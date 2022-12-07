Chatten Sie über die Splashtop-Fernzugriffssoftware
Senden und empfangen Sie Chat-Nachrichten zwischen Ihnen und dem Benutzer auf dem Remote-Computer
Vorher. Währendessen. Danach.
Senden und empfangen Sie Nachrichten an und von Remote-Computern vor, während oder nach Fernzugriffssitzungen.
MSPs, IT-Teams und Helpdesks können die Chat-Funktion verwenden, um eine schnelle und einfache Kommunikation mit dem Endbenutzer zu ermöglichen und gleichzeitig Fernunterstützung auf Abruf bereitzustellen.
Wenn Sie von zu Hause oder unterwegs arbeiten, bietet Ihnen die Chat-Funktion eine bequeme Möglichkeit, mit Endbenutzern auf Remote-Computern zu kommunizieren.
Alle Chat-Sitzungen werden in der Splashtop-Webkonsole protokolliert.
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Für Einzelpersonen und Teams
Remote Access Pro
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen