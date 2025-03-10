Fernzugriffssicherheit von Splashtop
Garantierte Sicherheit und Privatsphäre zu jeder Zeit
Ihre Computer, Ihr Netzwerk und Ihre Daten sind sicher
Splashtop hat sich seit 2006 dem Angebot von sicheren Fernzugriffslösungen verschrieben. Heute versorgen wir über 200K Unternehmen und 30 Millionen Endnutzer auf der ganzen Welt, darunter große Banken, Strafverfolgungsbehörden, Regierungsbehörden, lokale Regierungen und staatliche Auftragnehmer.
Mit der Fernzugriffssoftware von Splashtop können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Daten sicher sind.
Standards und ComplianceMehr erfahren
Die Fernzugriffs- und Supportlösungen von Splashtop sind sorgfältig darauf ausgelegt, eine breite Palette von Industrie- und Regierungsstandards sowie -vorschriften zu erfüllen und zu unterstützen.Wir halten uns vollständig an ISO/IEC 27001, SOC 2, DSGVO und CCPA und stellen so die Einhaltung strenger Datenschutzrichtlinien sicher.Darüber hinaus unterstützt Splashtop die Anforderungen von HIPAA, PCI und FERPA.
Erweiterte SicherheitsfunktionenMehr erfahren
Splashtop-Lösungen bieten der IT-Abteilung die volle Kontrolle über die Sicherung der Daten und den Benutzern die Flexibilität des sicheren Fernzugriffs von überall aus. Zu den Funktionen gehören Zwei-Faktor-Authentifizierung, Passwortsicherheit auf mehreren Ebenen, leerer Bildschirm, automatische Bildschirmsperre, Sitzungsunterbrechung bei Inaktivität, Benachrichtigung über Fernverbindungen, Protokollierung und vieles mehr.
SicherheitsinfrastrukturMehr erfahren
Unsere Cloud-Infrastruktur wird auf Amazon Web Services (AWS)
und anderen Iaas-Anbietern gehostet, welche eine sichere Netzwerk- und Computerumgebung bereitstellen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Firewalls auf Netzwerk-, Anwendungs- und Instanzebene, Datenverschlüsselung, DDoS-Mitigation usw.
Intrusion PreventionMehr erfahren
Wir verfügen über Angriffserkennungs- und Verteidigungsmechanismen für unsere Produktionsumgebung, die rund um die Uhr laufen. Wir haben beim Aufbau unserer Cloud-Anwendungs-Stacks die Best Practices der Branche übernommen, um Sicherheit zu gewährleisten und die Instanzen zu stärken.
DatenschutzMehr erfahren
Splashtop hat keinen Zugang zu den Computerdaten unserer Benutzer, die während einer Fernsitzung abgerufen werden, und verarbeitet und speichert diese auch nicht. Splashtop überträgt, speichert aber nicht den codierten Bildschirmaufnahme-Stream, der Ende-zu-Ende verschlüsselt ist.
App-SicherheitMehr erfahren
Auf Endgeräten haben wir mehrere Sicherheitsebenen, darunter die obligatorische Geräteauthentifizierung und die optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie einen Sicherheitscode. Alle Fernsitzungen sind mit TLS (einschließlich TLS 1.2) und 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt.
Endpunkt-SicherheitMehr erfahren
Sie können sicherstellen, dass Ihre verwalteten Endpunkte geschützt sind. Lassen Sie sich den Endpunktsicherheitsstatus von Windows-Computern mit Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky und mehr anzeigen.
Single Sign-On-Integration (SSO)Mehr erfahren
Nutzen Sie die Splashtop SSO-Integration, damit Ihre Benutzer ihr Splashtop-Konto mit einer zentralisierten SSO-Benutzer-ID und einem Passwort authentifizieren können. Unterstützung verfügbar für Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite und TrustLogin. SSO ist in Splashtop Enterprise verfügbar.
Warum Sicherheit unsere oberste Priorität ist
Cybersicherheit ist heute die größte Herausforderung für IT-Fachleute und MSPs. Wir nehmen dieses Thema sehr ernst, weshalb wir die Sicherheit seit Beginn zu unserem Hauptanliegen gemacht haben. Wir arbeiten hart, damit unsere Kunden darauf vertrauen können, dass wir ihre Daten und ihre Privatsphäre schützen.
Deshalb investieren wir jedes Jahr Millionen, um unsere Infrastruktur und Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich zu verbessern. Wir überprüfen unsere Produkte ständig, um ihre Integrität zu gewährleisten, und arbeiten mit erstklassigen Sicherheitsunternehmen zusammen, die regelmäßig Audits durchführen. Wir haben auch unseren eigenen Sicherheitsbeirat gegründet, um Splashtop bei der Erreichung seiner strengen Sicherheits- und Compliance-Ziele zu unterstützen.
Sicherheit ist etwas, das nie ‚erledigt’ ist – es ist ein kontinuierliches Bemühen, mit den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen Schritt zu halten. Wir sind es unseren aktuellen und zukünftigen Kunden schuldig, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um die Fernzugriffs- und Fernunterstützungsangebote von Splashtop so sicher wie möglich zu machen.