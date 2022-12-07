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Using the chat feature in Splashtop

Chatten Sie über die Splashtop-Fernzugriffssoftware

Senden und empfangen Sie Chat-Nachrichten zwischen Ihnen und dem Benutzer auf dem Remote-Computer

Vorher. Währendessen. Danach.

Senden und empfangen Sie Nachrichten an und von Remote-Computern vor, während oder nach Fernzugriffssitzungen.

MSPs, IT-Teams und Helpdesks können die Chat-Funktion verwenden, um eine schnelle und einfache Kommunikation mit dem Endbenutzer zu ermöglichen und gleichzeitig Fernunterstützung auf Abruf bereitzustellen.

Wenn Sie von zu Hause oder unterwegs arbeiten, bietet Ihnen die Chat-Funktion eine bequeme Möglichkeit, mit Endbenutzern auf Remote-Computern zu kommunizieren.

Alle Chat-Sitzungen werden in der Splashtop-Webkonsole protokolliert.

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