Unbeaufsichtigter Fernzugriff auf Android-Geräte

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PC-based remote access and control of Android devices

Unbeaufsichtigter Android-Fernzugriff und Fernunterstützung

Greifen Sie von Ihrem PC (Windows oder Mac), iOS- oder Android-Gerät per Fernzugriff auf Android-Geräte zu und steuern Sie sie, auch ohne Anwesenheit eines Endbenutzers. Sie können Android-Telefone und -Tablets von Ihrem Computer aus fernsteuern.

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Splashtop bietet mehrere Lösungen für den unbeaufsichtigten Zugriff auf Android-Geräte

Für den unbeaufsichtigten Fernzugriff auf Android-Telefone und -Tablets

  • Splashtop Enterprise

  • Splashtop On-Prem


Für unbeaufsichtigten Fernzugriff auf robuste und IoT-Geräte mit Android

  • Robuster & IoT-Fernsupport für Splashtop


Unbeaufsichtigter Zugriff auf Android-Telefone und -Tablets

Stellen Sie Splashtop auf Ihren verwalteten Android-Geräten bereit und greifen Sie jederzeit aus der Ferne darauf zu, um Wartung und Support bereitzustellen. Splashtop bietet unbeaufsichtigten Fernzugriff und volle Fernsteuerungsunterstützung für alle Geräte, die auf Android 8.0 und höher laufen.

Sobald Sie den Splashtop Streamer auf Ihren Android-Geräten installiert haben, können Sie von jedem Computer aus mit einem einfachen Klick eine Fernzugriffssitzung starten.

Verfügbar auf

Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.

Splashtop Enterprise

Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen

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Für besondere Compliance-Anforderungen

Splashtop On-Prem

Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen

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Unbeaufsichtigter Fernzugriff auf robuste & IoT Geräte mit Android

Splashtop Rugged & IoT Remote Support ist die beste Lösung für alle, die von überall auf IoT-Geräte zugreifen, sie unterstützen und verwalten müssen. Fühlen Sie sich niemals von Ihren IoT- und robusten Geräten getrennt.

Sie können Ihre robusten Android-Geräte von Ihrem Windows- oder Mac-Computer aus unterstützen und fernsteuern. Zu den robusten Android-Geräten gehören unter anderem Smartphones, Tablets, POS-Geräte, Kioske und Set-Top-Boxen.

Gerätehersteller unterstützen den Fernzugriff auf Android-Geräte und deren Fernsteuerung mit maßgeschneiderten Add-ons für Splashtop Rugged & IoT

  • Zebra
  • Panasonic
  • Honeywell
  • SONIM
  • Kyocera
  • Intermec
  • NextGen
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Erfahren Sie mehr über den Fernzugriff auf robuste und IoT-Geräte

Kontakt

Ressourcen

Informationen zum beaufsichtigten Zugriff zum Ad-hoc-Support für jedes Android Gerät finden Sie unter Wie Sie On-Demand-Support für Android mit Splashtop → bereitstellen können

Erfahren Sie mehr über unsere OEM-Lösungen →

Splashtop-Fernzugriff und Ivanti-Integrationen →

Unbeaufsichtigter Android-Streamer →