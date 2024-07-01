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Die besten Kunden sind bei Splashtop

Viele Top-Unternehmen und Bildungseinrichtungen vertrauen auf Splashtop als verlässliche Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösung

Erste Schritte

Von unseren zufriedenen Kunden

Splashtop ermöglicht uns, Hunderte von Kunden aus der Ferne zu unterstützen. Ohne Splashtop hätten wir unseren Kunden weiterhin Besuche abstatten müssen und so unsere Servicekosten nicht senken können.

Darach Meade - Equipment Sales Manager, Munster Business Equipment

Munster Business Equipment logo

Von unseren zufriedenen Kunden

Innerhalb von 48 Stunden nach der Ankündigung, dass die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten könnten, war alles fertig eingerichtet. Alles ist reibungslos verlaufen, wir waren unglaublich erleichtert.

Alistair Kell - Chief Information Officer, BDP

BDP logo

Erfahren Sie, wie wir unseren Kunden mit unserer Technologie geholfen haben

Fallstudien lesen
The red Levis logo features the brand name Levis in bold white letters on a red, batwing-shaped background, with a registered trademark symbol in the top right corner.
Red and white logo featuring the letters C&A in the center of an oval shape with a wavy border.
Logo for Peter Pane Burgergrill Bar, with Peter Pane in a bold, cursive font. The letter t is stylized as a flying figure with outstretched arms. BURGERGRILL · BAR is written below in uppercase letters.
Marriot Logo
The CBS logo features a stylized eye symbol to the left of the bold, black letters CBS on a white background.
The image shows the Condé Nast logo with the company name in black, elegant serif capital letters on a light background.
Logo for WKK Westküstenklinikum featuring bold, stylized blue letters WKK above the word Westküstenklinikum in blue text on a white background.
Harvard University logo with a red shield featuring the Latin word VERITAS on three open books, next to the text HARVARD UNIVERSITY in black capital letters.
The RTL logo featuring three bold white letters R, T, and L each in separate colored rectangles: orange, red, and purple, respectively, on a white background.
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
The Securitas logo featuring three red circles in a row above the word Securitas in bold black letters on a white background.
Stanford Medicine logo with a red shield featuring a tree, a book, and a serpent, next to the words Stanford Medicine on a light gray background.
Green rectangular logo with the word BECHTLE in bold, white uppercase letters diagonally across the center.
Green KRONE text logo with a circular abstract shape on the left, featuring three upward points, resembling a stylized crown or plant above a horizontal base. Background is white.
Elektrobit logo featuring a green abstract symbol on the left, resembling two mirrored lowercase es or a stylized EB, next to the word Elektrobit in black text.
Logo of OTH Regensburg. The design features the stylized letters O T H on the left and the word REGENSBURG in uppercase letters on the right, all in black on a white background.
Logo of Software AG featuring a stylized S with gradient blue and purple colors, followed by the word software in lowercase dark blue letters and AG in small uppercase letters.

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