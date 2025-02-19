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US capitol business front view during night time

Sicherer Fernzugriff für Regierungsbehörden mit Splashtop

Sichere Lösungen für Telearbeit, Support und Zusammenarbeit für staatliche, lokale und bundesstaatliche Behörden

Erste Schritte

Flexible Lösungen für Fernarbeit, Fernunterstützung und Zusammenarbeit

Fernzugriffslösungen ermöglichen es staatlichen und lokalen Behörden, einen sicheren, produktiven, flexiblen Arbeitsplatz zu schaffen, indem sie Mitarbeitern jederzeit und überall Zugriff bieten. Mit Splashtop können Sie die Kontrolle über einen Remote-Computer übernehmen und mit jedem Gerät auf Anwendungen für ERP, Planung, Budgetierung, Buchhaltung und mehr zugreifen. 

Fernzugriffslösungen von Splashtop aufgrund der hohen Sicherheit und Leistung bevorzugtes Tool für staatliche Institutionen

DLIFLC logo
Oregon City logo
Ohio Auditor logo
Seal of the Housing Authority of the City of Los Angeles featuring a stylized house with four people inside, surrounded by a blue ring with stars, and text reading “Organized 1938” at the bottom.
Lake County Juvenile Court Logo
City of Milwaukee Logo
United States Courts logo
CDC Centers for Disease Control and Prevention Logo
U.S. Immigration and Customs Enforcement logo
United States Department of State logo

Hauptvorteile

Umfassende Sicherheitsfunktionen

Alle Fernsitzungen sind durch Sicherheitsfunktionen und bewährte Methoden geschützt. Zu diesen Funktionen gehören TLS- und 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Geräteauthentifizierung und zweistufige Überprüfung. Verbindungen, Dateiübertragungen und Verwaltungsereignisse werden ebenfalls protokolliert. Erfahren Sie mehr über SOC2-, GDPR- und HIPAA-Konformität.

Benutzerfreundlich

Mit Splashtop können Sie auf eine zentrale Technikerkonsole zugreifen, um Masseneinsätze zu implementieren und Benutzer, Gruppen, Geräte und Zugriffsberechtigungen zu verwalten. Splashtop AEM bietet Endpunktüberwachung, Patching und Automatisierung und unterstützt IT-Teams bei der Wartung von Agenturgeräten mit weniger manuellem Aufwand. Es ist einfach zu installieren, zu verwenden und zu skalieren.

Leistungsstarke Funktionen

Erleben Sie schnelle Verbindungen in HD-Qualität und in Echtzeit. Sie können mehrere gleichzeitige Sitzungen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und überlegenen Funktionen haben. Dazu gehören Single Sign-On-Integration (SSO), granulare Rechtesteuerung, gruppenbasierte Zugriffsberechtigungen, zeitgesteuerter Zugriff und mehr.

Geräteübergreifend zugänglich

Fernzugriff auf Ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer von Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chrome-Browsern aus. Sie können auch auf virtuelle Maschinen und Virtual Desktop Infrastructures (VDI) auf VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure und andere zugreifen – über dieselbe Anwendung. 

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Für Einzelpersonen und Teams

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Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten

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Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.

Splashtop Remote Support

Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport

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Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.

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Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen

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Für besondere Compliance-Anforderungen

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Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen

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Für IT-Teams zur Verwaltung und Unterstützung von Endgeräten

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Zentralisiertes Endpunktmanagement zur Überwachung, zum Patchen und zur Wartung von Geräten in großem Umfang.

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Von unseren zufriedenen Kunden

Splashtop erfüllte unsere beiden obersten Prioritäten – Sicherheit und Budget. Erstens mussten wir sehr vorsichtig mit sensiblen Informationen von Jugendlichen umgehen, daher hatte Sicherheit für uns oberste Priorität. Dann mussten wir unsere Rechenschaftspflicht gegenüber dem Landkreis und den ansässigen Steuerzahlern berücksichtigen, um bei unseren Technologiekäufen sehr kostenbewusst zu sein. Auch unsere Nutzer lieben es. Sie schwärmen davon, wie gut es funktioniert!

Velta Moisio, IT-Direktorin am Lake County Juvenile Court

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Entscheiden Sie sich für eine On-Premise-Bereitstellung als Alternative zu FedRAMP- oder StateRAMP-konformen Cloud-Lösungen

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