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Lösungen für sicheren Fernzugriff und Fernunterstützung

Wir unterstützen Einzelpersonen, Teams und Organisationen mit sicheren, zuverlässigen und leistungsstarken Fernzugriffs- und Supportlösungen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

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Splashtop-Lösungen

Es gibt eine Lösung für jede Rolle, jeden Bedarf und jede Branche. Finden Sie die, die zu Ihnen passt.

Remote-Mitarbeiter

Verbinden Sie sich nahtlos von überall mit Ihrem Büroarbeitsplatz.

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IT-Support und Helpdesk

Biete sofortigen Fernsupport für beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Geräte.

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Endpunktmanagement und Sicherheit

Automatisiere das Patching, überwache den Gerätezustand und sichere Endpunkte in Echtzeit.

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MSPs

Biete deinen Kunden erstklassige Remote-Services und vereinfache gleichzeitig die Verwaltung.

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OEM

Integrieren Sie die Fernzugriffs- und Bildschirmspiegelungssoftware von Splashtop in Ihre Lösungen

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Schwachstellen- und Patch-Management

Automatisiere Updates für Betriebssysteme und Software von Drittanbietern und minimiere Sicherheitsrisiken effizient.

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RDP-/ VPN-Alternative

Ersetze die RDP/VPN-Infrastruktur durch einen sicheren und schnellen Fernzugriff.

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VDI/DaaS-Alternative

Leistungsstarker, schnell einsatzbereiter Fernzugriff auf vorhandene Windows-, Mac & Linux-Computer, Server und virtuelle Maschinen.

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Lokale Bereitstellung

Selbstgehosteter Fernzugriff und Support, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

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Fernsupport für IoT

Verwalte IoT-Geräte und löse Probleme nahtlos ohne IT-Teams vor Ort.

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Vor-Ort-Unterstützung

Verbinde Experten und Teams vor Ort mit AR-fähiger Fernunterstützung und löse Probleme schneller.

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Fernzugriff über RDP/SSH/VNC

Nutze den Splashtop Connector für sichere Verbindungen ohne VPN oder die Installation eines Agenten.

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Remote-Arbeit mit Wacom

Die Zusammenarbeit zwischen Splashtop und Wacom ermöglicht die nahtlose Nutzung Ihrer Wacom-Geräte auf jedem Computer.

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Fernzugriff auf Computer einer Einrichtung

Fernzugriff für Schüler von jedem Gerät oder Ort aus – zu jeder Zeit.

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Antivirus

Schützen Sie Ihre Windows- und Mac-Computer mit der preisgekrönten Anti-Malware-Technologie von Bitdefender.

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Bildungswesen

Fernzugriff und Fernsupport, damit Studierende, Dozenten und IT-Mitarbeiter auch außerhalb der Unterrichtszeiten lernen und arbeiten können.

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Medien und Unterhaltung

Schneller und sicherer Fernzugriff auf hochleistungsfähige Arbeitsplatzcomputer, damit Sie von überall aus kreativ arbeiten können.

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Gesundheitswesen

Helfen Sie mehr Patienten, steigern Sie Ihre Produktivität und arbeiten Sie in jedem Raum mit konformem Fernzugriff.

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Einzelhandel

Steigern Sie den Umsatz und die Kundenzufriedenheit an mehreren Standorten mit einer einheitlichen Plattform für Endpunktmanagement und Endbenutzersupport.

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Öffentlicher Sektor

Sichere Remote-Arbeit, Support und Zusammenarbeit für staatliche und lokale Behörden.

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Architektur und Design

Leistungsstarker Fernzugriff auf spezialisierte, ressourcenintensive Software von überall.

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Buchhaltung

Sicherer Fernzugriff auf Kundencomputer oder Zugriff auf Buchhaltungssoftware, um alle steuerlichen Aufgaben zu unterstützen.

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Von unseren zufriedenen Kunden

Die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Splashtop sind unübertroffen. Unser IT-Support kann jetzt mehr Zeit für die Benutzer aufwenden.

John Williams, CEO of Mediator

Von unseren zufriedenen Kunden

Wir empfehlen Splashtop aus vielerlei Gründen: die Kosten, der stabile Client, die erzwungene Zwei-Faktor-Authentifizierung und das Benutzermanagement für individuelle Techniker.

Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech

Virginia Tech Logo

Von unseren zufriedenen Kunden

Die Möglichkeit, unseren Kunden Fernzugriff anbieten zu können, ist ein großes Verkaufsargument. Wir haben aktuell über 20 Kunden, die Splashtop einsetzen, um aus der Ferne auf ihre Systeme zuzugreifen.

Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH

Sind Sie bereit, loszulegen?

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