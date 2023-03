Über Splashtop

Insbesondere Mark hatte schon immer eine unternehmerische Ader. Da das MIT Unternehmertum großzügig fördert, konnte Mark seine Kommilitonen überreden, gemeinsam einen Geschäftsplan bei dem damals mit 10.000 US-Dollar dotierten Wettbewerb für Entrepreneurship einzureichen (heute ist der Wettbewerb mit 100.000 US-Dollar dotiert). Ihr Geschäftsplan war unter den Finalisten.

Nach ihrem Abschluss am MIT verfolgten die vier unterschiedliche Karrierewege. Mark arbeitete für Intel in Arizona und Kalifornien, Thomas war für Motorola in Florida und für Intel in Kalifornien tätig, Phil arbeitete für HP in Kalifornien und Oregon und Robert ging nach New York, um an der Wall Street zu arbeiten. Die vier blieben dennoch in regem Kontakt und sprachen oft darüber, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen.