Splashtop Remote Support

Der unbeaufsichtigte Zugriff ist schnell und einfach genug für Endbenutzer, die wenig bis gar keine Erfahrung mit Computern haben. Wenn die Software verbunden wurde, ist sie einfach und dennoch robust genug, um alle erforderlichen Funktionen auszuführen. Sie ist zu einem Rettungsanker für unser Unternehmen geworden und ist ständig in Verwendung.