Lösungen für sicheren Fernzugriff und Fernunterstützung
Wir unterstützen Einzelpersonen, Teams und Organisationen mit sicheren, zuverlässigen und leistungsstarken Fernzugriffs- und Supportlösungen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Splashtop-Lösungen
Es gibt eine Lösung für jede Rolle, jeden Bedarf und jede Branche. Finden Sie die, die zu Ihnen passt.
Remote-Mitarbeiter
Verbinden Sie sich nahtlos von überall mit Ihrem Büroarbeitsplatz.
IT-Support und Helpdesk
Biete sofortigen Fernsupport für beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Geräte.
Endpunktmanagement und Sicherheit
Automatisiere das Patching, überwache den Gerätezustand und sichere Endpunkte in Echtzeit.
MSPs
Biete deinen Kunden erstklassige Remote-Services und vereinfache gleichzeitig die Verwaltung.
OEM
Integrieren Sie die Fernzugriffs- und Bildschirmspiegelungssoftware von Splashtop in Ihre Lösungen
Schwachstellen- und Patch-Management
Automatisiere Updates für Betriebssysteme und Software von Drittanbietern und minimiere Sicherheitsrisiken effizient.
RDP-/ VPN-Alternative
Ersetze die RDP/VPN-Infrastruktur durch einen sicheren und schnellen Fernzugriff.
VDI/DaaS-Alternative
Leistungsstarker, schnell einsatzbereiter Fernzugriff auf vorhandene Windows-, Mac & Linux-Computer, Server und virtuelle Maschinen.
Lokale Bereitstellung
Selbstgehosteter Fernzugriff und Support, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Fernsupport für IoT
Verwalte IoT-Geräte und löse Probleme nahtlos ohne IT-Teams vor Ort.
Vor-Ort-Unterstützung
Verbinde Experten und Teams vor Ort mit AR-fähiger Fernunterstützung und löse Probleme schneller.
Fernzugriff über RDP/SSH/VNC
Nutze den Splashtop Connector für sichere Verbindungen ohne VPN oder die Installation eines Agenten.
Remote-Arbeit mit Wacom
Die Zusammenarbeit zwischen Splashtop und Wacom ermöglicht die nahtlose Nutzung Ihrer Wacom-Geräte auf jedem Computer.
Fernzugriff auf Computer einer Einrichtung
Fernzugriff für Schüler von jedem Gerät oder Ort aus – zu jeder Zeit.
Antivirus
Schützen Sie Ihre Windows- und Mac-Computer mit der preisgekrönten Anti-Malware-Technologie von Bitdefender.
Bildungswesen
Fernzugriff und Fernsupport, damit Studierende, Dozenten und IT-Mitarbeiter auch außerhalb der Unterrichtszeiten lernen und arbeiten können.
Medien und Unterhaltung
Schneller und sicherer Fernzugriff auf hochleistungsfähige Arbeitsplatzcomputer, damit Sie von überall aus kreativ arbeiten können.
Gesundheitswesen
Helfen Sie mehr Patienten, steigern Sie Ihre Produktivität und arbeiten Sie in jedem Raum mit konformem Fernzugriff.
Einzelhandel
Steigern Sie den Umsatz und die Kundenzufriedenheit an mehreren Standorten mit einer einheitlichen Plattform für Endpunktmanagement und Endbenutzersupport.
Öffentlicher Sektor
Sichere Remote-Arbeit, Support und Zusammenarbeit für staatliche und lokale Behörden.
Architektur und Design
Leistungsstarker Fernzugriff auf spezialisierte, ressourcenintensive Software von überall.
Buchhaltung
Sicherer Fernzugriff auf Kundencomputer oder Zugriff auf Buchhaltungssoftware, um alle steuerlichen Aufgaben zu unterstützen.
Von unseren zufriedenen Kunden
Die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Splashtop sind unübertroffen. Unser IT-Support kann jetzt mehr Zeit für die Benutzer aufwenden.
John Williams, CEO of Mediator
Von unseren zufriedenen Kunden
Wir empfehlen Splashtop aus vielerlei Gründen: die Kosten, der stabile Client, die erzwungene Zwei-Faktor-Authentifizierung und das Benutzermanagement für individuelle Techniker.
Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech
Von unseren zufriedenen Kunden
Die Möglichkeit, unseren Kunden Fernzugriff anbieten zu können, ist ein großes Verkaufsargument. Wir haben aktuell über 20 Kunden, die Splashtop einsetzen, um aus der Ferne auf ihre Systeme zuzugreifen.
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH