

Die beste Remote-Desktop-Software des Jahres 2021

Splashtop Business Access wurde von Digital.com im Rahmen einer Analyse von mehr als 80 Produkten zu einem der besten Remote-Desktop-Tools des Jahres 2021 gewählt. Die Splashtop-Remote-Desktop-Software wurde dafür ausgezeichnet, dass sie einen nahtlosen Übergang für Remote-Mitarbeiter ermöglicht.

SMB TechFest best innovation 2021 Q3 awards logo

SMB TechFest

Best Innovation 2021 Q3

SMB TechFest ist eine Konferenz, auf der einige der besten Anbieter der Technologiebranche vertreten sind. Mit dem Best Innovation Award wird Splashtop als Konferenzsieger für den Anbieter mit der besten innovativen und kreativen Lösung ausgezeichnet. Die Preisträger werden von den anwesenden Partnern im Rahmen eines Abstimmungsverfahrens ausgewählt.

G2 leader summer 2021 logo

G2 Crowd

Leader 2021

Splashtop Business Access wird seit Frühling 2019 auf Basis von Nutzerbewertungen als „Leader“ in der Kategorie „Remote Desktop“ geführt.

High performer mid-market summer 2021 logo

G2 Crowd

High Performer, Mid-Market, Sommer 2021

Splashtop Business Access wird seit Winter 2021 auf Basis von Nutzerbewertungen als „High Performer“ in der Kategorie „Mid-Market Remote Desktop“ geführt.

G2 leader small business in summer 2021 logo

G2 Crowd

Leader (Small Business)

Splashtop Business Access wird seit Frühjahr 2019 auf Basis von Nutzerbewertungen als „Leader“ im Kleinunternehmersegment in der Kategorie „Remote Desktop“ geführt.

G2 Best Relationship award for Summer 2021

G2 Crowd

Awards for Business Access – Sommer 2021

Splashtop Business Access (für Einzelpersonen und Teams, die aus der Ferne auf ihre Computer zugreifen möchten), wurde von G2 auf Basis von Benutzerbewertungen und Rezensionen in 13 Kategorien ausgezeichnet. Splashtop erhielt Awards in den folgenden Kategorien: Easiest to Use, Easiest Setup, Easiest Admin, Easiest to do Business With, Best Usability, Best Support, Best Relationship, Best Results, Best Meets Requirements, Best to do Business With, Users Most Likely to Recommend, High Performer, Leader und Momentum Leader.

G2 Best Support award for Mid-Market Summer 2021

G2 Crowd

Auszeichnungen für Remote Support – Sommer 2021

Splashtop Remote Support (für MSPs, die Fernzugriffs-, Fernverwaltungs- und Fernüberwachungstools im Rahmen der Tele-Assistenz benötigen) wurde von G2 mit 8 „Summer 2021“-Badges ausgezeichnet. Splashtop Remote Support erhielt Awards in den folgenden Kategorien: Best Estimated ROI, Best Support, Best Meets Requirements, Highest User Adoption, Easiest Admin, Easiest to Use, Momentum Leader und High Performer.

Easiest Setup award badge for Summer 2021 from G2

G2 Crowd

Auszeichnungen für SOS – Sommer 2021

Splashtop SOS (für Service-Desk-, IT-Support- und Helpdesk-Profis, die Fernsupport für die Geräte ihrer Kunden leisten müssen) wurde im Sommer 2021 von G2 in 15 Kategorien als führend ausgezeichnet. Splashtop SOS erhielt Badges für Best Estimated ROI, Best Meets Requirements, Best Support, Best Usability, Best Results, Fastest Implementation, Easiest Setup, Easiest to do Business With, Easiest to Use, Easiest Admin, Leader, Momentum Leader, Most Implementable, Highest User Adoption und Users Most Likely to Recommend.

Award ribbon for SMB TechFest Best in Show 2021 Q2 with five stars

SMB TechFest

Best in Show 2021 Q2

SMB TechFest ist eine Konferenz, auf der einige der besten Anbieter der Technologiebranche vertreten sind. Splashtop wurde durch die teilnehmenden Partner im Rahmen des Abstimmungsprozesses zum Gesamtsieger der Konferenz gewählt. Splashtop erhielt den „Best in Show“-Award für die höchste Gesamtbewertung in den Bereichen Unternehmen, Produkte und Lösungen.

EdTech awards cool tool 2021 finalist logo

EdTech Digest

Cool Tool Finalist 2021

Splashtop Enterprise for Remote Labs erhielt 2021 den EdTech Cool Tool Finalist Award. Hervorgehoben wurden die herausragenden Beiträge zur Transformation der Bildung durch Technologie. Weitere Informationen

Capterra shortlist 2021 logo

Capterra

Shortlist für Splashtop Remote Support 2021

Splashtop Remote Support wurde auf Capterra für das Jahr 2021 als das Produkt mit der höchsten Punktzahl in Bezug auf Beliebtheit und Benutzerbewertungen ausgezeichnet.

GetApp Category Leaders 2021 badge

GetApp

Category Leaders 2021

Gewinner der Kategorie „Best in Category“ werden auf Basis von subjektiven Meinungen einzelner Endnutzerrezensionen, Bewertungen und Daten ermittelt, die anhand einer protokollierten Methodik ausgewertet werden. Splashtop wurde 2021 mit dem Abzeichen „Category Leader“ ausgezeichnet.

Software Advice Front Runner 2021 logo

Software Advice

FrontRunners – Remote Support 2021

Die sogenannten „FrontRunners“ werden auf Basis subjektiver Meinungen einzelner Endnutzerrezensionen, Bewertungen und Daten ermittelt, die anhand einer protokollierten Methodik ausgewertet werden. Splashtop erhielt diese Auszeichnung im Jahr 2021 sowohl für Splashtop Remote Support als auch Splashtop SOS.

SMB TechFest best product award 2020 Q3

SMB TechFest

Bestes Produkt 2020 Q3

SMB TechFest ist eine Konferenz, auf der einige der besten Anbieter der Technologiebranche vertreten sind. Splashtop wurde durch die teilnehmenden Partner im Rahmen des Abstimmungsprozesses zum Gewinner der Kategorie „Best in Category“ gewählt. Der Preis für das beste Produkt stellt eine Anerkennung für den Anbieter dar, der für sein Technologieprodukt die höchste Bewertung erreicht hat. Weitere Informationen

crozdesk happiest users 2020 logo

Crozdesk

Happiest Users Badge 2020

Der Splashtop Remote Support wurde mit dem Crozdesk-Abzeichen „Happiest Users“ ausgezeichnet. Das Abzeichen wird an Anbieter mit glücklichen Kunden und vielen positiven Zufriedenheitssignalen vergeben. Nur etwa 10 % aller Lösungen erhalten diese Auszeichnung jemals. Weitere Informationen

Crozdesk Trusted Vendor High Market Presence 2020 badge

Crozdesk

Trusted Vendor Badge 2020

Das „Trusted Vendor“-Abzeichen von Crozdesk wird an Anbieter mit hoher Marktpräsenz und hohem Marktanteil vergeben. Weitere Informationen

GetApp Best Functionality and Features 2020 badge

GetApp

Best Functionality & Features 2020

Splashtop Business Access erhielt im März 2020 die Auszeichnung „Best Functionality & Features“ von GetApp. Das Badge wurde auf Grundlage individueller Endbenutzerbewertungen für Splashtop Business Access verliehen, die auf der Website von GetApp veröffentlicht wurden.

Crozdesk Quality Choice Top Ranked Solution 2020 badge

Crozdesk

Quality Choice – „Top Ranked Solution 2020“

Das „Quality Choice“-Badge von Crozdesk wird an Anbieter vergeben, die sich vom Rest des Marktes abheben. Weitere Informationen

G2 high performer of summer 2019 logo

G2 Crowd

High Performer 2019

Splashtop Business Access wird seit Herbst 2018 auf der Grundlage von Benutzerbewertungen vierteljährlich als „High Performer“ in der Kategorie „Remote Desktop“ anerkannt. Splashtop Remote Support und Splashtop SOS sind seit Sommer 2019 und Frühjahr 2019 als „G2 Crowd High Performers“ in ihren jeweiligen Kategorien anerkannt.

crozdesk user rating logo

Crozdesk

Was unsere Benutzer denken

Splashtop Remote Access & Support – Bewertung: 4+ Sterne Weitere Informationen

SMB TechFest best product Q1 2019 award logo

SMB TechFest

Bestes Produkt 2019 Q1

SMB TechFest ist eine Konferenz, auf der einige der besten Anbieter der Technologiebranche vertreten sind. Während jedes Events werden die Gewinner der jeweiligen Kategorien verkündet, die durch die teilnehmenden Partner im Rahmen des Abstimmungsprozesses ermittelt werden. Der Preis für das beste Produkt stellt eine Anerkennung für den Anbieter dar, der für sein Technologieprodukt die höchste Bewertung erzielt hat.

Software informer editor's pick logo

Software Informer

Editor’s Pick

Die Splashtop-Business-App (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) wurde von Software Informer mit dem „Editor’s Pick Good Choice Award 2019“ ausgezeichnet. Weitere Informationen

SorceForge user reviews logo

SourceForge

Benutzerbewertungen

Splashtop Remote Support erhält im „Business Products Directory“ von SourceForge eine hohe Bewertung. Weitere Informationen

Software Informer 100% Clean badge

Software Informer

100% Clean

Die Splashtop-Business-App (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) erhielt 2019 den „100% Clean Award“ von Software Informer für die Abwesenheit von Spyware, Viren und Adware. Weitere Informationen

G2 High Performer Small Business Summer 2019 badge

G2 Crowd

High Performer (Kleinunternehmen)

Splashtop Remote Support und SOS werden seit Sommer und Frühjahr 2018 vierteljährlich als „High Performer“ im Kleinunternehmersegment anerkannt. Splashtop Business Access wird auf Grundlage von Nutzerbewertungen seit Herbst 2018 vierteljährlich als „High Performer“ im Kleinunternehmersegment im Remote-Desktop-Bereich anerkannt.

G2 Users Love Us badge

G2 Crowd

Users Love Us

Splashtop Remote Support, Splashtop SOS und Splashtop Business Access werden seit Frühjahr 2017 vierteljährlich mit dem „Users Love Us“-Award von G2 Crowd ausgezeichnet. Die Auszeichnung basiert auf Nutzerbewertungen von G2 Crowd.

Capterra 5 Star Rating badge

Capterra

Benutzerbewertungen

Splashtop Business Access, Remote Support und SOS – Bewertung: 4+ Sterne.

nVIDIA logo

NVIDIA

5 Hot Startups Take Awards

Splashtop ist das erste Unternehmen, das zwei Jahre in Folge den „Emerging Companies Award“ von NVIDIA erhalten hat.

Tech & Learning Award of Excellence logo

Zeitschrift „Tech & Learning“

Awards of Excellence 2012

Splashtop Whiteboard, die Remote-Desktop-Anwendung mit Zeichenwerkzeug, wurde vom Tech & Learning Magazine als „Outstanding Education Technology Product“ ausgezeichnet.

PC Mag Editors' Choice Very Good logo

PC Mag

Editors’ Choice Award

Win8 Metro Testbed wurde mit dem Editors' Choice Award von PCMag ausgezeichnet und erhielt 4,5 von 5 Sternen.

CODiE 2012 SIAA CODiE Finalist

CODiE Awards

Finalist 2012

„Splashtop Whiteboard ist als Finalist der CODiE Awards 2012 für den besten pädagogischen Einsatz einer gerätespezifischen Anwendung (Best Educational Use of a Device-Specific Application) in den Kategorien für Bildungstechnologie nominiert.

2012 Best of CES award logo

CES

Best of CES 2012

„Splashtop Remote Desktop THD gewinnt die Auszeichnung ‚Best Mobile App‘“.

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webOS

Best of 2011 Awards

Splashtop gewinnt bei den ‚webOS Nation Best of 2011‘-Awards die Auszeichnungen ‚Best webOS Tablet App of 2011‘ und ‚Best webOS Business/Finance App of 2011‘ auf Basis von über 9.000 Abstimmenden bei Hunderten von nominierten Anwendungen.

Appalooza Winner Greatest 25 Apps of All Time! logo

Appalooza

The Greatest Apps of All Time

Splashtop Remote Desktop gewinnt den „Appalooza – The Greatest Apps of All Time“-Wettbewerb für mobile Anwendungen. Diese Auszeichnung stellt eine Würdigung des dynamischen iOS-Markts im Rahmen der Macworld | iWorld 2012 dar. Der Sieger wird von Facebook-Fans gewählt.

Tap! 100 Greatest Apps 2011 Logo

Tap!

Die 100 besten Apps 2011

Splashtop Remote Desktop wurde in der neuen Ausgabe von „Tap! The iPhone and iPad Magazine “ als eine der 100 besten Apps aller Zeiten aufgeführt.

LAPTOP Best of CES 2011 logo

CES

Best of CES 2011

Splashtop Remote for Android gewinnt „Best of CES“-Award in der Kategorie „Beste App/Software“.

Laptop Magazine logo

LAPTOP Magazine

Best of CES 2010

Splashtop 2.0 wurde vom LAPTOP Magazine mit dem „Best of 2010 CES“-Award und als „Best Software or Service“ auf der Consumer Electronics Show 2010 ausgezeichnet.

OnDC 100 Winner logo

AlwaysON OnDC

Top 100

Die Instant-on-Technologie Splashtop for Business wurde als wegweisend für Regierungseinrichtungen und Organisationen aller Größenordnungen anerkannt.

Popular Science Best of What's New Logo

Popular Science

Best of What’s New

Splashtop erhält die prestigeträchtige Auszeichnung „Best of What’s New“ vom weltgrößten Wissenschafts- und Technologiemagazin.

Innovations International 2009 Logo

CEA

Preisträger des „Design and Engineering“-Awards 2009

Die CEA zeichnet Splashtop als eines der innovativsten Produkte der Unterhaltungselektronik (Consumer Electronics; CE) aus.

Under the Radar Audience Choice Winner 2008 Logo

Under the Radar

Audience Award for Virtualization

Auf Basis der Einschätzungen des anwesenden Publikums im Microsoft Campus in Mountain View (Kalifornien) war DeviceVM das beste Unternehmen in der Kategorie „Virtualisierung“ und war damit sichtbar begeistert von Splashtop.

PCWorld 25 Most Innovative Products Logo

PC World

Top 25 Most Innovative Products

Splashtop by DeviceVM wurde von PC World als eines der 25 innovativsten Produkte des Jahres 2007 ausgezeichnet.

Hardwarezone Best of 2007 Editor's Pick logo

Hardware Zone

100 Top-Produkte des Jahres 2007

„Die Einführung von Splashtop – einer großartigen Desktop-Umgebung auf Basis einer sicheren und ultraleichten Linux-Distribution – hat DeviceVM im Jahr 2007 zum Durchbruch verholfen. Dabei konnten PCs innerhalb weniger Sekunden mit dem Internet verbunden werden. DeviceVM ermöglichte so den unmittelbaren Zugriff auf webbasierte Anwendungen wie E-Mail, VoIP und sogar Textverarbeitungsprogramme.“

Phoronix logo

Phoronix

Greatest Linux Innovations Of 2007

„Das Splashtop-Produkt von DeviceVM führte dieses Jahr zweifellos die bedeutendsten Innovationen innerhalb des Linux-Ökosystems an.“ Weitere Informationen