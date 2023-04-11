Fernzugriff auf das Computerlabor für Schüler & Lehrer

Ermöglichen Sie Schülern/Studenten den Zugang zu Computerräumen zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus. Splashtop Enterprise for Remote Labs ist das preiswerteste Tool für sichere Fernunterstützung und Fernzugriff auf Computer für Bildungseinrichtungen.