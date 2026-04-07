Machen Sie Intune mit Splashtop leistungsfähiger
Splashtop erweitert Intune um vollständige Endpunkttransparenz und -kontrolle auf Unternehmensniveau mit Echtzeit-Patching, zuverlässigem Fernsupport und zertifikatsbasierter Geräteauthentifizierung.
Echtzeit-Patching
Sorgen Sie dafür, dass alle Endpunkte sofort gepatcht und geschützt sind.
Sofortige Patch-Bereitstellung für Betriebssysteme und Drittanbieter-Apps auf Windows und MacOS.
Vollständige Kontrolle über Scan-, Update- und Neustartpläne.
Umfassende Patch-Berichte und KI-gestützte CVE-Einblicke für eine schnellere Behebung.
Inventar- und Gesundheitsstatus für alle Geräte.
Erfahren Sie mehr über Splashtop Autonomous Endpoint Management
Fernzugriff- und Fernunterstützung
Unterstützen Sie jeden, überall – ohne Reibungsverluste.
Leistungsstarker beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernzugriff für jedes Gerät. Steuern Sie Windows-, Mac- und Android-Geräte aus der Ferne und bieten Sie reine Anzeigeunterstützung für iOS und ältere Android-Versionen.
Erweiterte Funktionen wie Multi-Monitor-Unterstützung, Dateiübertragung, Sprachanrufe, Protokollierung, Sitzungsaufzeichnung und mehr.
Markenanpassungen und Integrationen mit Ticketing- und ITSM-Tools sorgen für ein nahtloses Erlebnis.
Erfahren Sie mehr über Splashtop Remote Support
Zertifikatsbasierte Geräteauthentifizierung
Stärken Sie Zero Trust und halten Sie Eindringlinge fern.
Verwalten Sie problemlos den gesamten Lebenszyklus von Zertifikaten – Bereitstellung, Erneuerung und Widerruf – und stellen Sie sicher, dass die Zertifikate immer gültig und vertrauenswürdig sind
Authentifizierung erzwingen. Jede Verbindung wird überprüft, bevor Zugriff gewährt wird.
Stellen Sie die revisionssichere Compliance mit detaillierten Protokollen aller Netzwerkzugriffsversuche sicher.
Erweitert die sichere Authentifizierung auf Geräte über Intune hinaus.
Gründe für Splashtop + Intune
Kombinieren Sie die Richtlinieneffizienz von Intune mit der Echtzeitreaktion, Kontrolle und umfassenden Abdeckung von Splashtop, um:
Sicherheitslücken schnell zu schließen
Hybridarbeiter zu unterstützen und zu befähigen
Den IT-Betrieb zu vereinfachen und die Kosten zu senken
Erweitern und verbessern Sie Ihre Intune-Umgebung noch heute.