Cybersecurity specialist performing user computer management with Splashtop remote access

Mehrere Benutzer an einem Computer – Splashtop

Ermöglichen Sie bis zu drei Benutzern gleichzeitig den Fernzugriff auf einen Computer.

Für unbeaufsichtigten Zugriff

Bis zu drei verschiedene Benutzer (unter demselben Konto) können sich wie gewohnt über die Splashtop-App mit dem gewünschten Remote-Computer verbinden. Von dort aus können die Benutzer den Bildschirm des entfernten Computers in Echtzeit sehen und ihn so steuern, als säßen sie davor. 

Für beaufsichtigten Zugriff (On-Demand-Support)

Bis zu drei Benutzer können denselben 9-stelligen Sitzungscode verwenden, um eine Verbindung zum Remote-Computer herzustellen. 

Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten

Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport

Fernzugriff und Fernsupport sowie Endpunktüberwachung und -verwaltung

Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen

Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen

