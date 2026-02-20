Mehrere Benutzer an einem Computer – Splashtop
Ermöglichen Sie bis zu drei Benutzern gleichzeitig den Fernzugriff auf einen Computer.
Für unbeaufsichtigten Zugriff
Bis zu drei verschiedene Benutzer (unter demselben Konto) können sich wie gewohnt über die Splashtop-App mit dem gewünschten Remote-Computer verbinden. Von dort aus können die Benutzer den Bildschirm des entfernten Computers in Echtzeit sehen und ihn so steuern, als säßen sie davor.
Für beaufsichtigten Zugriff (On-Demand-Support)
Bis zu drei Benutzer können denselben 9-stelligen Sitzungscode verwenden, um eine Verbindung zum Remote-Computer herzustellen.
