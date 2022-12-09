Fernzugriffslösungen von Splashtop – Remote-Reboot
Starten Sie Ihren Remote-Computer neu und verbinden Sie ihn erneut
Die Remote-Neustartfunktion eignet sich sowohl für Telearbeit als auch für den IT-Support.
Sie können Ihren Remote-Computer von der Splashtop-Webkonsole oder von der Splashtop Business-App aus neu starten. Dabei stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, darunter der Neustart im abgesicherten Modus, normaler Neustart oder Neustart von Splashtop Streamer (dabei erfolgt kein Neustart des Computers).
Wenn Sie die Splashtop Remote Support-Funktion verwenden, um On-Demand-Fernsupport (beaufsichtigt) zu leisten, können Sie den Remote-Computer, für den Sie aktiv Support leisten, neu starten und dann automatisch die Verbindung wiederherstellen, sobald der Computer den Neustart abgeschlossen hat.
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Für Einzelpersonen und Teams
Splashtop Remote Access
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen