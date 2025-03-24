Schedule Remote Computer Access using Splashtop

Geplante Zeitfenster für den Zugriff auf Computer mit Splashtop
Zugriff auf Computer der Bildungseinrichtung aus der Ferne – im Rahmen festgelegter Zeitfenster
Planen Sie Zeitfenster für den freien Zugriff auf Campus-Computer und spezielle Sitzungen, bei denen verschiedene Studenten- bzw. Schülergruppen mit Splashtop aus der Ferne auf denselben Computerraum zugreifen können.
Verwenden Sie eine zentralisierte Administratorkonsole, um ein Zeitfenster einzurichten, zu verwalten und zu überwachen, in dem der Zugriff auf zugelassene Computer vor Ort zu festgelegten Zeiten möglich ist.
Gewähren Sie Mitarbeitern vorübergehenden oder eingeschränkten Zugriff und verwalten Sie Mitarbeiterschichten.
Nutzen Sie flexible Einstellungen, zum Beispiel die Möglichkeit, Benutzer zu zwingen, die Verbindung zu Remote-Computern zu trennen, wenn ihre geplante Zeit abgelaufen ist. Oder den „exklusiven Modus“, der Remote-Benutzer daran hindert, eine Verbindung herzustellen, wenn jemand den Computer physisch verwendet.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Die Möglichkeit, den Zugriff auf entfernte Computerräume zu planen, hat das Spiel verändert. Wir freuen uns, dass wir mit Splashtop jetzt die Werkzeuge haben, um das zu bewältigen, was Hochschul- und K-12-Schüler für ein erfolgreiches Fernlernsemester benötigen würden. Wir haben die Zeitpläne fertig und können loslegen.
Chris Gilbert, Anwendungstechnischer Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University