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Fernzugriffslösungen von Splashtop für die Architektur- und Designbranche

Greifen Sie von überall auf CAD/CAM/BIM-Softwareanwendungen zu, ohne Abstriche bei Leistung oder Sicherheit zu machen

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Nehmen Sie Ihre hochleistungsfähige Workstation überallhin mit

Müssen Sie als Architekt, Designer, Ingenieur oder Stadtplaner per Fernzugriff auf rechenintensive Software zugreifen? Splashtop ermöglicht Ihnen sichere Fernzugriffsverbindungen für ortsunabhängige Arbeit. 

Müssen Sie eine 3D-Maus verwenden? Kein Problem. Haben Sie einen Mac? Auch kein Problem. Splashtop bietet sichere Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen für eine breite Palette von Geräten, um sicherzustellen, dass Sie jederzeit und überall leistungsstarke Software verwenden können. 

Hauptvorteile

  • Einfacher Zugriff von jedem Gerät

    Sie können von jedem Computer oder Mobilgerät (einschließlich Tablets und Chromebooks) schnell auf Windows-, Mac- und Linux-Computer oder virtuelle Maschinen zugreifen.

  • Zuverlässig hohe Leistung

    Erhalten Sie nahezu in Echtzeit Fernzugriff mit 4K-Streaming und minimaler Latenz. Ihr mobiler Computer wird die gleiche Geschwindigkeit und Leistung wie Ihre leistungsstarke Büro-Workstation haben.

  • Ortsunabhängiges Arbeiten

    Fernzugriff gibt Ihnen die Freiheit, nicht an einem Ort zu verharren. Arbeiten Sie ganz einfach in Ihrem Lieblingscafé oder wo auch immer Sie sich inspiriert fühlen.

  • Ununterbrochene und sichere Verbindungen

    Mit verschlüsselten Verbindungen, mehrstufigen Kennwortoptionen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und anderen Sicherheitsfunktionen sind Ihre Daten sicher. Erfahren Sie mehr über die Sicherheit von Splashtop.

  • Verteilte Arbeitsstationen verwalten

    Mit den Endpoint-Monitoring-, Patching- und Automatisierungstools von Splashtop AEM halten Sie Workstations in Büro-, Hybrid- und Remote-Umgebungen sicher, aktuell und zuverlässig am Laufen.

Fernzugriff auf Softwareanwendungen zum Entwerfen und Rendern von 2D/3D-Modellen

  • Rhino 3D
  • Autodesk – AutoCAD, FormIt, Revit Architecture
  • SolidWorks
  • SketchUp
  • V-Ray
  • ArchiCAD
  • BIMx
  • Und mehr!

Von unseren zufriedenen Kunden

Wir haben andere Produkte in Betracht gezogen, aber Splashtop bot eine wettbewerbsfähige Lösung, die eine Verwaltung auf Unternehmensebene und eine Multi-Faktor-Authentifizierung ermöglichte. Splashtop ermöglichte es uns, die leistungsstarken, vorgefertigten Maschinen zu nutzen, die wir im Einsatz hatten, wobei die Benutzer auf ihre regulären Desktops zugreifen konnten.

Alistair Kell – Leiter und Leiter der Informationstechnologie und Prozesse bei BDP

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