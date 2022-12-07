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Transferring from the local computer to a remote computer via Splashtop

Remote-Desktop-Dateiübertragung mit Splashtop

Sicher und einfach Dateien zwischen dem lokalen und dem entfernten Computer übertragen

Sie sind nur wenige Klicks davon entfernt, auf eine Datei auf Ihrem Remote-Computer zuzugreifen. 

Die Remote-Desktop-Dateiübertragungsfunktion von Splashtop macht es einfach und unkompliziert, Dateien zwischen Computern über eine Fernverbindung zu übertragen.Es ist auch sicherer als das Versenden von Dateien per E-Mail.

Übertragen Sie Dateien mit den folgenden Methoden

  • Dateiübertragung per Drag-and-Drop

    Klicken Sie einfach auf die zu übertragende(n) Datei(en), indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten, um sie vom ursprünglichen Desktop auf den Bildschirm des anderen Computers zu ziehen. Lassen Sie die linke Maustaste los, um die Dateiübertragung abzuschließen. Sie können Dateien sogar zwischen Windows- und Mac-Computern übertragen.

  • Dateimanager

    Im Fenster des Dateimanagers können Sie ganz einfach Ordner auf beiden Computern öffnen und Dateien zwischen diesen übertragen. 

  • Dateiübertragung über Copy-and-paste

    Kopieren Sie die Datei in Ihre Zwischenablage, gehen Sie zu dem Ordner auf dem Computer, auf den Sie sie übertragen möchten, und fügen Sie sie ein, um die Übertragung abzuschließen. (Nur für Windows) 

  • Dateiübertragung außerhalb der Sitzung

    Übertragen Sie Dateien zwischen Computern, ohne eine Fernverbindung starten zu müssen. 

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Ressourcen

Splashtop-Supportartikel: Dateiübertragung →

Plattformübergreifende Dateiübertragung per Drag-and-Drop mit Splashtop →