Sicherer Fernzugriff für Regierungsbehörden mit Splashtop
Sichere Lösungen für Telearbeit, Support und Zusammenarbeit für staatliche, lokale und bundesstaatliche Behörden
Flexible Lösungen für Fernarbeit, Fernunterstützung und Zusammenarbeit
Fernzugriffslösungen ermöglichen es staatlichen und lokalen Behörden, einen sicheren, produktiven, flexiblen Arbeitsplatz zu schaffen, indem sie Mitarbeitern jederzeit und überall Zugriff bieten. Mit Splashtop können Sie die Kontrolle über einen Remote-Computer übernehmen und mit jedem Gerät auf Anwendungen für ERP, Planung, Budgetierung, Buchhaltung und mehr zugreifen.
Fernzugriffslösungen von Splashtop aufgrund der hohen Sicherheit und Leistung bevorzugtes Tool für staatliche Institutionen
Hauptvorteile
Umfassende Sicherheitsfunktionen
Alle Fernsitzungen sind durch Sicherheitsfunktionen und bewährte Methoden geschützt. Zu diesen Funktionen gehören TLS- und 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Geräteauthentifizierung und zweistufige Überprüfung. Verbindungen, Dateiübertragungen und Verwaltungsereignisse werden ebenfalls protokolliert. Erfahren Sie mehr über SOC2-, GDPR- und HIPAA-Konformität.
Benutzerfreundlich
Mit Splashtop können Sie auf eine zentrale Technikerkonsole zugreifen, um Masseneinsätze zu implementieren und Benutzer, Gruppen, Geräte und Zugriffsberechtigungen zu verwalten. Splashtop AEM bietet Endpunktüberwachung, Patching und Automatisierung und unterstützt IT-Teams bei der Wartung von Agenturgeräten mit weniger manuellem Aufwand. Es ist einfach zu installieren, zu verwenden und zu skalieren.
Leistungsstarke Funktionen
Erleben Sie schnelle Verbindungen in HD-Qualität und in Echtzeit. Sie können mehrere gleichzeitige Sitzungen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und überlegenen Funktionen haben. Dazu gehören Single Sign-On-Integration (SSO), granulare Rechtesteuerung, gruppenbasierte Zugriffsberechtigungen, zeitgesteuerter Zugriff und mehr.
Geräteübergreifend zugänglich
Fernzugriff auf Ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer von Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chrome-Browsern aus. Sie können auch auf virtuelle Maschinen und Virtual Desktop Infrastructures (VDI) auf VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure und andere zugreifen – über dieselbe Anwendung.
Jetzt anmeldenAlle Produkte entdecken
Für Einzelpersonen und Teams
Splashtop Remote Access
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen
Für IT-Teams zur Verwaltung und Unterstützung von Endgeräten
Splashtop AEM
Zentralisiertes Endpunktmanagement zur Überwachung, zum Patchen und zur Wartung von Geräten in großem Umfang.
Von unseren zufriedenen Kunden
Splashtop erfüllte unsere beiden obersten Prioritäten – Sicherheit und Budget. Erstens mussten wir sehr vorsichtig mit sensiblen Informationen von Jugendlichen umgehen, daher hatte Sicherheit für uns oberste Priorität. Dann mussten wir unsere Rechenschaftspflicht gegenüber dem Landkreis und den ansässigen Steuerzahlern berücksichtigen, um bei unseren Technologiekäufen sehr kostenbewusst zu sein. Auch unsere Nutzer lieben es. Sie schwärmen davon, wie gut es funktioniert!
Velta Moisio, IT-Direktorin am Lake County Juvenile Court
Splashtop On-Prem