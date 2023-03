Splashtop Remote Support

Eine einzige Lösung für Ihre vielfältige Palette an Endpunkten. Remote Support auf und Remote Access von all Ihren Windows-Workstations, Windows-Servern sowie Mac- und Linux-Endpunkten (die Fernsteuerung von Android- und Chromebook-Geräten wird in einigen Tarifen unterstützt). Stellen Sie von jedem Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät aus eine Verbindung her. Sie können auch auf virtuelle Maschinen und Virtual Desktop Infrastructures (VDI) auf VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure und andere zugreifen – über dieselbe Anwendung.