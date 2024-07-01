Die besten Kunden sind bei Splashtop
Viele Top-Unternehmen und Bildungseinrichtungen vertrauen auf Splashtop als verlässliche Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösung
Von unseren zufriedenen Kunden
Splashtop ermöglicht uns, Hunderte von Kunden aus der Ferne zu unterstützen. Ohne Splashtop hätten wir unseren Kunden weiterhin Besuche abstatten müssen und so unsere Servicekosten nicht senken können.
Darach Meade - Equipment Sales Manager, Munster Business Equipment
Von unseren zufriedenen Kunden
Innerhalb von 48 Stunden nach der Ankündigung, dass die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten könnten, war alles fertig eingerichtet. Alles ist reibungslos verlaufen, wir waren unglaublich erleichtert.
Alistair Kell - Chief Information Officer, BDP