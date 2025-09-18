Die beste VDI-Alternative für Remote- und Hybrid-Computerlabore der nächsten Generation

Top-VDI-Alternative für sicheren, leistungsstarken Fernzugriff
Mit Splashtop profitieren Hunderttausende Unternehmen, Schulen und Regierungseinrichtungen von leistungsstarkem und schnell bereitzustellendem Fernzugriff auf vorhandene Windows-, Mac- und Linux-Computer, Server und virtuelle Maschinen.
Welche Herausforderungen die heutige Nutzung traditioneller VDI mit sich bringt
Obwohl VDI-Lösungen (Virtual Desktop Infrastructure) weit verbreitet sind, fällt es vielen Unternehmen zunehmend schwer, sie in der hybriden Arbeitsumgebung von heute zu verwalten. Zu den häufigsten Herausforderungen gehören:
Hohe Kosten – VDI erfordert erhebliche Vorabinvestitionen in Server, Speicher und Lizenzierung sowie laufende Wartung. Diese Kosten erschweren kleineren IT-Teams und wachsenden Organisationen die Skalierung.
Komplexe Einrichtung und Verwaltung – Die Bereitstellung und Verwaltung von VDI erfordert häufig spezielles Fachwissen, eine dedizierte Infrastruktur und kontinuierliche Überwachung, was eine unnötige Belastung für das IT-Personal darstellt.
Leistungseinschränkungen – Endbenutzer erleben beim Zugriff auf ressourcenintensive Apps häufig Latenzen, Bandbreitenengpässe oder eine beeinträchtigte Erfahrung, insbesondere in kreativen, Design- oder Engineering-Workflows.
Sicherheitsbedenken – Obwohl VDI Daten zentralisiert, können falsch konfigurierte Systeme, veraltete Patches oder Schwachstellen in der VDI-Umgebung selbst vertrauliche Informationen offenlegen. Um mit den sich entwickelnden Bedrohungen Schritt zu halten, sind ständige Wachsamkeit und zusätzliche Schutzebenen erforderlich.
Eingeschränkter Zugriff – Herkömmliche VDI-Setups haben oft Schwierigkeiten, einen nahtlosen Zugriff über alle Geräte und Betriebssysteme hinweg zu gewährleisten. Remote-Arbeitende können auf Einschränkungen oder Kompatibilitätsprobleme stoßen, wenn sie versuchen, sich von persönlichen oder mobilen Geräten aus anzumelden.
Diese Nachteile verdeutlichen, warum viele Unternehmen nach flexiblen, sicheren und kostengünstigen Alternativen wie Splashtop suchen, das einen leistungsstarken Fernzugriff ohne die hohen Infrastrukturanforderungen von VDI bietet.
Überwinden von VDI- und DaaS-Herausforderungen mit Remote-Desktop-Lösungen
Remote Desktop Softwarelösungen wie Splashtop bietet eine moderne Alternative zu herkömmlichen VDI- und DaaS-Modellen. Indem Splashtop den Bedarf an teurer Infrastruktur und komplexer Verwaltung eliminiert, hilft es Unternehmen, die häufigsten Schwachstellen zu überwinden.
Geringere Kosten – Keine teuren Server, Speicher und Lizenzen mehr, die an VDI gebunden sind. Splashtop bietet sicheren Zugriff ohne hohe Fixkosten.
Einfache Bereitstellung – Legen Sie schnell mit schlanker Software los, statt mit langwierigen Infrastrukturprojekten. IT-Teams können den Zugriff sofort auf alle Benutzer und Geräte skalieren.
Hochleistungserlebnis – Splashtop bietet Streaming mit geringer Latenz und 4K-Qualität, das anspruchsvolle Anwendungen unterstützt, die von Designern, Ingenieuren und Medienprofis verwendet werden.
Sicherheit auf Unternehmensniveau – Alle Verbindungen sind mit TLS- und 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Geräteüberprüfung gesichert und halten Standards wie SOC 2, ISO 27001, HIPAA und DSGVO ein.
Plattformübergreifender Zugriff – Benutzer können Windows, MacOS, Linux, iOS, Android und Chromebooks auf Arbeits-Desktops und -Apps zugreifen, was eine echte Geräteflexibilität für hybride und Remote-Arbeitskräfte ermöglicht.
Warum Kunden Splashtop als ihre bevorzugte VDI-Alternative wählen
Bei VDI ist nicht genügend GPU-Leistung vorhanden. Aufgrund dessen, der Verzögerung, des Hochfahrens und der Kosten hat es nicht funktioniert. Sie können Adobe oder (Autodesk) Maya nicht auf einem VDI ausführen. Man könnte einige Vektor-Aufgaben erledigen, aber sehr wenige.
Splashtop funktioniert einfach. Wir haben iMac Pros in den Laboren der Schule und die Schüler können sie mit Chromebooks aus der Ferne nutzen und alles funktioniert für sie.
Gary Cendrowski, Director of Technology & Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Warum Kunden Splashtop als ihre bevorzugte VDI-Alternative wählen
Splashtop funktioniert einfach. Wir haben iMac Pros in den Laboren der Schule und die Schüler können sie mit Chromebooks aus der Ferne nutzen und alles funktioniert für sie.
Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Splashtop Remote-Desktop vs. traditionelles VDI/DaaS: Detaillierter Vergleich
Splashtop
VDI / DaaS
Leistung
Benutzer erhalten zuverlässige, leistungsstarke Remote-Sitzungen, mit denen sie selbst ressourcenintensive Aufgaben wie Videobearbeitung, Grafikdesign, Animationserstellung, Programmieren und vieles mehr mit geringer Latenz ausführen können. Splashtop unterstützt NVIDIA- und AMD-GPU-Beschleunigung.
DaaS- und VDI-Infrastrukturen könnten viele hundert Kilometer entfernt sein, was zu verzögertem Fernzugriff und zu Beeinträchtigungen in der Produktivität führt.
Benutzererfahrung
Neben leistungsstarken Remote-Sitzungen ermöglichen zusätzliche Funktionen wie Drag-and-Drop-Dateiübertragung, echte Multi-Multi-Monitor-Unterstützung, 4:4:4-Farbmodus, High-Fidelity-Audio und die Möglichkeit, USB-Geräte wie Eingabestifte/Tablets umzuleiten ein immersives Fernzugriff-Erlebnis, als wären Sie persönlich vor Ort.
Es fehlt ein umfassender Funktionsumfang, der die Produktivität steigert und ein nahtloses Benutzererlebnis bei Remote-Sitzungen ermöglicht.
Softwarelizenzierung
Es sind keine zusätzlichen Softwarelizenzen erforderlich. Benutzer können wie auf dem Campus auf die Arbeitscomputer zugreifen und vorhandene lizenzierte Anwendungen nutzen.
Viele der vorhandenen Anwendungen müssten verschiedene Lizenzen haben, welche die Virtualisierung abdecken. Tatsächlich erlauben es einige Softwarehersteller nicht, ihre Software zu virtualisieren, da sie die Lizenzierung nicht richtig nachverfolgen können und diejenigen, die Virtualisierungslizenzen anbieten, verlangen oft einen Kostenaufschlag. Eine Neulizenzierung durch alle Software anbieter wird die Komplexität, die Kosten und den Zeitaufwand des Lizenzmanagements erhöhen.
Zeit für die Bereitstellung
In wenigen Minuten betriebsbereit.
Die VDI-Bereitstellung kann Monate dauern / DaaS kann Wochen dauern. Es kann Monate dauern, verschiedene Software-App-Anbieter mit der Neulizenzierung für die Virtualisierungsnutzung zu beauftragen.
Planung des Schüler- und Studentenzugangs
IT-Administratoren können über eine zentrale Verwaltungskonsole bestimmte Zeiten planen und die Berechtigungen für den Zugriff von Mitarbeitern auf Computer verwalten. So erhalten IT-Administratoren eine strenge Kontrolle über Zugriff und Nutzung.
Keine inhärenten Planungsfunktionen.
Anfallende Kosten und Möglichkeiten, bestehende Investitionen zu nutzen
Bezahlen Sie für gleichzeitige Benutzerlizenzen und nutzen Sie bestehende Investitionen in Computer. Physische Computer (CapEx) ermöglichen es Institutionen, ihr Budget besser zu verwalten und zu kontrollieren.
Die Betriebskosten (OpEx) können sehr hoch sein, insbesondere wenn sie auf der Grundlage von Verbrauchsmessungen oder auf Bedarfsbasis basieren. Hohe Nutzung treibt den Preis deutlich in die Höhe. Stellen Sie sich vor, dass viele Benutzer vergessen, sich von ihren weiterhin laufenden VDI-Cloud-Instanzen abzumelden.
Datensicherheit und Datenschutz
Alle Daten befinden sich im Büro.
Bei DaaS ist eine sorgfältige Prüfung und Überwachung erforderlich, um die Privatsphäre der Benutzer zu schützen, da die Daten in der Cloud gespeichert werden. Es entstehen zusätzliche Datenschutz-Compliance-Anforderungen, Mehraufwand und Risiken.
Mac-Unterstützung
Viele Unternehmen nutzen sowohl Windows- als auch Mac-Computer. Splashtop bietet ein einheitliches Benutzererlebnis für Windows und Macs.
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Möglichkeit zur Zusammenarbeit bei Remote-Sitzungen
Mehrere Benutzer können an einer Remote-Sitzung teilnehmen und mit Kollegen auf demselben Computer zusammenarbeiten.
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Konsolidierte Plattform für Fernzugriff und Fernunterstützung
Splashtop Enterprise bietet außerdem Fernsupport-Funktionen, die es IT-Teams ermöglichen, Computer zu verwalten und zu überwachen sowie Mitarbeitern von überall aus On-Demand-Support zu bieten.
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Am besten geeignet für hybrides Arbeiten
Eine Kombination aus Präsenz- und Fernarbeit ist die Zukunft, und Splashtop ist der am besten geeignete Fernzugriffspartner. Mitarbeiter können im Büro an den Computern arbeiten und auch von zu Hause aus Fernzugriff auf dieselben Computer erhalten. Die IT kann dieselbe Plattform für die Endpunktverwaltung und die Bereitstellung von Fernsupport auf jedem Gerät und an jedem Ort nutzen.
Nicht geeignet für ein hybrides Arbeitsumfeld.
Splashtop wird weltweit von über 30 Millionen Menschen genutzt. Lesen Sie mehr über Splashtop Enterprise.