Aufzeichnung von Videositzungen mit Splashtop Remote-Desktop
Zeichnen Sie Ihre Remote-Desktop-Sitzung mit nur einem Klick auf
Mühelos Videos für Demos, Schulungen und Audits erstellen
Splashtop macht es einfach, Ihre Remote-Desktop-Sitzung direkt auf Ihrem lokalen Computer aufzuzeichnen und zu speichern. Sie müssen sich nicht mit Bildschirmaufzeichnungssoftware befassen.
Sie können Fernunterstützungssitzungen aufzeichnen, um Endbenutzern zu zeigen, wie sie eine Aufgabe ausführen, oder anderen IT-Technikern beizubringen, wie sie bestimmte Probleme beheben können. Eine Aufzeichnung ist auch für Protokollierungs- und Auditzwecke nützlich.
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Für Einzelpersonen und Teams
Remote Access Pro
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen