Über Splashtop
Unsere Geschichte, unsere Werte und wie unsere Kunden alles, was wir tun, vorantreiben
Über uns
Wir sind der Marktführer für sicheren Fernzugriff und Fernunterstützung. Wir bieten ein persönliches Erlebnis für Nutzer und Sicherheit, der die IT vertrauen kann.
Was ist ein persönliches Erlebnis? Im Gegensatz zu klobigen Fernzugriffslösungen sind unsere Produkte so schnell, einfach und sicher, als säßen Sie direkt an Ihrem Arbeitscomputer vor Ort – dabei können Sie überall sein und von jedem Gerät aus auf ihn zugreifen. Unsere Lösungen bieten hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Konformität, eine Anwendung für Zugriff und Support für alle Betriebssysteme, einschließlich Windows und Mac, und globalen Support mit direktem Zugang zu einem Experten.
Über 30 MillionenBenutzer
Über 800 MillionenSitzungen
Über 2.000 5-Sterne-Bewertungen
Über 1 Milliarde US-DollarBewertung
Was wir schätzen
Weltweite, unübertroffene Kundenzufriedenheit
Kundenfeedback anzuhören und entsprechend zu handeln ist die treibende Kraft hinter allem, was wir tun. Das spiegelt sich in unseren über 2.000 5-Sterne-Bewertungen wider.
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Wir bieten unsere erstklassigen Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Die transparenten und konsistenten Abonnementpreise von Splashtop sind mit keinerlei versteckten Bedingungen oder unliebsamen Überraschungen verbunden.
Fokus auf Sicherheit und Compliance
Wir erfüllen und unterstützen die neuesten Sicherheitsstandards und -vorschriften, einschließlich ISO/IEC 27001, DSGVO, HIPAA, SOC 2 und PCI. Dabei werden wir von unserem Sicherheitsbeirat unterstützt, um sämtliche strengen Sicherheits- und Compliance-Vorschriften einzuhalten.
Bereitstellung zuverlässiger, leistungsstarker Benutzererlebnisse
Die preisgekrönte Zuverlässigkeit und Leistung unserer Produkte spiegeln sich direkt in der Fähigkeit unserer Kunden wider, ihre Ziele bei der Arbeit, in der Schule oder in der Freizeit zu erreichen.
Wie sich die Gründer kennengelernt haben
Das Unternehmen, das heute unter dem Namen Splashtop bekannt ist, wurde 2006 gegründet. Die Wurzeln des Unternehmens reichen allerdings weitere 15 Jahre zurück. Damals lernten sich die vier Firmengründer – Mark Lee, Robert Ha, Thomas Deng und Philip Sheu – am Massachusetts Institute of Technology (MIT) als Studenten der Elektrotechnik und Informatik kennen.
Alle vier Gründer wurden in Taiwan geboren und sind in Kalifornien als Kinder taiwanesischer Einwandererfamilien aufgewachsen. Zusammen bildeten sie ein eingeschworenes Team, das das MIT-Credo „Work hard and play hard“ schnell verinnerlichte.
4 Studenten mit unternehmerischem Weitblick
Mark hatte schon immer einen unternehmerischen Drang. MIT förderte Unternehmertum, und Mark überredete die anderen, mit ihm einen Businessplan in einem damals mit 10.000 $ dotierten Unternehmertum-Wettbewerb einzureichen (heute ist es ein 100.000 $ Wettbewerb). Ihr Geschäftsplan war ein Finalist.
Nach ihrem Abschluss am MIT verfolgten die vier unterschiedliche Karrierewege. Mark arbeitete für Intel in Arizona und Kalifornien, Thomas war für Motorola in Florida und für Intel in Kalifornien tätig, Phil arbeitete für HP in Kalifornien und Oregon und Robert ging nach New York, um an der Wall Street zu arbeiten. Die vier blieben dennoch in regem Kontakt und sprachen oft darüber, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen.
Das erste Unternehmen der Gründer: OSA Technologies
Im Jahr 2000 gründeten die Mitbegründer OSA Technologies. Diese Organisation hat Software und Firmware für Embedded Intelligent Platform Management Interface (IPMI) entwickelt.
OSA erhielt insgesamt 20 Millionen US-Dollar von Intel, Dell, Quanta, Foxconn, UMC, Storm Ventures, Sycamore Ventures und andere. Mit Niederlassungen in San José, Shanghai und Taipeh lieferte OSA seine Produkte an Serveranbieter wie Microsoft, Intel, Dell, HP und IBM. 2004 wurde OSA Technologies von Avocent für 100 Millionen US-Dollar übernommen.
Die Anfänge von Splashtop
Die vier Gründer waren einige Jahre lang bei Avocent tätig, gründeten allerdings im Jahre 2006 „DeviceVM“ – ein weiteres Unternehmen, das etwas später in „Splashtop“ umbenannt wurde (nach dem Namen ihres ersten Produkts).
Mit dem Ziel, ein schnelleres und einfacheres Internet-Nutzererlebnis zu bieten, brachte DeviceVM das erste Instant-on-Browser-Betriebssystem (OS) auf den Markt, das von Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo, LG, Sony und anderen übernommen wurde. Das Browser-OS wurde auf mehr als 300 Millionen PCs aller wichtigen PC- und Netbook-Plattformen ausgeliefert und war ein Vorläufer der Google Chromebooks. Das Instant-on-Browser-Betriebssystem DeviceVM wurde 2009 mit dem „Best of CES“-Award ausgezeichnet.
Auf zu neuen Ufern
Im Jahr 2010 erkannte das Unternehmen, dass PCs als primäre Computing-Plattform an Bedeutung verlieren. Ihre Marktausrichtung wäre demnach weder zukunftsfähig oder skalierbar. Stattdessen schwenkte das Unternehmen um und schlug eine neue Richtung ein, indem es seiner Kernkompetenz nachging – der Bereitstellung von Hochleistungssoftwareprodukten, die Computing-Prozesse umfassend optimieren würden.
Splashtop stellt auf sicheren Fernzugriff und Support um
Splashtop fokussierte seine neu ausgerichteten Bemühungen zunächst auf mobiles Remote-Gaming und anschließend auf den Fernzugriff auf Computer und Fernsupport im Allgemeinen. Seitdem hat sich Splashtop zu einem weltweit führenden Unternehmen entwickelt, das einen einfachen, sicheren und erschwinglichen Zugang zu den Computerressourcen ermöglicht, die für Arbeit, Lernen, Unterhaltung und IT-Support benötigt werden – überall, jederzeit und von jedem Gerät aus.
Familiäre Kameradschaft und Engagement
Das Team, das Splashtop heute leitet, hat sich seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2006 nicht verändert. Und sie sind alle immer noch Freunde. Einer der langjährigen Investoren bezeichnete den Zusammenhalt und die Belastbarkeit der Gruppe als eine der „Superkräfte“, die hinter dem Erfolg von Splashtop stecken. Die gemeinsame Geschichte und geteilten Werte der Gründer sind mitunter ausschlaggebend für die familiäre Unternehmenskultur bei Splashtop, die Transparenz und das leidenschaftliche Engagement, Kunden zu begeistern.
Splashtop erreicht den Unicorn-Status
Zwischen 2006 und 2010 erzielte Splashtop in vier Finanzierungsrunden insgesamt 49 Millionen US-Dollar an Risikokapital, unter anderem von Investoren wie Storm Ventures, DFJ DragonFund, New Enterprise Associates (NEA) und Sapphire Ventures. Im Januar 2021 kündigte das Unternehmen eine neue Investition in Höhe von über 50 Millionen US-Dollar an – angeführt von Sapphire Ventures und mit Beteiligung der anderen drei langjährigen Investoren. Dadurch wurde seine Marktbewertung über die „Unicorn“-Schwelle auf über 1 Milliarde US-Dollar erhöht.