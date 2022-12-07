Remote-Desktop-Protokolle von Splashtop
Protokolle von Remote-Desktop-Verbindungen, Dateiübertragungen, Chats und anderen Verlaufsdaten prüfen
Dank der Protokollierungsfunktion von Splashtop können Sie Protokolle zu Fernzugriffssitzungen, Chats, Dateiübertragungen und andere Daten einsehen.
Die Protokollierung erleichtert Folgendes:
Einhaltung von Vorschriften bei der Durchführung von Audits
Abrechnung von Kunden auf der Grundlage der in Arbeitssitzungen aufgewendeten Zeit
Administratoren und Teameigentümer haben Zugriff auf die Protokolle aller Teammitglieder. Mitglieder des Teams sehen nur ihre eigenen Logs. Die Daten können direkt auf der Webkonsole von Splashtop eingesehen oder von dort exportiert werden.
Sitzungsprotokolle
Mit Sitzungsprotokollen können Sie alle Fernverbindungen überprüfen. Sie sehen die IP-Adressen der beiden beteiligten Geräte, Start- und Endzeiten, die Dauer der Sitzung, die verwendeten Geräte und den beteiligten Benutzer. Die Protokolle geben Ihnen außerdem Aufschluss darüber, ob die Fernverbindung lokal oder extern stattgefunden hat (ob sich die Geräte also im selben Netzwerk befanden oder nicht). Sollten während der Sitzungen Dateien übertragen worden sein, können Sie die jeweiligen Dateinamen einsehen.
Protokollierung des Dateitransfers
Die Protokolle zu Dateiübertragungen enthalten zusätzliche Informationen zu den geteilten Dateien. Außerdem sehen Sie Aufzeichnungen für Dateiübertragungen während und außerhalb der Sitzung. Diese zeigen die IP-Adressen und Namen der beteiligten Geräte, den Zeitpunkt der Übertragung, beteiligte Benutzer sowie den Namen und die Größe der Datei an. In den Protokollen sehen Sie auch, ob die Datei vom lokalen Gerät auf das Remote-Gerät übertragen wurde (Upload) oder ob sie vom Remote-Gerät auf das lokale Gerät übertragen wurde (Download). Diese Protokolle enthalten keine Inhalte der übertragenen Dateien.
Protokollierung von Chatsitzungen
Alle Chats, unabhängig davon, ob diese innerhalb oder außerhalb der Sitzung stattgefunden haben, werden protokolliert. Die Inhalte der Chats werden dabei nicht in den Logs gespeichert.
Verlaufsprotokolle
Die Verlaufsprotokolle zeigen sämtliche administrative Handlungen, wie etwa hinzugefügte oder entfernte Computer oder vorgenommene Änderungen an Gruppeneinstellungen oder -berechtigungen. Wie bei den anderen Protokollen wird hier der Zeitpunkt, das Konto und die IP-Adresse des Benutzers gespeichert, der die Handlung vorgenommen hat.
Ereignisprotokolle
SRS Premium bietet MSPs mehr mit Ereignisprotokollen. Weitere Informationen finden Sie unter Die Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen in SRS Premium.
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