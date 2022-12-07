Remote Desktop Audio mit Splashtop
Sound vom Remote-Computer während Fernzugriffssitzung auf Ihrem Gerät abspielen
Mit Splashtop hören Sie den Sound von einem Remote-Computer in Echtzeit auf Ihrem lokalen Computer, Tablet oder Mobilgerät.
Erledigen Sie Ihre kreativen Aufgaben überall, indem Sie aus der Ferne auf hochwertige Audiodateien aus Adobe Creative Cloud oder anderen Tools zugreifen, die mit Sound arbeiten.
Splashtop unterstützt auch Remote-Desktop-Audio für Mac.
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Für Einzelpersonen und Teams
Splashtop Remote Access
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT-Profis, um jedes Gerät aus der Ferne zu unterstützen. Endpunktmanagement als Add-on verfügbar.
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen