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Woman on video call, with a computer screen displaying Splashtop's video recording session feature

Aufzeichnung von Videositzungen mit Splashtop Remote-Desktop

Zeichnen Sie Ihre Remote-Desktop-Sitzung mit nur einem Klick auf

Mühelos Videos für Demos, Schulungen und Audits erstellen

Splashtop macht es einfach, Ihre Remote-Desktop-Sitzung direkt auf Ihrem lokalen Computer aufzuzeichnen und zu speichern. Sie müssen sich nicht mit Bildschirmaufzeichnungssoftware befassen.

Sie können Fernunterstützungssitzungen aufzeichnen, um Endbenutzern zu zeigen, wie sie eine Aufgabe ausführen, oder anderen IT-Technikern beizubringen, wie sie bestimmte Probleme beheben können. Eine Aufzeichnung ist auch für Protokollierungs- und Auditzwecke nützlich.

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Für Einzelpersonen und Teams

Remote Access Pro

Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten

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Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.

Splashtop Remote Support

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Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.

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Support-Artikel – Sitzungsaufzeichnung →

Support-Artikel – Sitzungsaufzeichnung für On-Prem →