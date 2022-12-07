Remote-Desktop-Dateiübertragung mit Splashtop
Sicher und einfach Dateien zwischen dem lokalen und dem entfernten Computer übertragen
Sie sind nur wenige Klicks davon entfernt, auf eine Datei auf Ihrem Remote-Computer zuzugreifen.
Die Remote-Desktop-Dateiübertragungsfunktion von Splashtop macht es einfach und unkompliziert, Dateien zwischen Computern über eine Fernverbindung zu übertragen.Es ist auch sicherer als das Versenden von Dateien per E-Mail.
Übertragen Sie Dateien mit den folgenden Methoden
Dateiübertragung per Drag-and-Drop
Klicken Sie einfach auf die zu übertragende(n) Datei(en), indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten, um sie vom ursprünglichen Desktop auf den Bildschirm des anderen Computers zu ziehen. Lassen Sie die linke Maustaste los, um die Dateiübertragung abzuschließen. Sie können Dateien sogar zwischen Windows- und Mac-Computern übertragen.
Dateimanager
Im Fenster des Dateimanagers können Sie ganz einfach Ordner auf beiden Computern öffnen und Dateien zwischen diesen übertragen.
Dateiübertragung über Copy-and-paste
Kopieren Sie die Datei in Ihre Zwischenablage, gehen Sie zu dem Ordner auf dem Computer, auf den Sie sie übertragen möchten, und fügen Sie sie ein, um die Übertragung abzuschließen. (Nur für Windows)
Dateiübertragung außerhalb der Sitzung
Übertragen Sie Dateien zwischen Computern, ohne eine Fernverbindung starten zu müssen.
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