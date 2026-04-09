Preise für Fernzugriff und Fernsupport

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Entwickelt für Einzelbenutzer. Erlebe die grundlegenden Funktionen von Fernzugriff, einschließlich:

  • Zugriff von jedem Gerät aus
  • Einfache Einrichtung

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Pro

7,50 €/ Monat/Benutzer

Jährliche Abrechnung mit 90 € pro Benutzer

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Für Einzelpersonen und kleine Teams, die Produktivität bei der Remote-Arbeit benötigen

Alle Funktionen von Solo plus

  • Multi-Monitor-Support
  • Benutzerrollen- und Zugriffsmanagement
  • Chat- und Sitzungsaufzeichnung
  • Mehrere Benutzer (bis zu 3) an einem Computer

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Beste Preis-Leistung

Performance

11,25 €/ Monat/Benutzer

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Das ultimative Remote-Arbeitserlebnis

Alle Funktionen von Pro plus

  • 4:4:4-Farbgenauigkeit
  • 240-FPS-Fähigkeit
  • High-Fidelity-Audio
  • Remote-Stylus und Wacom Bridge
  • USB-Passthrough und mehr

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Enterprise

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Für erweiterte Sicherheit, Verwaltbarkeit und Zugriffskontrolle

Alles in Performance plus

  • SSO-Integration
  • Granulare Zugriffskontrollen, geplanter Zugriff, SIEM-Protokollierung
  • Unbeaufsichtigter Android/IoT-Zugriff
  • APIs, IP-Whitelist, Cloud-Aufzeichnung, Connector und mehr

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Remote Support - SOS

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Jährliche Abrechnung von 244 € oder 369 € pro gleichzeitig arbeitendem Benutzer

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  • Greifen Sie über einen Sitzungscode auf unbegrenzt viele Computer und Mobilgeräte nach Bedarf zu.
  • Fernsteuerung und Support von verwalteten Endgeräten mit oder ohne Anwesenheit eines Endbenutzers.
    • Option 1: Erhalten Sie 10 verwaltete Computer pro Benutzerlizenz
    • Option 2: 300 verwaltete Computer pro Benutzerlizenz
    • Jede Lizenz gewährt Zugriff auf bis zu 1.200 zusätzliche verwaltete Computer. Zum Beispiel für Option 2:
      • 1 Lizenz: 300 verwaltete Computer
      • 2 Lizenzen: 600 verwaltete Computer
      • 3 Lizenzen: 900 verwaltete Computer
      • 4+ Lizenzen: 1.200 verwaltete Computer
  • Endpunktmanagement-Funktionen als Add-on für Echtzeit-Patching, Überwachung und Fehlerbehebung
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Remote Support - Enterprise

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Für Teams, die alles aus SOS plus benötigen

  • Verbesserte Sicherheit durch SSO, detaillierte Zugriffskontrollen, IP-Whitelisting und cloud Aufzeichnung
  • Erweiterter IT Support mit Service Desk, uneingeschränktem Android Zugriff und APIs
  • Mehr als 1.200 verwaltete Geräte

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Autonomous Endpoint Management

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  • Automatisiere Patching und Software-Updates für einen optimierten IT-Betrieb
  • Überwache den Gerätezustand in Echtzeit für eine proaktive Problemlösung
  • Erhalte zentrale Kontrolle über mehrere Endpunkte mit minimalen manuellen Eingriffen
  • Auch als Add-on mit SOS und Enterprise-Fernsupport-Lizenzen verfügbar
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Splashtop Antivirus powered by Bitdefender – Add-on

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  • Schutz vor Viren, Malware und Ransomware
  • Nahtlose Bereitstellung von Virenschutz und Verwaltung von benutzerdefinierten Richtlinien innerhalb von Splashtop
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Bitdefender GravityZone EDR

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  • Erkenne, analysiere und reagiere in Echtzeit auf komplexe Cyberbedrohungen mit fortschrittlicher Endpunkterkennung und -reaktion
  • Verbessere die Sichtbarkeit von Endpunkten, Netzwerken und Cloud-Umgebungen für umfassenden Schutz
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Foxpass WLAN-Sicherheit

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  • Flexible und robuste Bereitstellung, sowohl mit Passwort als auch mit passwortloser Authentifizierung
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Secure Workspace

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  • Unified Secure Access Platform mit SSE- und SASE-Services
  • Sicherer Zugriff von Drittanbietern mit Just-in-Time-Zugriff, Sitzungsaufzeichnung, Live-Überwachung und mehr
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Classroom Cloud

29,99 $/ Lehrer / Jahrgang

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Software zur Bildschirmfreigabe mit Zeichen-/Anmerkungsfunktion für Lehrer und Dozenten, um das gesamte Klassenzimmer einzubinden.

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Mirroring360 Pro

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Spiegel einen mobilen oder Desktop-Bildschirm ohne Kabel auf deinen PC oder Mac.

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Enterprise für Bildung

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Verbessern Sie die Erfahrung im Fern- und Präsenzunterricht mit Lösungen für Schüler/Studenten, Lehrer und IT

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      Die am besten bewertete Softwarelösung für Fernzugriff und -Support

      Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


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