Fernzugriff auf das Computerlabor für Schüler & Lehrer
Ermöglichen Sie Schülern/Studenten den Zugang zu Computerräumen zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus. Splashtop Enterprise for Remote Labs ist das preiswerteste Tool für sichere Fernunterstützung und Fernzugriff auf Computer für Bildungseinrichtungen.
Leistungsstarker Zugriff auf Campus-Computer
Mit der Splashtop Remote-Desktop-Softwarelösung können Studierende von ihren eigenen Geräten aus (Windows- oder Mac-Computer, Chromebooks, iPads, Android-Tablets und mehr) remote auf Computer vor Ort zugreifen und diese steuern. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sehen sie den Remote-Computerbildschirm auf ihrem eigenen Gerät und können jede Anwendung oder Datei verwenden, als wären sie persönlich auf dem Campus.
Verbesserung der digitalen Chancengerechtigkeit im Bildungswesen
Laborcomputer in Bildungseinrichtungen bieten oft Zugriff auf spezialisierte Software wie Adobe Creative Suite, AutoDesk und Unity. Allerdings können nicht alle Studierende nach den Vorlesungen Computerräume besuchen, weil sie Sport treiben, arbeiten oder andere Verpflichtungen haben. Remote Labs ermöglicht es Studierenden, sich von ihren persönlichen Geräten, einschließlich Chromebooks, jederzeit mit Laborcomputern zu verbinden.
Hauptvorteile
- Studierende genießen jederzeit einen Hochleistungs-Fernzugriff auf leistungsstarke Campusgeräte, auf denen spezielle Software ausgeführt wird.
- Erzielen Sie einen höheren ROI für teure Softwarelizenzen, indem Sie es den Studierenden ermöglichen, aus der Ferne und rund um die Uhr auf die Campuscomputer zuzugreifen.
- Senken Sie die Kosten für den Kauf spezialisierter Software für jedes Schülergerät.
- Sorgen Sie für Gleichberechtigung und Inklusion, indem Sie jederzeit und überall Zugriff auf die Computerressourcen des Campus von jedem Gerät aus bieten.
Top-Bildungseinrichtungen vertrauen bei ihren Fernzugriffs-Bedürfnissen auf uns
Von unseren zufriedenen Kunden
Es werden noch viel mehr Leute aus Wayne State zu Splashtop wechseln, weil sie uns beobachtet haben. Und sie haben mich in unseren Neustartkomitees gefragt, wie es läuft. Ich habe ihnen gesagt, dass es einfach funktioniert.
Gary Cendrowski
Von unseren zufriedenen Kunden
Dank Splashtop können wir ihnen Fernzugriff bieten. Außerdem können wir so auch einen ‚virtuellen EDV-Raum‘ einrichten, der rund um die Uhr zugänglich ist. An diese tolle Möglichkeit hätten wir zuvor gar nicht erst gedacht – heute betrachten wir das als eine Notwendigkeit.“
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
Von unseren zufriedenen Kunden
Einige Studenten haben Computer, die nicht leistungsstark genug sind, um diese Software auszuführen, und einige der Anwendungen haben einfach keine Studentenversionen. Die Studenten müssen Zugang zu dieser Software haben, um ihr Studium fortzusetzen, und hier kommt Splashtop ins Spiel.
Gerald Casey, IT Department Head in Laney College's Career and Technical Education Division