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IT support at desk with a lot of computer screens displaying code on screen

Fernzugriffslösungen von Splashtop – Remote-Reboot

Starten Sie Ihren Remote-Computer neu und verbinden Sie ihn erneut

Die Remote-Neustartfunktion eignet sich sowohl für Telearbeit als auch für den IT-Support.

Sie können Ihren Remote-Computer von der Splashtop-Webkonsole oder von der Splashtop Business-App aus neu starten. Dabei stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, darunter der Neustart im abgesicherten Modus, normaler Neustart oder Neustart von Splashtop Streamer (dabei erfolgt kein Neustart des Computers).

Wenn Sie die Splashtop Remote Support-Funktion verwenden, um On-Demand-Fernsupport (beaufsichtigt) zu leisten, können Sie den Remote-Computer, für den Sie aktiv Support leisten, neu starten und dann automatisch die Verbindung wiederherstellen, sobald der Computer den Neustart abgeschlossen hat.

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Ressourcen

Support-Artikel – Remote-Reboot →

Kann ich den Computer mit Fernsupport neu starten und mich wieder mit ihm verbinden? →