Fernzugriffslösungen von Splashtop für die Architektur- und Designbranche

Von unseren zufriedenen Kunden

„Wir haben zunächst andere Produkte in Betracht gezogen, aber Splashtop bot eine wettbewerbsfähige Lösung, die Management auf Unternehmensebene und Multi-Faktor-Authentifizierung ermöglicht. Dank Splashtop konnten wir die leistungsstarken, vorgefertigten Rechner nutzen, die wir im Einsatz hatten, wobei die Benutzer auf ihre normalen Desktops zugreifen konnten.“



Alistair Kell - Principal and head of information technology and processes at BDP