Fernzugriff auf das Computerlabor für Schüler & Lehrer

Von unseren zufriedenen Kunden

Einige Schüler haben Computer, die nicht leistungsfähig genug sind, um diese Software auszuführen, und für einige der Anwendungen gibt es einfach keine Studentenversionen. Die Studierenden müssen Zugang zu dieser Software haben, um ihr Studium fortzusetzen, und hier kommt Splashtop ins Spiel.

Gerald Casey, IT Department Head in Laney College's Career and Technical Education Division