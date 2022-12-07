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Remote desktop used in an audio studio

Remote Desktop Audio mit Splashtop

Sound vom Remote-Computer während Fernzugriffssitzung auf Ihrem Gerät abspielen

Mit Splashtop hören Sie den Sound von einem Remote-Computer in Echtzeit auf Ihrem lokalen Computer, Tablet oder Mobilgerät. 

Erledigen Sie Ihre kreativen Aufgaben überall, indem Sie aus der Ferne auf hochwertige Audiodateien aus Adobe Creative Cloud oder anderen Tools zugreifen, die mit Sound arbeiten. 

Splashtop unterstützt auch Remote-Desktop-Audio für Mac.

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Ressourcen

So richten Sie den Ton auf dem Remote- bzw. dem lokalen Gerät ein →

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Beste Remote-Desktop-Lösung für Adobe-Software →

Splashtop ermöglicht Fernzugriff auf Video-Anwendungen von Adobe Creative Cloud →