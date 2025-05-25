Splashtop Remote Support
Eine einfach zu bedienende Fernsupport-Lösung, die Support für mehrere Plattformen bietet und eine schnelle Fehlerbehebung und -lösung ermöglicht. Steigern Sie die Effizienz und Kundenzufriedenheit mit schnellen, sicheren und zuverlässigen Verbindungen.
Wählen Sie einen Remote Support Plan, der Ihren Anforderungen entspricht
Remote Support - SOS
Ab
21 €/ Monats-/Gleichzeitige Benutzerlizenz
Jährliche Abrechnung von 244 € oder 369 € pro gleichzeitig arbeitendem Benutzer
- Greifen Sie über einen Sitzungscode auf unbegrenzt viele Computer und Mobilgeräte nach Bedarf zu.
- Fernsteuerung und Support von verwalteten Endgeräten mit oder ohne Anwesenheit eines Endbenutzers.
- Option 1: Erhalten Sie 10 verwaltete Computer pro Benutzerlizenz
- Option 2: 300 verwaltete Computer pro Benutzerlizenz
- Jede Lizenz gewährt Zugriff auf bis zu 1.200 zusätzliche verwaltete Computer. Zum Beispiel für Option 2:
- 1 Lizenz: 300 verwaltete Computer
- 2 Lizenzen: 600 verwaltete Computer
- 3 Lizenzen: 900 verwaltete Computer
- 4+ Lizenzen: 1.200 verwaltete Computer
- Endpunktmanagement-Funktionen als Add-on für Echtzeit-Patching, Überwachung und Fehlerbehebung
- Greifen Sie über einen Sitzungscode auf unbegrenzt viele Computer und Mobilgeräte nach Bedarf zu.
- Fernsteuerung und Support von verwalteten Endgeräten mit oder ohne Anwesenheit eines Endbenutzers.
- Option 1: Erhalten Sie 10 verwaltete Computer pro Benutzerlizenz
- Option 2: 300 verwaltete Computer pro Benutzerlizenz
- Jede Lizenz gewährt Zugriff auf bis zu 1.200 zusätzliche verwaltete Computer. Zum Beispiel für Option 2:
- 1 Lizenz: 300 verwaltete Computer
- 2 Lizenzen: 600 verwaltete Computer
- 3 Lizenzen: 900 verwaltete Computer
- 4+ Lizenzen: 1.200 verwaltete Computer
- Endpunktmanagement-Funktionen als Add-on für Echtzeit-Patching, Überwachung und Fehlerbehebung
Remote Support - Enterprise
Kontaktieren Sie uns für anpassbare Lizenzen und Preise
Für Teams, die alles aus SOS plus benötigen
- Verbesserte Sicherheit durch SSO, detaillierte Zugriffskontrollen, IP-Whitelisting und cloud Aufzeichnung
- Erweiterter IT Support mit Service Desk, uneingeschränktem Android Zugriff und APIs
- Mehr als 1.200 verwaltete Geräte
Für Teams, die alles aus SOS plus benötigen
- Verbesserte Sicherheit durch SSO, detaillierte Zugriffskontrollen, IP-Whitelisting und cloud Aufzeichnung
- Erweiterter IT Support mit Service Desk, uneingeschränktem Android Zugriff und APIs
- Mehr als 1.200 verwaltete Geräte
Autonomous Endpoint Management
Verfügbar mit Fernsupport-Lizenzen.
Effizientes Verwalten, Überwachen und Sichern jedes Endgeräts.
Automatisierte Patch-Verwaltung und Software-Updates für einen optimierten IT-Betrieb.
Gerätezustand in Echtzeit überwachen und so eine proaktive Problemlösung ermöglichen.
Zentrale Kontrolle über mehrere Endpunkte und weniger manuelle Eingriffe.
Verfolgung und Verwaltung des Hardware- und Softwarebestands über alle Endpunkte hinweg, um vollständige Transparenz zu gewährleisten
Flexible und skalierbare Lizenzierung
Passen Sie sich mit flexiblen Lizenzierungsoptionen an die Anforderungen Ihres Unternehmens an. Wählen Sie Fernzugriffslizenzen, um Remote-Angestellten den Zugriff auf ihre eigenen Arbeitscomputer zu ermöglichen, und Fernsupport-Lizenzen für die IT, um Geräte zu unterstützen und zu verwalten.
Sie suchen nach Preisen pro Endpunkt oder nach unseren bisherigen Fernsupport-Produkten (Basic, Plus und Premium)?
Tarifvergleich
Produktfunktionen
|SOS
|Enterprise
|Anzahl unbeaufsichtigter Computer pro Lizenz
Wähle zwischen 10 oder 300 Computern
300
|# Benutzer pro Lizenz
10
10
|Leistungsstark
|Robuste Sicherheit
|Beaufsichtigter Zugriff mit Sitzungscode
|Beaufsichtigte Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
|Sitzung neu starten und erneut verbinden
|Zum Admin aufsteigen
|Benutzerdefiniertes Branding der SOS-App
|PSA-Ticketing und ITSM-Integration
|Mehrere Techniker (bis zu 3) in einer Support-Sitzung
|Chat
|Sprachanruf während der Sitzung
|Dateiübertragung (einschließlich Kopieren und Einfügen und Drag-and-Drop)
|Aufzeichnung der Sitzung
|Multi-zu-Multi-Monitor
|Bildschirm über Weblink freigeben
|Benutzerrollen- und Zugriffsverwaltung
|Benutzer- und Computergruppierung
|Splashtop Antivirus powered by Bitdefender – Add-on
|Fernzugriffslizenzierung für Endbenutzer
|Kostenlose Einblicke in Schwachstellen
|Autonomes Endpunktmanagement-Add-on
|Hintergrundaktionen
|Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie SSO, SIEM-Logging, IP-Whitelisting, Cloud-Sitzungsaufzeichnung und mehr.
|Unbeaufsichtigter Android-Zugang
|Erweiterter Service Desk-Workflow
|Optional: Splashtop Augmented Reality und Splashtop Connector
- Anzahl unbeaufsichtigter Computer pro Lizenz: Wähle zwischen 10 oder 300 Computern
- # Benutzer pro Lizenz : 10
- Leistungsstark
- Robuste Sicherheit
- Beaufsichtigter Zugriff mit Sitzungscode
- Beaufsichtigte Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- Sitzung neu starten und erneut verbinden
- Zum Admin aufsteigen
- Benutzerdefiniertes Branding der SOS-App
- PSA-Ticketing und ITSM-Integration
- Mehrere Techniker (bis zu 3) in einer Support-Sitzung
- Chat
- Sprachanruf während der Sitzung
- Dateiübertragung (einschließlich Kopieren und Einfügen und Drag-and-Drop)
- Aufzeichnung der Sitzung
- Multi-zu-Multi-Monitor
- Bildschirm über Weblink freigeben
- Benutzerrollen- und Zugriffsverwaltung
- Benutzer- und Computergruppierung
- Splashtop Antivirus powered by Bitdefender – Add-on
- Fernzugriffslizenzierung für Endbenutzer
- Kostenlose Einblicke in Schwachstellen
- Autonomes Endpunktmanagement-Add-on
- Hintergrundaktionen
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie SSO, SIEM-Logging, IP-Whitelisting, Cloud-Sitzungsaufzeichnung und mehr.
- Unbeaufsichtigter Android-Zugang
- Erweiterter Service Desk-Workflow
- Optional: Splashtop Augmented Reality und Splashtop Connector
Remote Support Funktionshighlights
Wählen Sie die Registerkarten aus, um die wichtigsten Funktionen der einzelnen Tarife anzuzeigen
Fernsupport SOS umfasst folgende Funktionen:
Fernsteuerung für verwaltete Geräte
Erhalten Sie sofortigen Fernzugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Rechner von jedem beliebigen Gerät aus, mit oder ohne anwesenden Endbenutzer.
On-Demand Support
Bieten Sie Endbenutzern auf Computern und Mobilgeräten schnellen, spontanen Support über einen Sitzungscode, ohne dass ein Agent vorinstalliert werden muss.
Chat
Chatten mit dem Benutzer am entfernten Computer während einer Sitzung oder außerhalb einer Sitzung.
Integration mit Ticketing und ITSM
Integrieren Sie führende PSA-Ticketing- und ITSM-Lösungen, wie Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira und Microsoft Teams.
Erweiterung der Administratorrechte
Erhöhen Sie die Sitzungsberechtigung auf Admin, wenn Sie auf eine Windows-Standardbenutzersitzung zugreifen, um mit der Benutzerkontensteuerung zu interagieren, Operationen auf Admin-Ebene durchzuführen und den Neustart und die erneute Verbindung zu unterstützen.
Mehrere Techniker in einer Supportsitzung
Bis zu drei Techniker können sich in derselben Support-Sitzung verbinden und zusammenarbeiten (erfordert ein Abonnement mit mehreren Lizenzen).
Sprachanruf
Gestalten Sie Ihre Support-Sitzungen effizienter mit dem In-Session-Sprachanruf, der Nutzern eine zusätzliche Möglichkeit bietet, während Fernsupport-Sitzungen zu kommunizieren.
Kostenlose Einblicke in Schwachstellen
Erhalten Sie Einblick in CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures) und KEVs (Known Exploited Vulnerabilities) und erhalten Sie KI-gestützte Erkenntnisse, die Ihnen dabei helfen, Schwachstellen für die Behebung zu priorisieren.
Hintergrundaktionen
Greife auf Systemtools wie Task-Manager, Registrierungseditor, Geräte-Manager, Service-Manager und Remote-Befehl zu, ohne den Endbenutzer zu unterbrechen.
Autonomes Endpunktmanagement (Add-on)
Überwachen, verwalten und aktualisieren Sie Geräte effizient mit Echtzeit-Patch-Management, Softwareverteilung, Dashboard-Einblicken, Richtlinien und mehr – alles von der Splashtop-Konsole aus. Mehr erfahren
Enterprise Fernsupport umfasst alle Funktionen von SOS sowie:
Erweiterte Sicherheitsfunktionen
Mit Funktionen wie 2FA, Endpunkt-MFA, Sitzungsprotokollierung und E2E-Verschlüsselung haben Ihre IT-Teams die volle Kontrolle über den sicheren Fernzugriff.
Unbeaufsichtigter Zugriff auf Android-Geräte
Android-Geräte können Sie aus der Ferne von Ihrem PC (Windows oder Mac), iOS- oder Android-Gerät aus unterstützen und steuern, auch ohne Anwesenheit eines Endbenutzers. Sie können Android-Telefone und -Tablets von Ihrem Computer aus fernsteuern, um Ihre IT- und Supportaufgaben problemlos zu erledigen.
Erweiterter Service-Desk-Workflow
Bieten Sie verbesserten On-Demand-Support: Gruppierung von Technikern, Verwaltung von Servicekanälen und Einladungslinks, Supportanfragen über SOS Call und Webformular-Widgets, Sitzungsweiterleitung und mehr
Augmented Reality (Add-on)
Verbinden Sie sich mit externen Standorten und beheben Sie Probleme live mithilfe von Kamerafreigabe und AR-Anmerkungen. Diese Funktion lässt sich mit dem Splashtop Enterprise Augmented Reality Add-On hinzufügen.
Splashtop Connector (Add-on)
Sichere Überbrückung RDP, VNC- und SSH-Verbindungen zu Computern und Servern ohne VPN oder Installation eines Fernzugriff-Agenten. Fügen Sie den Splashtop Connector zu Ihrem Splashtop Enterprise-Abonnement hinzu.
Die am besten bewertete Fernwartungssoftware-Lösung
IT-Teams und Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass wir sicheren, schnellen und zuverlässigen Support bieten, der die Produktivität, Effizienz und Nutzerzufriedenheit steigert.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Eine unglaubliche Erleichterung
„Jeder Organisation, die auf der Suche nach einer einfach zu administrierenden Remote-Desktop-Lösung ist, etwa, um einen Fernzugriff für Mitarbeiter oder eine Remote IT-Unterstützung zu nutzen, würde ich Splashtop empfehlen.“
Verifizierter Bewerter
Administrator in Informationstechnologie – Regierung
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Einfach die beste Wahl
„Von allen Fernwartungssoftwares, die ich verwendet habe, ist diese am einfachsten und zuverlässigsten zu bedienen. Wir können problemlos auf die Computer zugreifen und alle erforderlichen Arbeiten durchführen und auch alle von den Kunden verwendeten Geräte unterstützen, einschließlich Windows, Mac OS und Linux.“
Verifizierter Bewerter
Direktor für Informationstechnologie – Unternehmen in der Unterhaltungsbranche
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Zuverlässiges und schnelles Tool zur Unterstützung von Kunden
Der unbeaufsichtigte Zugriff ist schnell und einfach genug für Endbenutzer, die wenig bis gar keine Erfahrung mit Computern haben. Wenn die Software verbunden wurde, ist sie einfach und dennoch robust genug, um alle erforderlichen Funktionen auszuführen. Sie ist zu einem Rettungsanker für unser Unternehmen geworden und ist ständig in Verwendung.
Treldon H.
Produktsupport-Manager, Kleinunternehmen
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Das beste Produkt, das ich für Fernsupport verwendet habe
„Ich verwende Splashtop Remote Support jetzt seit fast zehn Jahren. Es wurden durchgehend Verbesserungen vorgenommen, die zeigen, dass der Anbieter die Bedürfnisse von KMUs und Serviceanbietern versteht. Die Implementierung verlief problemlos.“
David M.
Direktor für Informationstechnologie, Mittelstand (51-1.000 Mitarbeitende)
Von unseren zufriedenen Kund*innen
„Ich habe angefangen, Splashtop zu verwenden und war von der Qualität des Produkts und der Verbindungen begeistert. Es war nur logisch, mein viel teureres TeamViewer-Abonnement gegen Splashtop auszutauschen. Es bietet alles, was ich brauche, und schont den Geldbeutel. Einige meiner Kollegen nutzen Splashtop schon seit Jahren und sind ebenfalls begeistert.“
Todd Lincoln
Auftraggeber, TML Consulting
Von unseren zufriedenen Kund*innen
„Splashtop ist sowohl für Supportmitarbeiter als auch für unterstützte Benutzer einfach. Einfach zu installieren, intuitive Benutzeroberfläche. Meiner Erfahrung nach ist die Bildschirmdarstellung im Vergleich zu AnyDesk und TeamViewer superschnell.“
Alan Adler
Inhaber, Standout Designs
Von unseren zufriedenen Kund*innen
„Splashtop bietet alles, was wir von einer On-Demand-Support-Anwendung erwarten. Es ist für unsere Kunden einfach zu bedienen und der Preis ist unschlagbar. Sehr empfehlenswert!“
Colin Pearce
Gründer, Inderly
Von unseren zufriedenen Kund*innen
„Nachdem ich andere Produkte (LogMeIn, TeamViewer usw.) verwendet hatte, habe ich festgestellt, dass Splashtop am schnellsten und zuverlässigsten ist. Die Personen, die Support erhalten, sind auch der Meinung, dass die Support-Software eine der benutzerfreundlichsten Lösungen ist, die sie kennen. Sie funktioniert einfach einwandfrei.“
Michael Tott
Fore Computers
Von unseren zufriedenen Kund*innen
„Ich muss sagen, ich bin extrem beeindruckt vom Produktangebot von Splashtop. Sie bieten bei Weitem das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Fernunterstützungs- bzw. Fernzugriffssoftware. Besonders angetan bin ich von der einfachen Anwendung und der Zuverlässigkeit, meinen Kunden geht es ähnlich. Ein hervorragendes Produkt.“
Steven Levin
Imagine Networks
Von unseren zufriedenen Kund*innen
„Ich verwende TeamViewer und LogMeIn seit Jahren für den Fernsupport. Dann kam Splashtop und es ist schneller und günstiger. Einfache Benutzeroberfläche, sehr effizient und HERVORRAGENDER KUNDENSERVICE!“
Nick Kapinakis
Integrated intellinet Quality Systems
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke, und PEER INSIGHTS ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte von Gartner Peer Insights bestehen aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen basieren, und sollten weder als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden, noch stellen sie die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in diesen Inhalten dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien bezüglich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
Erweiterter Datenschutz und Sicherheit
Sicherheit auf höchstem Niveau. Maximale Sorgenfreiheit.
Sichere InfrastrukturMehr erfahren
Sicheres Cloud- und On-Prem-Hosting mit Intrusion Detection rund um die Uhr und SOC 2 & 3 Zertifizierungen bedeutet, dass Ihre Computer, Nutzer und Daten geschützt bleiben.
Erweiterte SicherheitsfunktionenMehr erfahren
Mit Funktionen wie 2FA, Endpunkt-MFA, Sitzungsprotokollierung und E2E-Verschlüsselung haben Ihre IT-Teams die volle Kontrolle über den sicheren Fernzugriff.
Standards und ComplianceMehr erfahren
Ein ständiger Fokus auf die Einhaltung der höchsten Datenschutz- und Sicherheitsstandards (wie ISO/IEC 27001, SOC2 und DSGVO) gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie geschützt sind und die Vorschriften einhalten.