Häufig gestellte Fragen (FAQ) und technischer Support

Splashtop Technische Unterstützung
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Unser Ziel ist es, Ihnen das beste Remote-Desktop-Erlebnis zu bieten
Wir arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass wir die zuverlässigste Fernzugriffsinfrastruktur haben. Unsere erfahrenen Ingenieure stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Hilfe brauchen.
Reaktionsschnelle technische Unterstützung
Unser Team mit Sitz in den USA (mit Unterstützung weltweit außerhalb der US-Arbeitszeiten) ist bereit, Sie zu unterstützen, falls ein Problem auftritt. Keine versteckten Telefonnummern, keine automatisierten Agenten und keine langen Wartezeiten. Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihr Problem so schnell wie möglich zu unterstützen. Andere Fernzugriffsfirmen sind berüchtigt für lange Wartezeiten und unzugängliche Agenten. Bei Splashtop ist unser hilfsbereites Support-Team leicht per Telefon, E-Mail und über Fragen auf unserer Support-Website erreichbar. Wir erwarten nicht, dass Sie Probleme mit Splashtop finden, aber wenn doch, sind wir bereit zu helfen.
Zuverlässiger Fernzugriff
Wenn Sie von unterwegs aus arbeiten, benötigen Sie eine Fernzugriffslösung, die zuverlässig ist. Vielleicht müssen Sie sich in Ihren Arbeitscomputer einloggen, um einen Bericht fertigzustellen, oder Sie müssen einen Kunden, bei dem Probleme auftreten, schnell unterstützen. Zeit ist wertvoll, und eine leistungsstarke Fernzugriffsanwendung ist das A und O. Unsere Plattform wurde unter diesem Gesichtspunkt entwickelt. Sie erhalten schnelle Verbindungen in Echtzeit, wenn Sie per Fernzugriff auf ein Gerät zugreifen, sodass Ihre Fernzugriffssitzungen stets problemlos verlaufen.