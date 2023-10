Die beste VDI-Alternative für Remote- und Hybrid-Computerlabore der nächsten Generation

DaaS- und VDI-Infrastrukturen könnten viele Hundert Kilometer von Schulen entfernt sein, was zu Verzögerungen beim Fernzugriff führen und die Produktivität beeinträchtigen würde

Die Schüler/Studenten können auf Schulcomputer zugreifen und vorhandene lizenzierte Anwendungen wie Adobe Creative Suite inklusive Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver und After Effects, AutoDesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360 und Maya, Avid Media Composer und Pro Tools, Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks und viele andere nutzen, als wären sie auf dem Campus.

In wenigen Minuten einsatzbereit

IT-Administratoren von Bildungseinrichtungen können über eine zentrale Verwaltungskonsole bestimmte Zeiten planen und die Berechtigungen für den Zugriff von Schülern/Studenten auf Schulcomputer verwalten. So erhalten IT-Administratoren eine strenge Kontrolle über Zugriff und Nutzung.

Die Betriebskosten (OpEx) können sehr hoch sein, insbesondere wenn sie auf der Grundlage von Verbrauchsmessungen oder auf Bedarfsbasis basieren. Eine hohe Nutzung durch Studenten treibt den Preis deutlich in die Höhe. Stellen Sie sich vor, dass viele Studenten vergessen, sich von ihren weiterhin laufenden VDI- cloud Instanzen abzumelden.

Bezahlen Sie für gleichzeitige Benutzerlizenzen und nutzen Sie vorhandene Investitionen in Computer. Physische Computer (Capex) ermöglichen es Institutionen, ihr Budget besser zu verwalten und zu kontrollieren.

Bei DaaS ist eine sorgfältige Prüfung und Überwachung erforderlich, um die Privatsphäre der Benutzer zu schützen, da die Daten in der cloud gespeichert werden. Es entstehen zusätzliche Datenschutz-Compliance-Anforderungen, Mehraufwand und Risiken.

Alle Daten befinden sich in den Computerräumen.

Fakultätsmitglieder können an der Remote-Sitzung jedes Schülers/Studenten teilnehmen, um Fragen und Probleme zu klären.

Möglichkeit Schüler/Studenten in der Sitzung zu unterstützen

Am besten geeignet für hybrides Lernen

Eine Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht ist die Zukunft und Splashtop ist der am besten geeignete Fernzugriffspartner. Studierende können auf dem Campus an den Laborcomputern arbeiten und auch von zu Hause aus Fernzugriff auf dieselben Computer erhalten. Die IT kann dieselbe Plattform nutzen, um Studierenden und Lehrkräften Fernsupport auf jedem Gerät und überall bereitzustellen.