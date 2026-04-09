Preise für Fernzugriff und Fernsupport

Splashtop-Pläne und Preise
Sichere, leistungsstarke und preisgünstige Lösungen ab 5,50 € pro Monat.
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Remote Access Solo
5,50 €
1 €
Pro Monat. Im ersten Jahr zu 12 € abgerechnet und verlängert sich um 66 €
Entwickelt für Einzelbenutzer. Erlebe die grundlegenden Funktionen von Fernzugriff, einschließlich:
- Zugriff von jedem Gerät aus
- Einfache Einrichtung
Entwickelt für Einzelbenutzer. Erlebe die grundlegenden Funktionen von Fernzugriff, einschließlich:
- Zugriff von jedem Gerät aus
- Einfache Einrichtung
- Leistungsstark
- Zuverlässige Sicherheit
Pro
7,50 €/ Monat/Benutzer
Jährliche Abrechnung mit 90 € pro Benutzer
Für Einzelpersonen und kleine Teams, die Produktivität bei der Remote-Arbeit benötigen
Alle Funktionen von Solo plus
- Multi-Monitor-Support
- Benutzerrollen- und Zugriffsmanagement
- Chat- und Sitzungsaufzeichnung
- Mehrere Benutzer (bis zu 3) an einem Computer
Für Einzelpersonen und kleine Teams, die Produktivität bei der Remote-Arbeit benötigen
Alle Funktionen von Solo plus
- Multi-Monitor-Support
- Benutzerrollen- und Zugriffsmanagement
- Chat- und Sitzungsaufzeichnung
- Mehrere Benutzer (bis zu 3) an einem Computer
Performance
11,25 €/ Monat/Benutzer
Jährliche Abrechnung mit 135 € pro Benutzer
Das ultimative Remote-Arbeitserlebnis
Alle Funktionen von Pro plus
- 4:4:4-Farbgenauigkeit
- 240-FPS-Fähigkeit
- High-Fidelity-Audio
- Remote-Stylus und Wacom Bridge
- USB-Passthrough und mehr
Das ultimative Remote-Arbeitserlebnis
Alle Funktionen von Pro plus
- 4:4:4-Farbgenauigkeit
- 240-FPS-Fähigkeit
- High-Fidelity-Audio
- Remote-Stylus und Wacom Bridge
- USB-Passthrough und mehr
Enterprise
Kontaktieren Sie uns für anpassbare Lizenzen und Preise
Für erweiterte Sicherheit, Verwaltbarkeit und Zugriffskontrolle
Alles in Performance plus
- SSO-Integration
- Granulare Zugriffskontrollen, geplanter Zugriff, SIEM-Protokollierung
- Unbeaufsichtigter Android/IoT-Zugriff
- APIs, IP-Whitelist, Cloud-Aufzeichnung, Connector und mehr
Für erweiterte Sicherheit, Verwaltbarkeit und Zugriffskontrolle
Alles in Performance plus
- SSO-Integration
- Granulare Zugriffskontrollen, geplanter Zugriff, SIEM-Protokollierung
- Unbeaufsichtigter Android/IoT-Zugriff
- APIs, IP-Whitelist, Cloud-Aufzeichnung, Connector und mehr
Remote Support - SOS
Ab
21 €/ Monats-/Gleichzeitige Benutzerlizenz
Jährliche Abrechnung von 244 € oder 369 € pro gleichzeitig arbeitendem Benutzer
- Greifen Sie über einen Sitzungscode auf unbegrenzt viele Computer und Mobilgeräte nach Bedarf zu.
- Fernsteuerung und Support von verwalteten Endgeräten mit oder ohne Anwesenheit eines Endbenutzers.
- Option 1: Erhalten Sie 10 verwaltete Computer pro Benutzerlizenz
- Option 2: 300 verwaltete Computer pro Benutzerlizenz
- Jede Lizenz gewährt Zugriff auf bis zu 1.200 zusätzliche verwaltete Computer. Zum Beispiel für Option 2:
- 1 Lizenz: 300 verwaltete Computer
- 2 Lizenzen: 600 verwaltete Computer
- 3 Lizenzen: 900 verwaltete Computer
- 4+ Lizenzen: 1.200 verwaltete Computer
- Endpunktmanagement-Funktionen als Add-on für Echtzeit-Patching, Überwachung und Fehlerbehebung
- Greifen Sie über einen Sitzungscode auf unbegrenzt viele Computer und Mobilgeräte nach Bedarf zu.
- Fernsteuerung und Support von verwalteten Endgeräten mit oder ohne Anwesenheit eines Endbenutzers.
- Option 1: Erhalten Sie 10 verwaltete Computer pro Benutzerlizenz
- Option 2: 300 verwaltete Computer pro Benutzerlizenz
- Jede Lizenz gewährt Zugriff auf bis zu 1.200 zusätzliche verwaltete Computer. Zum Beispiel für Option 2:
- 1 Lizenz: 300 verwaltete Computer
- 2 Lizenzen: 600 verwaltete Computer
- 3 Lizenzen: 900 verwaltete Computer
- 4+ Lizenzen: 1.200 verwaltete Computer
- Endpunktmanagement-Funktionen als Add-on für Echtzeit-Patching, Überwachung und Fehlerbehebung
Remote Support - Enterprise
Kontaktieren Sie uns für anpassbare Lizenzen und Preise
Für Teams, die alles aus SOS plus benötigen
- Verbesserte Sicherheit durch SSO, detaillierte Zugriffskontrollen, IP-Whitelisting und cloud Aufzeichnung
- Erweiterter IT Support mit Service Desk, uneingeschränktem Android Zugriff und APIs
- Mehr als 1.200 verwaltete Geräte
Für Teams, die alles aus SOS plus benötigen
- Verbesserte Sicherheit durch SSO, detaillierte Zugriffskontrollen, IP-Whitelisting und cloud Aufzeichnung
- Erweiterter IT Support mit Service Desk, uneingeschränktem Android Zugriff und APIs
- Mehr als 1.200 verwaltete Geräte
Autonomous Endpoint Management
- Automatisiere Patching und Software-Updates für einen optimierten IT-Betrieb
- Überwache den Gerätezustand in Echtzeit für eine proaktive Problemlösung
- Erhalte zentrale Kontrolle über mehrere Endpunkte mit minimalen manuellen Eingriffen
- Auch als Add-on mit SOS und Enterprise-Fernsupport-Lizenzen verfügbar
- Automatisiere Patching und Software-Updates für einen optimierten IT-Betrieb
- Überwache den Gerätezustand in Echtzeit für eine proaktive Problemlösung
- Erhalte zentrale Kontrolle über mehrere Endpunkte mit minimalen manuellen Eingriffen
- Auch als Add-on mit SOS und Enterprise-Fernsupport-Lizenzen verfügbar
Splashtop Antivirus powered by Bitdefender – Add-on
- Schutz vor Viren, Malware und Ransomware
- Nahtlose Bereitstellung von Virenschutz und Verwaltung von benutzerdefinierten Richtlinien innerhalb von Splashtop
- Spare Geld mit exklusiven niedrigen Preisen für Splashtop-Kunden
- Schutz vor Viren, Malware und Ransomware
- Nahtlose Bereitstellung von Virenschutz und Verwaltung von benutzerdefinierten Richtlinien innerhalb von Splashtop
- Spare Geld mit exklusiven niedrigen Preisen für Splashtop-Kunden
Bitdefender GravityZone EDR
- Erkenne, analysiere und reagiere in Echtzeit auf komplexe Cyberbedrohungen mit fortschrittlicher Endpunkterkennung und -reaktion
- Verbessere die Sichtbarkeit von Endpunkten, Netzwerken und Cloud-Umgebungen für umfassenden Schutz
- Erkenne, analysiere und reagiere in Echtzeit auf komplexe Cyberbedrohungen mit fortschrittlicher Endpunkterkennung und -reaktion
- Verbessere die Sichtbarkeit von Endpunkten, Netzwerken und Cloud-Umgebungen für umfassenden Schutz
Foxpass WLAN-Sicherheit
- Mildern Sie Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen mit einer WLAN-Sicherheitslösung mit vollem Funktionsumfang ab
- Gewährleiste Sicherheit und Privatsphäre – halte Gäste und Studierende vom Mitarbeiternetzwerk fern
- Flexible und robuste Bereitstellung, sowohl mit Passwort als auch mit passwortloser Authentifizierung
- Mildern Sie Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen mit einer WLAN-Sicherheitslösung mit vollem Funktionsumfang ab
- Gewährleiste Sicherheit und Privatsphäre – halte Gäste und Studierende vom Mitarbeiternetzwerk fern
- Flexible und robuste Bereitstellung, sowohl mit Passwort als auch mit passwortloser Authentifizierung
Secure Workspace
- Unified Secure Access Platform mit SSE- und SASE-Services
- Sicherer Zugriff von Drittanbietern mit Just-in-Time-Zugriff, Sitzungsaufzeichnung, Live-Überwachung und mehr
- Unified Secure Access Platform mit SSE- und SASE-Services
- Sicherer Zugriff von Drittanbietern mit Just-in-Time-Zugriff, Sitzungsaufzeichnung, Live-Überwachung und mehr
Classroom Cloud
29,99 $/ Lehrer / Jahrgang
Software zur Bildschirmfreigabe mit Zeichen-/Anmerkungsfunktion für Lehrer und Dozenten, um das gesamte Klassenzimmer einzubinden.
Software zur Bildschirmfreigabe mit Zeichen-/Anmerkungsfunktion für Lehrer und Dozenten, um das gesamte Klassenzimmer einzubinden.
Mirroring360 Pro
29,99 $/ Lehrer / Jahrgang
Spiegel einen mobilen oder Desktop-Bildschirm ohne Kabel auf deinen PC oder Mac.
Spiegel einen mobilen oder Desktop-Bildschirm ohne Kabel auf deinen PC oder Mac.
Enterprise für Bildung
Verbessern Sie die Erfahrung im Fern- und Präsenzunterricht mit Lösungen für Schüler/Studenten, Lehrer und IT
Verbessern Sie die Erfahrung im Fern- und Präsenzunterricht mit Lösungen für Schüler/Studenten, Lehrer und IT
Die am besten bewertete Softwarelösung für Fernzugriff und -Support
Sind Sie bereits Nutzer? Wir machen Ihnen das Upgrade leicht
Wechsle zu Splashtop Enterprise, um fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie SSO, Cloud Sitzungsaufzeichnung und granulare Zugriffskontrollen freizuschalten und gleichzeitig IT-Teams mit Service Desk Tools, unbeaufsichtigtem Android Zugang, APIs und mehr für optimierte Abläufe zu befähigen.