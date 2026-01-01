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Splashtop setzt seine Expertise im Fernzugriff mit der Einführung von Shield gegen Betrüger ein
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Splashtop zum fünften Mal in Folge als „Leader“ beim ITreview Grid Award ausgezeichnet
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Splashtop wurde in der 2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer für Remote-Desktop-Software ausgezeichnet
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Splashtop gewinnt den Visionary Spotlight Award 2026 für die einheitliche Plattform für autonomes Endpunktmanagement
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Splashtop stellt Splashtop Live vor – eine neue Community-Eventreihe f�ür IT- und MSP-Fachleute, um zu lernen, sich zu vernetzen und Abläufe zu vereinfachen
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Splashtop arbeitet mit Misora Connect zusammen, um die Möglichkeiten der Fernwartung zu stärken
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Splashtop-Forschung findet heraus, dass die Wartung von Endgeräten die Hälfte der IT-Kapazität beansprucht
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Splashtop erhält den Top Rated Award 2026 von TrustRadius
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Splashtop Anerkannt in Verschiedenen G2-Berichten für die Vereinfachung des Modernen IT-Managements
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Splashtop kündigt Partnervereinbarung mit Hitachi High-Tech an
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Rippling adds Splashtop remote access for IT teams
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Splashtop Powers Remote Support Within Rippling
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